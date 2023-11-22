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一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标的急剧、短暂和超周期的恶化称为金融危机。常常随之而来的是信用紧缩，是一种货币需求快速增长大于货币供给的状况。
金融危机可以分为货币危机、债务危机、银行危机等类型。近年来的金融危机越来越呈现出某种混合形式的危机。
德国财政部叫停了几乎全部财政支出。因为此前联邦宪法法庭的一项裁决，导致德国政府的预算出现了高达600亿欧元的缺口。
11月20日，中国官媒首次披露中共中央政治局常委、国务院总理李强已任中央金融委员会主任。11月上旬，国务院副总理何立峰以中央金融委员会办公室主任及中央金融工作委员会书记的职务亮相。
据彭博社引述知情人士，中国监管部门拟制定50家房企的"白名单"，以引导银行为陷入资金和销售困境的房企提供贷款。然而分析认为，此举仅"建议"性质，银行可能会保持观望。
中国国家主席习近平访美期间表示，对芬太尼对美国年轻人的毒害深表同情。这与今年早些时候中方表态的声调有所不同。美国也解除了对中国相关机构的制裁，以促成与中方达成这项协议。
美国总统拜登和中国国家主席习近平在美国加州旧金山举行会晤前夕，美中两国发布加强合作应对气候危机的声明，双方承诺加快应对气候变化的努力。中国和美国是全球最大的温室气体排放国。
以哈冲突持续，加沙最大医院传出遭到围困，停水停电且燃料短缺，重症患者和新生儿处于险境。世卫组织总干事谭德塞表示，医院本应是安全的避难所，如今却成为死亡和绝望之地，世界不能袖手旁观。国际社会也呼吁停火。
有评论指出，美中双方希望在这次拜习会中寻求的结果各自不同，而“台海和平”在其中扮演的角色是一切高层对话的基础。但若要将美中关系可能的局部缓和解读为“台湾将成为牺牲品”，那实在是太小看台海和平重要性了。
阿富汗统治者塔利班承诺消灭该国的毒品产业,于2022年4月开始禁止种植罂粟。阿富汗此前是世界上最大的鸦片生产国，也是欧洲和亚洲海洛因的主要来源地。
欧盟成员国债务过高。各国财长还未能开出降低债务的良方。那么，目前的风险有多大？
自从10月7日极端组织哈马斯对以色列发动残暴的恐怖袭击后，中东地区再次陷入战火之中。德国之声为您梳理整个冲突过程中的重大事件。
以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列绝不寻求"征服、占领或统治"加沙地带。与此同时，联合国呼吁，有关各方应就暂时停火展开谈判。
近百名國際金融機構巨頭齊集香港，出席港府舉辦的投資峰會。在中國和香港政經前景不明朗下，星光熠熠背後是信心一票抑或姿態而已？
媒体报导显示，中国副总理何立峰已出任中央金融办主任以及中央金融工委书记。预计本周他将应美国财长耶伦邀请访问美国，并与耶伦就中美经济贸易进行双边会谈
从安哥拉到香港，朝鲜正在迅速关闭其海外大使馆和领事馆，其原因是该国经济陷入困境，同时转变外交战略，更多地与中国和俄罗斯结盟。
《慕尼黑信使报》分析认为，中国经济之所以没有在疫情结束后迅速复苏，是因为其面临的问题来自深层次的结构弊病，而北京惯用的以基础设施投资来刺激景气的手段，已经不再适用于当下。《法兰克福汇报》则关注到，比亚迪正准备在欧洲设厂，选址锁定了在欧盟内相对“亲中”的匈牙利。
德国宣布对亲巴勒斯坦组织萨米敦（Samidoun）实施禁令，并进一步限制与恐怖组织哈马斯相关的活动。这意味着任何人继续以任何方式为这两个组织开展活动，都将构成刑事犯罪。
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