金磚五國覓替代貨幣 籲重新平衡世界秩序

（德國之聲中文網）金磚5國集團外長週四（6月1日）在南非舉行會談，呼籲「重新平衡」世界秩序，宣示與西方大國抗衡的雄心。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在開幕致詞中說：「我們聚集在此，必須發出一個強烈的訊號，那就是世界是多極的，它正在重新平衡，舊方法無法解決新狀況。」

他說，全球經濟權力的集中「讓太多的國家受制於太少的國家」；作為「變革的象徵」，金磚國家必須採取相應行動。

金磚5國1日於南非開普敦召開會談

金磚外長討論了什麼？

金磚5國——巴西、俄羅斯、印度、中國和南非——一度被視為不同新興經濟體的鬆散結盟。近年來，該集團在北京的推動下變得更加團結，俄烏戰爭爆發以來，莫斯科也提供了額外的推動力。

金磚5國此次的會談，聚焦於可能在國際貿易中替代美元的貨幣，以及強化「新開發銀行」的重要性。新開發銀行（New Development Bank）又稱金磚銀行；金磚國家為使相互結算和貸款更為便利、從而減少對美元和歐元的依賴，而共同倡議建立此一國際性金融機構。

南非外交部長潘多爾（Naledi Pandor）表示，國際的單方面制裁會間接影響並未捲入制裁議題的國家，因此金磚國家希望尋求替代貨幣，確保「不會成為制裁的受害者」。

成員國還討論了如何改革全球決策過程。潘多爾批評，聯合國安理會中沒有非洲常任代表。

金磚集團將擴大？

金磚5國還討論了可能接納新成員加入的計劃。

潘多爾表示，此事有待商榷研擬；南非8月將舉辦金磚集團領袖峰會，她希望在那之前準備一份相關報告。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱，有10幾個國家表示有意加入金磚集團。有可能加入的國家，包含沙特阿拉伯、伊朗和阿拉伯聯合酋長國等產油國。路透社引述匿名官員說法，稱委內瑞拉、阿根廷、阿爾及利亞也已提出正式申請。

拉夫羅夫說，他與沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）在金磚會議場邊舉行了俄沙雙邊會談，期間亦曾討論金磚集團納入新成員的問題。

中國外交部副部長馬朝旭則表示，「更多國家加入我們的大家庭」將增加該金磚集團的影響力、使其更能為發展中國家服務，北京對此十分期待。

他說，金磚集團具包容性，「與一些國家的小圈子形成鮮明對比」，因此他相信該集團的擴大將對各成員國有利。

普京會否參加8月的金磚國家峰會？

此次會談之後，金磚國家8月將於約翰尼斯堡舉行峰會，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也在受邀名單上。

由於國際刑事法院（ICC）已對普京發出逮捕令。南非是國際刑事法院《羅馬規約》的簽署國，因此若普京8月前往約翰尼斯堡赴會，依規定南非將被要求逮捕普京。

南非外交部長潘多爾1日重申，峰會有邀請俄羅斯領導人出席，而南非政府正在考量「合法的選項」。

克里姆林宮尚未證實普京會否參加8月的峰會，只表示俄羅斯將「以適當的層級」參與會議。

（綜合報導）

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