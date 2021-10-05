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一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标的急剧、短暂和超周期的恶化称为金融危机。常常随之而来的是信用紧缩，是一种货币需求快速增长大于货币供给的状况。
金融危机可以分为货币危机、债务危机、银行危机等类型。近年来的金融危机越来越呈现出某种混合形式的危机。
恒大危机，继续引发德语报刊的密集关注。《南德意志报》指出，整整一代中国人从来没有经历过严重的经济危机，而恒大破产却有可能导致中国经济全面崩盘。《新苏黎世报》则分析，北京如果着手处理债务顽疾，同样可能导致经济剧烈震荡。
中国恒大摇摇欲坠，不少人担心这会导致类似“雷曼兄弟倒闭”所引发的系统性金融崩溃。但中国金融问题专家贺江兵认为，这种看法完全错误，“如同担忧小学生患上博士后各种综合症”。
一份最新报告显示，中国对澳大利亚投资额下跌至2008年金融危机前水平，投资项目数量相较之前也出现锐减。
德国总理默克尔7月22日最后一次以总理身份出席了夏季记者会，不仅谈到当前的德国内政与世界政治，也回顾了16年任期的方方面面。
受新冠大流行瘟疫影响，德国去年出口呈现2009年全球金融危机以来最大降幅。 很多专家预期今年世界经济将从2020萧条年复生，使出口商们信心增加。
“德国经济五贤人”在其年度报告中预测，德国经济今年衰退的幅度“只有”5.1%，好过之前的担忧。此前有专业人士预测今年德国经济可能出现10%的下滑。因此尽管遭遇百年不遇的新冠疫情，今年德国经济蒙受的损失仍低于2008年的金融危机。
《法兰克福汇报》驻上海记者认为中国是新冠疫情下世界经济中的一座“孤岛”。虽然中国的经济复苏无疑是一个亮点，但是中国能否像上次全球金融危机之后再次拉动世界经济，便令人存疑了。《世界报》探讨北京想在北极开拓第三条丝绸之路的战略设想是否与俄罗斯合拍。
地中海小国塞浦路斯是欧盟成员国，受到金融危机重创之后，以出售国籍的手段为国库创收。中国和俄罗斯的富豪很青睐这本护照。
过去几周，伴随着新冠疫情的肆虐，新兴国家的股票和债券再次被贴上高风险投资的标签。国际资金纷纷外逃。 据国际金融协会（IIF）的估算，今年3月总共有833亿美元的国际资金撤出新兴市场。资金逃离的严重程度甚至超过2008年世界金融危机。
国际货币基金组织预测，在新冠疫情的影响下，全球经济今年面临大衰退，其严重程度超过十余年前的金融危机。明年虽有望迎来有力复苏，但前提是全球卫生状况必须实现明显改善。
全球金融危机爆发时，银行是系统重要性机构。如今爆发的冠状病毒危机，又一次涉及到系统重要性问题。然而这一次，医护人员、卡车和公交车司机以及幼儿教师等职业领域突显了其系统重要性。
新冠肺炎大流行对全球经济影响越来越明显。欧洲，美洲，亚洲和澳大利亚的数十家中央银行都已宣布全球金融危机以来最大的纾困措施。更多人担心的是，自己的饭碗保得住吗?
德国工商总会（DIHK）预测，新冠病毒造成的全球经济衰退的程度恐怕会甚于2008年的全球金融危机。工商总会负责外贸的总干事福尔克尔·特赖尔在接受冯克媒体集团旗下报社采访时表示，中国经济下滑对德国企业的负面影响尤其大。
中国制造业PMI降至35.7，--此前的最低值是2008年金融危机时的38.8。德国《经济周刊》分析说，这是迄今为止疫情对中国经济带来沉重打击的最明显标志。
新冠疫情已然对经济造成冲击，甚至可能比2008年金融危机还要严重。美国采取了几项措施缓解，世界银行也释出紧急资金，希望帮助各国度过难关。
中国制造业生产活动指数在2月份以最快的速度收缩，比全球金融危机时期还要糟糕。不过这也意外地让中国许多工业重镇的污染大减。
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