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金融危机

一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标的急剧、短暂和超周期的恶化称为金融危机。常常随之而来的是信用紧缩，是一种货币需求快速增长大于货币供给的状况。

金融危机可以分为货币危机、债务危机、银行危机等类型。近年来的金融危机越来越呈现出某种混合形式的危机。

(FILES) In this file photo taken on September 17, 2021, a man walks past a housing complex by Chinese property developer Evergrande in Guangzhou, China's southern Guangdong province. - Anxious investors, employees and suppliers describe a scramble inside teetering Chinese property giant Evergrande, in a crisis that has shaken public trust as it struggles to tide over a liquidity crunch. (Photo by Noel Celis / AFP) / TO GO WITH AFP STORY CHINA-ECONOMY-PROPERTY-EVERGRANDE,FOCUS BY BEIYI SEOW AND VIVIAN LIN

德语媒体：戳不得却又不得不戳的泡沫 05.10.2021

恒大危机，继续引发德语报刊的密集关注。《南德意志报》指出，整整一代中国人从来没有经历过严重的经济危机，而恒大破产却有可能导致中国经济全面崩盘。《新苏黎世报》则分析，北京如果着手处理债务顽疾，同样可能导致经济剧烈震荡。
The Evergrande headquarters is seen in Shenzhen, southeastern China on September 14, 2021, as the Chinese property giant said it is facing unprecedented difficulties but denied rumours that it is about to go under. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

客座评论：恒大难成雷曼 或减财政收入 05.10.2021

中国恒大摇摇欲坠，不少人担心这会导致类似“雷曼兄弟倒闭”所引发的系统性金融崩溃。但中国金融问题专家贺江兵认为，这种看法完全错误，“如同担忧小学生患上博士后各种综合症”。
ARCHIV 30/08/2018 - DARWIN, AUSTRALIA - AUGUST 30: China's frigate Huangshan arrives at Port Darwin to attend Exercise Kakadu 2018 on August 30, 2018 in Darwin, Australia. The Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy frigate Huangshan arrived at the Darwin Port of northern Australia to attend Exercise Kakadu 2018 on Thursday. Exercise Kakadu 2018, multilateral naval war games, starts on August 31 in Australia. (Photo by Xu Guang/China News Service/VCG) Foto: MAXPPP

报告揭秘：中国在澳投资跌至金融危机前水平 24.07.2021

一份最新报告显示，中国对澳大利亚投资额下跌至2008年金融危机前水平，投资项目数量相较之前也出现锐减。
German Chancellor Angela Merkel, getures as she holds her annual summer news conference in Berlin, Germany, Thursday, July 22, 2021. (Hannibal Hanschke/Pool Photo via AP)

默克尔在“谢幕记者会”上讲了什么？ 23.07.2021

德国总理默克尔7月22日最后一次以总理身份出席了夏季记者会，不仅谈到当前的德国内政与世界政治，也回顾了16年任期的方方面面。
FILE PHOTO: Aerial view of containers at a loading terminal in the port of Hamburg, Germany August 1, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

疫情重创：德国出口呈11年来最大降幅 09.02.2021

受新冠大流行瘟疫影响，德国去年出口呈现2009年全球金融危机以来最大降幅。 很多专家预期今年世界经济将从2020萧条年复生，使出口商们信心增加。
ARCHIV - ILLUSTRATION - Blick in die Turbinenfertigung des Windkraftanlagenbauers Nordex in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), aufgenommen am 07.04.2016. Wie viele andere Branchen auch profitieren die Hersteller von Windrädern von der aktuell guten Konjunktur. Die drei Industrie- und Handelskammern Mecklenburg-Vorpommerns wollen am 07.02.2017 in Schwerin ihre Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung im neuen Jahr vorstellen. (zu dpa: «Industrie- und Handelskammern legen Konjunkturprognose vor» vom 07.02.2017) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"经济五贤人"预测衰退5.1%：没有预期那么糟 10.11.2020

“德国经济五贤人”在其年度报告中预测，德国经济今年衰退的幅度“只有”5.1%，好过之前的担忧。此前有专业人士预测今年德国经济可能出现10%的下滑。因此尽管遭遇百年不遇的新冠疫情，今年德国经济蒙受的损失仍低于2008年的金融危机。
01.10.2020, Hangzhou: Tourists visit West Lake scenic area during the first day of China's National Day Holidays in Hangzhou City, east China's Zhejiang Province, 1 October 2020. Foto: Stringer/HPIC/dpa |

德语媒体：“中国孤岛” 21.10.2020

《法兰克福汇报》驻上海记者认为中国是新冠疫情下世界经济中的一座“孤岛”。虽然中国的经济复苏无疑是一个亮点，但是中国能否像上次全球金融危机之后再次拉动世界经济，便令人存疑了。《世界报》探讨北京想在北极开拓第三条丝绸之路的战略设想是否与俄罗斯合拍。
A picture taken on August 29, 2019 shows the coastline of the fenced-off touristic area of Varosia in the Turkish-controlled ghost town of Famagusta, Cyprus. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo credit should read BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

塞浦路斯文件爆料:中国富豪悄然移民海外 25.08.2020

地中海小国塞浦路斯是欧盟成员国，受到金融危机重创之后，以出售国籍的手段为国库创收。中国和俄罗斯的富豪很青睐这本护照。
Eine Wippe mit Stapeln aus Münzen auf der einen und einer Gruppe von Geschäftsleuten auf der anderen Seite. | Verwendung weltweit

国际资金逃离新兴国家 程度远超08年金融危机 18.04.2020

过去几周，伴随着新冠疫情的肆虐，新兴国家的股票和债券再次被贴上高风险投资的标签。国际资金纷纷外逃。 据国际金融协会（IIF）的估算，今年3月总共有833亿美元的国际资金撤出新兴市场。资金逃离的严重程度甚至超过2008年世界金融危机。

FILE - In this Sunday, Jan. 3, 2010 file photo, container ships dock at the Dubai Port in the Jebel Ali Free Zone about 40 kilometers (25 miles) south of Dubai, United Arab Emirates. Port operator DP World said Thursday it has reached a deal to buy the Dubai government-linked operator of free-trade zones in the Middle Eastern commercial hub for $2.6 billion. (AP Photo/Kamran Jebreili, File) |

全球面临经济大萧条 复苏与否取决于疫情 15.04.2020

国际货币基金组织预测，在新冠疫情的影响下，全球经济今年面临大衰退，其严重程度超过十余年前的金融危机。明年虽有望迎来有力复苏，但前提是全球卫生状况必须实现明显改善。
An Italian Covid-19, Corona patient is transported to the Helios hospital in Leipzig on March 25, 2020. - Hospitals in the German state of Saxony will take on at least six Italian coronavirus patients who are unable to receive treatment in their own country (Photo by Hendrik Schmidt / POOL / AFP) (Photo by HENDRIK SCHMIDT/POOL/AFP via Getty Images)

病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！ 27.03.2020

全球金融危机爆发时，银行是系统重要性机构。如今爆发的冠状病毒危机，又一次涉及到系统重要性问题。然而这一次，医护人员、卡车和公交车司机以及幼儿教师等职业领域突显了其系统重要性。
Korea's jobless rate hits over 7-year high A young man checks a bulletin board for job openings at a university campus in Seoul on March 15, 2017. Statistics Korea announced earlier in the day that South Korea's unemployment rate rose to an over 7-year high of 5 percent in February. The rate for the 15-29 age group reached 12.3 percent. (Yonhap)/2017-03-15 16:12:48/ <Copyright ® 1980-2017 YONHAPNEWS AGENCY. All rights reserved.> | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

全球经济衰退 联合国:恐有2千多万人失业 20.03.2020

新冠肺炎大流行对全球经济影响越来越明显。欧洲，美洲，亚洲和澳大利亚的数十家中央银行都已宣布全球金融危机以来最大的纾困措施。更多人担心的是，自己的饭碗保得住吗?
08.06.2018, Baden-Württemberg, Wiesloch: Ein Mitarbeiter arbeitet im Werk der Heidelberger Druckmaschinen AG an der Wendeeinrichtung einer Großformat-Druckmaschine. Das Unternehmen gibt am Dienstag (12.06.) seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

疫情下德国企业年度目标：挺过去 17.03.2020

德国工商总会（DIHK）预测，新冠病毒造成的全球经济衰退的程度恐怕会甚于2008年的全球金融危机。工商总会负责外贸的总干事福尔克尔·特赖尔在接受冯克媒体集团旗下报社采访时表示，中国经济下滑对德国企业的负面影响尤其大。

--FILE--A view of high-speed railways in Wudang district in Guiyang city, southwest China's Guizhou province, 21 June 2016. Guiyang, the capital of China's poor-but-fast-growing Guizhou province, edged out financial capital Shanghai as the nation's top performer, a ranking by the Milken Institute shows. Despite being in the less-developed southwest, Guiyang catapulted from No.11 in 2015's inaugural ranking and leapfrogged bigger, wealthier coastal megacities. The city of 4.6 million is benefiting from a central government push to connect coastal and inland regions and infrastructure investment related to President Xi Jinping's One Belt, One Road initiative to revive China's ancient trade links to Asia and Europe, according to a report released Monday (12 September 2016) by the Santa Monica, California-based think tank founded by Michael Milken |

德语媒体：坚持减债，还是刺激经济？ 06.03.2020

中国制造业PMI降至35.7，--此前的最低值是2008年金融危机时的38.8。德国《经济周刊》分析说，这是迄今为止疫情对中国经济带来沉重打击的最明显标志。
FILE PHOTO: Federal Reserve Chair Jerome Powell holds a news conference following the Federal Reserve's two-day Federal Open Market Committee Meeting in Washington, U.S., July 31, 2019. REUTERS/Sarah Silbiger/File Photo

美联储紧急降息 世银释出120亿抗疫 04.03.2020

新冠疫情已然对经济造成冲击，甚至可能比2008年金融危机还要严重。美国采取了几项措施缓解，世界银行也释出紧急资金，希望帮助各国度过难关。
A Chinese employee works at a factory in Nantong in China's eastern Jiangsu province on February 10, 2020. - Millions of people in China were returning to work on February 10 after an extended holiday designed to slow the spread of the new coronavirus, which has killed more than 900 people in the country. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

中国2月经济大衰退 停工意外降低空污 02.03.2020

中国制造业生产活动指数在2月份以最快的速度收缩，比全球金融危机时期还要糟糕。不过这也意外地让中国许多工业重镇的污染大减。
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