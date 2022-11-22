 金與正警告：制裁朝鮮將加劇敵意 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2022

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金與正警告：制裁朝鮮將加劇敵意

朝鮮領導人的妹妹金與正警告美國與其他國家，若在聯合國安理會推動制裁朝鮮，將會加劇目前的危險局面。

朝鮮第二號人物金與正（資料照）

朝鮮第二號人物金與正（資料照）

（德國之聲中文網）朝鮮第二號人物、也是朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正，週四（11月24日）警告美國，若在聯合國推動譴責朝鮮發射洲際彈道導彈，美國將面臨「更致命的安全危機」。她還批評韓國總統尹錫悅和「其他白痴」是美國的「忠實走狗」。

英國獨立報報導，金與正在美國駐聯合國大使格林菲爾德 (Linda Thomas-Greenfield) 在聯合國安理會緊急會議上，分發一份譴責朝鮮最近發射導彈的擬議總統聲明後的數小時，發出這項警告。

在聯合國安理會會議期間，許多人呼籲譴責朝鮮首次成功發射能夠觸及北美的新型「火星-17型」（Hwasong-17）導彈。格林菲爾德則宣讀了14個國家支持採取的行動，以限制朝鮮推進其武器計劃的聲明。

被認為是朝鮮第二號人物的金與正，將美國比作「被恐懼抓住和吠叫的狗」，同時猛烈抨擊她所謂的「與英國、法國、澳大利亞、日本和韓國等烏合之眾，一起發表的令人作嘔的聯合聲明」。

她說，朝鮮將認為美國領導的聯合聲明，是「對我們主權的肆意侵犯和嚴重的政治挑釁」。

「聯合國安理會對美國和韓國非常危險的軍事演習，及其針對朝鮮的貪婪軍備集結視而不見，並對朝鮮行使其不可侵犯的自我防禦權利表示質疑」，她在一份聲明中說。

金與正還說，「美國應該意識到，無論它多麼拼命地尋求解除（朝鮮）的武裝，它都永遠不能剝奪（朝鮮）的自衛權，而且它越是堅決反對，越是採取行動，將越加面臨更致命的安全危機」。

朝鮮領導人金正恩（資料照）

朝鮮領導人金正恩（資料照）

路透社則引述朝鮮官方媒體朝中社報導，表示朝鮮週四也譴責韓國，因其在平壤多次發射導彈後，推動對平壤實施額外制裁，稱此類措施將增加朝鮮的敵意和憤怒。

韓國外交部周二（11月22日）表示，韓國正在審查對平壤的獨立制裁。它說，如果朝鮮推進核試驗，將對網絡部門實施制裁。

朝鮮今年進行了空前數量的彈道導彈發射。幾個月來，華盛頓一直表示朝鮮可能隨時進行核彈試驗，這是自 2017 年以來的首次試驗。

平壤在 2017 年進行最後一次核試驗後，中國和俄羅斯支持實施更嚴厲的製裁，但在今年5月，中俄兩國都否決了由美國帶頭，推動聯合國對朝鮮重新發射導彈進行更多處罰的提議。

美國則敦促聯合國安理會追究朝鮮導彈試驗的責任，並指責中國和俄羅斯通過阻止安理會行動「壯膽」平壤。

對此，金與正在聲明中說：「如果他們認為可以通過制裁，來擺脫目前的危險局面，那他們一定是真正的白痴，因為他們不知道如何安居樂業。」

朝鮮先前試射的火星-17型導彈

朝鮮先前試射的火星-17型導彈

（英國獨立報、路透社）

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