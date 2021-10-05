"经济五贤人"预测衰退5.1%：没有预期那么糟

“德国经济五贤人”在其年度报告中预测，德国经济今年衰退的幅度“只有”5.1%，好过之前的担忧。此前有专业人士预测今年德国经济可能出现10%的下滑。因此尽管遭遇百年不遇的新冠疫情，今年德国经济蒙受的损失仍低于2008年的金融危机。