联合国人权高专办：人权在全球处于险境

目前，发生在伊朗、乌克兰的侵犯人权行为占据了媒体头条。在12月10日国际人权日之际，联合国人权事务高专提醒人们，在其他一些关注度较低的危机中，人权同样被践踏，勿忘这些不在聚光灯下的人权危机。他也首次公开谈及联合国的《新疆人权报告》。