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一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标的急剧、短暂和超周期的恶化称为金融危机。常常随之而来的是信用紧缩，是一种货币需求快速增长大于货币供给的状况。
金融危机可以分为货币危机、债务危机、银行危机等类型。近年来的金融危机越来越呈现出某种混合形式的危机。
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
据路透社独家报道，六名直接了解此事的消息人士表示，中国当局准备对马云的蚂蚁集团处以超过10亿美元的罚款，从而为结束对这家金融科技公司长达两年的监管整顿铺平道路。
中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。
非政府组织“德国观察”、德国新气候研究所等组织公布2023气候保护表现指数报告。其中德国排名第16，比去年下降三位。中国没有成功地遏制排放，排名下降13位，名列第51位。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国国家主席习近平计划年底前访问沙特阿拉伯。此前已有消息报道称，沙特考虑改用人民币为出售给中国的石油计价，而此举将削弱美元在全球石油市场的主导地位，并标志着沙特这个全球第一大原油出口国再次向亚洲靠拢。
本周三，香港举办新冠疫情爆发以来最大规模的经济会议国际金融领袖投资峰会。包括高盛、摩根士丹利、瑞银和黑石在内的国际金融机构的代表皆前来出席这场峰会。香港特首李家超致辞表示，香港正步向正常，最坏的情况已经过去，将进一步放宽检疫措施。
1962年，美国和苏联因为后者在古巴部署导弹而爆发一连串政治与军事对峙，被认为是冷战最接近升级为全面核战争的一次。现在美国警告，如果北京不愿意将核武公开透明，危机可能重演。
冬天就要来了，在德国，能源价格已经上涨，这让许多家庭舍不得开暖气。人们正在寻求新的取暖和保暖方法，很多非常有创意，但有些也很危险。
自2016年以来，中国航运公司中远集团一直是比雷埃夫斯港的主要所有者。对于希腊而言，这意味着由外方控制着港口，不过，针对这带来的依赖风险，并没有什么公共讨论。
《南德意志报》刊登评论称，中国人想念默克尔，他们也希望德国总理肖尔茨能「继续执行其前任的商业友好政策」。 《奥格斯堡汇报》认为，肖尔茨正在延续默克尔的对华政策，但却是以一种胆怯的讨好姿态。
欧洲央行正在对抗欧元区的高通胀，随着今年第三次加息，更进一步的手段可能会随之而来。
巴黎生闷气，柏林很不满。德国之声评论员Bernd Riegert指出，德国和法国之间的气氛不和是恼人的，不过将之称为危机言过其实。欧洲引擎还会继续运转。
在刚刚结束的中共二十大上，习近平如愿以偿开始了第三个中共总书记任期，就此，八十年代建立起的任期制、集体领导制以及务实的经济政策似乎都已成为过去，而意识形态则开始主导中国社会的各个层面。
英国首相特拉斯辞职后，谁会成为她的接班人成为最受关注的话题。据称前首相约翰逊和前财政大臣苏纳克进行了深夜密谈，数小时后苏纳克宣布参选，而约翰逊也可能寻求卷土重来。
一项新的调查发现，更多德国人对德国与美国的关系持乐观态度。但是，在中国是否对自己国家构成军事威胁这个问题上，两国受访者的回答差异较大。
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