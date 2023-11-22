墙外文摘： 台湾会成为拜习会的牺牲品吗？

有评论指出，美中双方希望在这次拜习会中寻求的结果各自不同，而“台海和平”在其中扮演的角色是一切高层对话的基础。但若要将美中关系可能的局部缓和解读为“台湾将成为牺牲品”，那实在是太小看台海和平重要性了。