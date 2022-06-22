金磚國峰會：習近平批西方制裁 分析稱中國助普京重返國際

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平週三（6月22日）在金磚國家工商論壇開幕式上發表視訊演講，批評西方擴張軍事聯盟、對俄實施經濟制裁；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則宣布，正在積極的將石油與貿易轉向金磚國家。

今年金磚領導人峰會由中國主辦，於23日以視頻方式登場。與會者包括中、俄兩國領導人，以及南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）、巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）、印度總理莫迪（Narendra Modi）。而此次峰會主題為「促進高品質夥伴關係，共創全球發展的時代」。

習近平在開幕演說中指出，慘痛的歷史表明，霸權主義、集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰爭衝突，「迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。」

習近平也提到，西方國家的制裁行為是「迴旋鏢」、「雙刃劍」，「把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃」。

金磚五國佔全球人口的40%以上，國內生產總值佔世界的近3分之1。其中3個成員國（中國、印度和南非）對聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議投了棄權票。

俄羅斯對烏克蘭發動入侵行動將邁入第四個月，新德里作家兼地緣政治評論員馬諾吉喬希（Manoj Joshi）告訴法新社，金磚國家幫助普京重返國際舞台，「這向美國和歐盟發出了一個信號，即他們沒有成功地孤立普京和俄羅斯。」

俄貿易轉向金磚國

根據《CNN》22日報導，普京在金磚國家峰會的開場演說中指出，俄羅斯「正積極將貿易流通與對外經濟，轉向可靠的國際夥伴，尤其是金磚五國。」

普京表示，俄羅斯商界和金磚五國商業往來聯繫變得密切。今年前3個月俄羅斯和金磚5國的貿易增加了38%，達450億美元。此外，俄印正在進行談判，考慮在俄羅斯開設印度連鎖超市；莫斯科還將提高中國汽車，裝備和硬體在俄羅斯市場的占有率。

另一方面，俄羅斯正加強對中國和印度的原油出口。根據中國海關數據顯示，中國從俄羅斯進口的原油5月飆升到紀錄新高，年增率達55%，超越原本排名第一的沙特阿拉伯。

除了轉移石油出口，普京稱俄羅斯正與金磚國家共同制定國際金融清算的替代機制，以減少對美元和歐元的依賴。

中印關係解凍？

在印度與中國因邊界爭議陷入僵局之際，印度總理莫迪最後仍接受習近平的邀請出席峰會。他以視訊方式出席，也解決了先前是否親自出訪中國的難題。

根據印度網路媒體《The Print》的解讀，印度出席金磚國家峰會，凸顯出新德里的現實主義。報導內容指出，印度作為「搖擺國」所做的決策會把國家利益擺在優先考量。儘管印度政府多次表明，唯有邊界問題解決，中印關係才可能解凍，但為了自身利益，印度仍下定決心出席，與不那麼感興趣的與會者—中國—保持接觸。

不過有印度官員指出，印度仍對中國的意圖小心翼翼，印度一名官員告訴《彭博社》說，印度談判代表將尋求確保峰會發表的任何聯合聲明是中立的，並防止中國和俄羅斯試圖利用此次機會進行反美國及其盟國的政治宣傳。另外，這名官員還說，莫迪政府還推動制定金磚國家新增成員的標準，來減緩中國在金磚國家集團的擴張。

（路透社、美聯社、法新社等）

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