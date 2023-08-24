金磚國家再增六國！美國淡化歷史性擴員

（德國之聲中文網）据法新社报道，南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）周四（8月24日）宣布，金砖国家（BRICS）合作机制将于明年初接纳阿根廷、沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗和埃塞俄比亚6个新成员。

拉马福萨说，该集团以协商一致的方式做出决定，已就“金砖国家扩员进程的指导原则、标准、准则和程序”达成一致，“而正式成员资格将从2024年1月1日起生效”。

金砖国家历史性的扩员，是由中、俄等国牵头促成，欲借此扩大金砖国家影响力，以制衡西方。此次宣布新加入的国家中，伊朗亦与美国关系长期紧张。

美国国务院发言人表示：“美国重申其信念，即各国可以选择结盟的伙伴和团体”，并称美方将继续在双边、区域与多边层级上与盟友合作，“强化共同的繁荣，并维护全球和平与安全”。法新社分析指，美国此说“淡化”了金砖集团纳入新成员的消息。

南非金砖峰会首日看点 习近平缺席峰会首秀 8月22日的金砖国家工商论坛上，南非总统拉马福萨、巴西总统卢拉和印度总理莫迪亲自出席，但习近平却未现身，由中国商务部长王文涛（右）代替宣读发言。习近平当天早些时候才与东道主拉马福萨会面，为何之后缺席峰会的首场活动，引发议论纷纷。中国官媒在报道时则完全没有提及王文涛代替习近平发言。

南非金砖峰会首日看点 会晤南非总统 习近平当地时间21日晚抵达约翰内斯堡，这是他自访问俄罗斯后，今年第二次迈出国门。次日习近平在比勒陀利亚总统府同南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa，前右)举行了会谈。双方签署了两国关于共建“一带一路”、新能源电力、农产品、蓝色经济、科技创新、高等教育等领域多项双边合作文件。

南非金砖峰会首日看点 获颁勋章 习近平在会谈中盛赞两国之间“同志加兄弟的深厚友谊”。会后，拉马福萨向习近平授予“南非勋章”，据中国官媒报道，这是南非授予重要友好国家元首的最高级别勋章和最高荣誉。

南非金砖峰会首日看点 普京线上与会 俄罗斯总统普京因面临国际逮捕令通缉而放弃参加峰会，由外交部长拉夫罗夫代表。普京通过视讯参与了22日晚的金砖国家工商论坛。他指责西方对俄罗斯的制裁“违反了自由贸易和经济生活的所有基本准则和规则......严重影响了全球经济形势”。

南非金砖峰会首日看点 抗议声援乌克兰 在约翰内斯堡峰会举办场地附近，有南非民众举牌抗议俄罗斯代表参与此次峰会。标语牌上写着“对普京的帝国主义说不”、“拉夫罗夫回家去”。

南非金砖峰会首日看点 金砖国家与非洲 第十五次金砖国家领导人峰会的主题是“金砖国家与非洲”。8月23日的正式峰会前，巴西总统卢拉、中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨、印度总理，莫迪和俄罗斯外长拉夫罗夫（从左至右）一同亮相。

南非金砖峰会首日看点 打开大门？ 金砖国家的扩容是本次峰会上引人关注的一个话题。南非官员表示，已有 40 多个国家表示有兴趣加入金砖国家，近20个已正式申请加入，其中一些国家还将派了代表团前往约翰内斯堡。南非总统拉马福萨表示：“这表明金砖国家大家庭的重要性、地位和影响力正在不断增强。”



此前已达成初步协议

金磚國家（BRICS）峰會主辦國南非的外長潘多爾（Naledi Pandor）週三（8月23日）向南非官媒表示，金磚各國領袖已針對開放新成員國加入的初步規劃，達成初步協議。

「我們已就擴大成員問題達成一致。」潘多爾指出，金磚國家通過了一份文件，設置了指導方針、原則和程序，用以審議有意成為新成員的國家如何加入。她補充道，在本屆峰會結束前，將提供更多相關細節。

不過，路透社指出，相關協議似乎一度陷入僵局。據一位知情的金磚國家官員說法，該組織的成員國領袖尚未簽署最後底定的方案；週三稍早本來要通過一項協議，但印度總理莫迪（Narendra Modi）提出了新的加入標準，議案因而推遲。該官員稱，莫迪提議應要求加入國達到一定的人均國內生產總值（GDP）標準，且加入的成員國不應是國際制裁的對象。這意味著，伊朗、委內瑞拉等國可能被排除在外。

金砖峰会 南非迎接习近平、卢拉等领导人

中俄支持擴員

金磚國家現由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等國組成，22日起在南非約翰尼斯堡舉行為期3日的峰會。現階段有40幾個國家有意加入，其中伊朗、委內瑞拉、阿爾及利亞等22國已提出加入的正式請求。

擴員問題是本屆會議重要議題；路透社指出，雖然所有成員國都公開表示支持擴大組織，但各國對擴大的步調與程度存在分歧。法新社分析道，巴西、印度和南非等國得在跟中俄維持友好、但可能疏遠美國的狀況下，找到適當平衡；至於美國，則是淡化了金磚集團可能發展為其地緣政治對手的可能性，並指出該集團的組成非常多樣化，有朋友也有對手。

據中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平23日在峰會上演說時主張，金磚國家是「獨立自主外交政策的倡導者、踐行者」，要實踐「真正的多邊主義」，且反對「把自己的『家法幫規』包裝成國際規則」。習近平表示，應「加速擴員進程，讓更多國家加入到金磚大家庭，集眾智、匯群力，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」。

俄羅斯亦希望擴大金磚集團。根據俄國官媒塔斯社，俄國總統普京表示將全力實行本屆峰會的所有決議，包含擴員相關措施。南非國際事務研究所學者狄卡瓦略（Gustavo de Carvalho）認為，俄國「急需朋友和夥伴」，如此熱衷於金磚擴員並不令人意外。

印度總理莫迪同樣在峰會上表示，他支持向新成員敞開大門，並「歡迎在協商一致的基礎上向前邁進」；南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）則說：「我們正處於擴大金磚國家大家庭的風口浪尖。」

金砖五国在多极世界中展现实力

習近平缺席金磚工商論壇

習近平原定22日與其他與會領袖共同出席金磚國家工商論壇活動，但後來並未現身，改由中國商務部長王文濤代讀發言。中方並未解釋他缺席該論壇的原因；而儘管習近平稍晚現身參加當日的晚宴，但罕見情況仍引發揣測。

英國《衛報》報導，美國媒體人、中國問題專家利明璋（Bill Bishop）指出，這個月習近平很少公開露面，看起來「有點怪」，如今又「臨時決定不參加工商論壇，看起來更加奇怪」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國馬歇爾基金會的中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，一個中國領導人出國參加多邊會議，且此一會議受到中國高度重視，卻又沒有出席活動，這件事「極為不尋常」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員哈特（Brian Hart）同樣形容這很不尋常，因為中國領袖很少在這樣的高規格活動中脫稿演出。他說：「似乎有什麼事情讓習近平離開了會議。可能是健康問題，也可能是有急事需要他處理……也有可能是在回應峰會的事態發展。」

CNN指出，有記者在中國外交部23日的例行記者會上問及此事，但發言人汪文斌迴避了問題，相關提問也未列入中國外交部官網發布的文字紀錄。

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