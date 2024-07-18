金融国企向员工倒追薪：波及香港

中国金融国企向员工追讨已发薪资的现象，已蔓延到香港。多家媒体报道，中国一些大型国有金融企业要求香港员工退还部分工资或奖金。有观察者忧心这将一步削弱香港的金融中心地位。

（德国之声中文网）中国媒体财新网周三（7月17日）引述消息人士报道，有中资金融机构旗下的香港员工被要求退还部分已发奖金，金额最高达上千万港元。

知情人士称，在中国光大集团于2022-2024年接受中央巡视组进驻检查期间，旗下海外金融业务旗舰光大控股有香港员工被要求退还部分已发放的项目奖金，包括超标的餐费、酒店住宿费用亦被要求退回；另有一些员工的递延奖金则直接叫停。

有关人士透露，这些被要求退还的奖金和被要求放弃的递延奖金数额，依据项目大小，在几千元至上千万元不等。

据彭博社此前报道，包括中国光大及中国华融等大型国营金融机构，于过去数月要求香港现任、甚至前员工退还部份奖金。报道引述消息人士称，在中央巡视组巡视光大集团在香港业务后，要求驻港的部份高层退还最高10%的奖金，约有30%员工受波及。部份高管被追回金额达1千万港元。

一位金融行业分析师对财新称，撤销并追讨已发奖金属于违反契约的行为，这种做法一经扩散，恐怕会影响香港国际金融中心形象。

《港区国安法》如何影响香港金融中心地位 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

国企、公务员也持续降薪

香港《南华早报》的报道称，目前尚不清楚有多少金融实体将受到上述要求的影响。这一发展标志着国有金融集团紧缩政策的升级，迄今为止，这些金融巨头主要限制了内地员工的薪酬。

中国经济增长持续低迷，政府财政也日益吃紧。作为公认的高薪行业，金融业首当其冲成为被“开刀”的对象。一些多年被人艳羡的金融企业员工也难逃减薪的命运。

路透社今年4月报道，被称为“国家队”的中金公司去年4月削减多达 40% 奖金之后，再出台减薪政策大幅削减基本工资，以节缩成本，基本工资降薪幅度高达25%。

有网络媒体报道，今年4月以来推出的“限薪令”，规定基金和券商、年薪超过290万人民币上限的，要退还2019年后的超额工资和奖金。去年至今共有11家上市银行的员工被“反向讨薪”，超过4000人受影响。

收到减薪冲击的不仅限于金融行业，也不仅限于公司高管。近两年来大量国有企业和政府机关的普通员工也已受到了收入减少、甚至被裁员的压力。

自2022年以来，中国各地政府机构以及公共服务事业单位公务员减薪的消息不断传出。上海、广东、江苏、浙江等沿海经济发达省市的公务员也已被减薪。

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。