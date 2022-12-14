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一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标的急剧、短暂和超周期的恶化称为金融危机。常常随之而来的是信用紧缩，是一种货币需求快速增长大于货币供给的状况。
金融危机可以分为货币危机、债务危机、银行危机等类型。近年来的金融危机越来越呈现出某种混合形式的危机。
美国参议员提案建议把华为及其他中国5G公司列入美国财政部的“指定制裁名单”（SDN）。一旦议案通过，意味着这些中国企业将被排除于美国金融体系之外。
中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。
目前，发生在伊朗、乌克兰的侵犯人权行为占据了媒体头条。在12月10日国际人权日之际，联合国人权事务高专提醒人们，在其他一些关注度较低的危机中，人权同样被践踏，勿忘这些不在聚光灯下的人权危机。他也首次公开谈及联合国的《新疆人权报告》。
多项经济指标的明显恶化，想必也是中国政府终于放弃"清零战略"的原因之一。但经历了近三年的疫情管控之后，中国经济能否在短期内恢复活力，目前还是个未知数。
針對美國最新一筆支援台灣戰機零部件的軍售案，中國國防部憤怒批評美方一面向北京做出承諾，一面售台軍武，暴露其「虛偽面目」。兩岸情勢緊張之際，美國還出台哪些對台軍事援助？台灣官方如何回應？
社民党、绿党和自民党组成的「红绿灯」政府执政一周年，其执政重点几乎都放在乌克兰战争的危机管理上。新政府这一年的表现如何？
德國在俄羅斯入侵烏克蘭之後，面臨嚴重的天然氣短缺問題，德外長在近日出訪印度時，將商討能源轉型及尋求相關合作。此次訪問還包含哪些行程？兩國外長將聚焦討論哪些重大議題？
德国联邦政府已经表示将为明年的天然气和电力成本设置上限。据《图片报》报道，能源公司已经宣布的涨价计划也将被撤销。
澳大利亚众议院通过投票谴责前总理莫里森在疫情期间秘密任命自己担任五个部长级职位。现任总理阿尔巴内塞呼吁莫里森道歉，莫里森以疫情危机为自己辩护。
北約外長在布加勒斯特開會，討論在冬季為烏克蘭提供更多援助。北約秘書長斯托爾滕貝格說，聯盟不會在對基輔的支持上退縮。
古巴政府官员表示，将从中国获得约1亿美元的捐款，以帮助古巴度过经济危机，双方也正在协调重组债务方案。
据朝中社报道，作为对金正恩发来贺电的回应，习近平在信中写道，北京准备与朝鲜合作，以“促进本地区乃至世界的和平、稳定、发展和繁荣”。
尽管遭遇创纪录的通货膨胀和供应瓶颈，德国经济在夏季的增长比最初预期的要强劲。7月至9月，国内生产总值与上一季度相比增长了0.4%。另外，德国经济界的气氛在11月出现了大幅改善，最新商业预期指数上升明显。
工商银行、建设银行等中国国有银行纷纷与大型房地产集团就融资合作意向签约，被视为中国政府稳定房市的又一举措。另有消息称，央行还将为金融机构提供低息贷款，用以购买房企债券。
基辅市长克里琴科说，这个乌克兰首都基辅正迎来超过四分三个世纪以来最糟糕的冬天。与此同时，欧洲议会周三将俄罗斯认定为「恐怖主义资助国」，呼吁27个成员国跟进。
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
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