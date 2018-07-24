 金融危机十年：欧洲银行 坏账多多 | 经济纵横 | DW | 04.08.2018

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经济纵横

金融危机十年：欧洲银行 坏账多多

到现在，国际金融危机正好十年。德国自民党认为，是时候向联邦财政部来询问一下，欧洲银行目前状况如何。得到的回答令人唏嘘。

Großbritannien London - Canada Square mit dem Gebäude der Europäischen Aufsichtsbehörde (Imago/PA Images/M. Crossick)

这是​​​​​​​伦敦的欧洲金融监管系机构大楼。随着英国退盟，该机构将迁往巴黎

（德国之声中文网）全球金融危机10年后，欧洲银行管理局估计，各欧洲银行坏账达8130亿欧元之巨。德国《图片报》作了这一报道。该报道依据的是联邦财政部对自民党议会党团的一项询问所作的回复。

报道称，财政部官员写道：呆账规模之大，呈历史新高。报道说，某些银行将面临困境，并有可能拖累全欧银行系统。

延伸乐队： 金融危机十周年 -人们汲取了哪些教训？

房地产首当其冲

《图片报》报道说，如同十年前一样，坏账中有一大部分涉及不动产领域，而且主要反映在南欧各国银行：希腊、塞浦路斯、意大利和葡萄牙。其中，希腊各银行中44.9%的贷款"岌岌可危"；在塞浦路斯，比例为38.9%；在意大利，呆账总额达1867亿欧元，其中一半无资金保障。

报道称，在德国各银行，呆账总额为496亿欧元，比例为1.9%。自民党金融事务专家舍夫勒（Frank Schäffler）对《图片报》表示，"危机国家的银行和政府没有完成自己的家庭作业"，"既然一半以上的南欧各国呆账没有资金保障，那便很清楚，必须防止出现对危机的全体均担"。

联邦总理默克尔也在今年3月当选连任后明确表示反对在欧洲实行债务的全体分担，她表示，德方不愿看到的是，将担保和责任混为一谈，或者，简单地将债务共担化，而全然不顾及竞争能力。

默克尔强调，在这一问题上，德国不会改变其立场。默克尔此言也是对法国总统马克龙一番表示所作的回应。马克龙曾多次提议，应考虑将债务共担化。

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