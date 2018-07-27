 金砖集团：非洲、核电、自贸 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2018

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时政风云

金砖集团：非洲、核电、自贸

第十届金砖国家峰会在周五结束。中国、巴西、俄罗斯、印度和南非这五个世界最重要的新兴国家强调了团结、力挺自贸。观察家们预期，鉴于美国总统特朗普的保护主义政策，这五国将更加靠拢。

Südafrika, Johannesburg: 10.ter BRICS-Gipfel (Reuters/S. Sibeko)

第十届金砖国家峰会

（德国之声中文网）这是继2013年之后，南非第二次担任金砖峰会东道主。南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）邀请巴西的特梅尔（Michel Temer）、俄罗斯的普京、印度的莫迪和中国主席习近平参加了约翰内斯堡峰会。

此次峰会议题不仅针对金砖国家相互间的关系，也是就美国对国际贸易构成的威胁确定共同立场。此外，各国领导人也达成了双边协议和共识。

私下达成核协议

周五，南非总统拉马福萨透露了和俄罗斯总统普京一次"私下"交谈的细节。他称，在这次会晤中，双方达成一致，未来在利用核能源方面合作。

迄今，拉马福萨一直把核能扩建放在后面，理由是核能过于昂贵，而打击腐败等其它事情更重要。

他丑闻缠身的前任祖马曾计划大幅提高核能在国家能源组合中的比重，尽管国际评级公司在先已有警告：此举将彻底摧毁本就不堪债务重负的国家财政。

竞夺非洲市场

多年来，中国大举投资非洲大陆；现在，印度也以较大规模在那里作出尝试。

继中国主席习近平访非后，印度总理莫迪耶在峰会之前发动了经济、外交攻势。周三，莫迪在乌干达首都坎帕拉表示，"非洲将成为我们的重中之重"，"我们将继续向非洲敞开我们的市场。我们将支持我们的工业界，在非洲投资"。此前，他访问了卢旺达。

BRICS Gipfel in Xiamen China 2017 (picture alliance/ZUMAPRESS.com)

莫迪许诺，将在非洲开设18个新大使馆。他和乌干达总统穆萨维尼签署了在农业、能源和卫生领域的总额约2亿美元的投资、贸易协议。

此前，中国主席习近平分别访问了塞内加尔和卢旺达。中国是众多非洲国家的最大贸易伙伴，并大笔投资该大陆的基础设施。印度有意与中国竞争，但在经济上远逊于邻国。在东非，生活着大量印度血统后裔。

承诺自贸

正处于持续不断的全球贸易冲突之中，这5个新兴国家的国家元首和政府首脑展示出团结一致。中国主席习近平周四在峰会上表示，各国应继续坚守多边主义立场，而"保护主义和单边主义加剧"直接影响的就是新兴国家。他称，密切经济合作、共享富裕是金砖国家的最优先目标。

俄罗斯总统呼吁扩建5国之间的贸易关系。他表示，5国之间的伙伴关系应继续扩大。上月中旬，在与美国贸易争端背景下，中国刚表示过，愿加强与金砖伙伴国的合作。

这5个新兴国家的人口占世界总人口的40%。金砖国家之间的合作并非一帆风顺。不过，观察家们预期，鉴于美国总统特朗普的保护主义政策，这5国相互将更加靠拢。

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