金砖新成员“入圈” 西方真的淡定吗？

（德国之声中文网）也许美国真的没有将金砖国家吸纳新成员的计划看作是一个严重的威胁，也许这只是美国政治战略的一部分，即刻意淡化伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、埃塞俄比亚和阿根廷加入金砖国家的事情。无论如何，美国安全顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，金砖国家并非是美国的地缘政治对手，因为它们的利益存在较大差距。

金砖国家集团本周四（8月24日）同意接纳这6个国家为新成员。南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）宣布，上述国家将于2024年1月1日正式成为成员。

白宫显然正努力试图缓和气氛，而不是高调地谴责这是对美国全球霸主地位的正面挑战。美国国务院发言人说，在维护全球和平与安全方面，美国将继续在双边、地区和多边论坛与其伙伴和盟国合作。美国认为，每个国家都有选择合作伙伴的自由。

华盛顿更愿意关注两周后在新德里举行的第18届G20峰会。届时五个金砖国家，以及准成员阿根廷和沙特都会出席。白宫表示，这G20会议上，西方国家希望获得“积极的成果”，以证明二十国集团作为“最重要的经济合作论坛”的作用。

另一方面，许多西方国家在面对可能的新权力中心金砖国家几乎有意表现出低调的姿态。仅有一些媒体公开发声，其中不乏出现许多政府暗地里的想法。挪威媒体《晚邮报》（Aftenposten）的一篇评论说，金砖国家已成为“一个由中国和俄罗斯主导的威权和反动领袖的全球俱乐部”。该报表示，这些国家的人民应该得到更好的。 荷兰媒体《新鹿特丹商报》(NRC Handelsblad)更进一步： "最终只吸纳了阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特和阿联酋，这对中国来说是一个挫折。此外，南非还强调，将金砖国家视为反西方平台是完全错误的。中国希望的类似于G7的一个替代集团，金砖国家还没有实现。" 这家报刊认为，巴西寻求建立共同货币的呼吁，在各国经济差异仍然很大的情况下是不现实的。在一个多元的世界，全球许多发展中国家对把所有鸡蛋放在一个篮子里持谨慎态度，这是可以理解的。当然，这些国家合作的象征意义不容低估，但金砖集团首先是一个经济联盟。

德国表面看起来显得比较轻松。德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）公开表示：一切没那么糟糕，也没那么严重。她认为，已经到了2023年，对各国来说，在全球化的世界中寻找其他选择也是完全合理的。贝尔博克表示："在这种时候，世界上的所有国家都感受到合作和伙伴关系的重要性。每个国家都必须不断地自问 '哪种伙伴关系最符合我们自己的价值观和利益？哪种伙伴关系从长远来看最有利？'"

金砖五国在多极世界中展现实力

德国的策略显然是：发出邀请，保持冷静，强调柏林的大门对所有新的金砖国家始终敞开。毕竟，除了伊朗之外，德国与其他国家都有沟通渠道。贝尔博克强调与这个重要新兴经济体组织的新成员合作。

欧盟面临的巨大挑战

贝尔博克所在的绿党也有不同的声音。欧洲议会外交政策协调员包瑞翰(Reinhard Bütikofer，绿党，又译比蒂克菲尔)指出："金砖峰会创造了历史性的事实。即便成员国之间存在分歧，这还是会大大提升金砖国家的国际影响力……通过吸纳新成员入圈，金砖集团的性质也将发生变化。中国的主导地位将增强，金砖国家将成为一个明确以权威为导向的团体。"

尽管金砖国家在俄罗斯入侵乌克兰的问题上的立场并不一致，但包瑞翰指出，金砖国家在其“反西方”立场上似乎是团结的。他表示："金砖国家之前就并不和西方站在一起，现在重点转向了对抗。"

这位政治家警告，欧盟现在面临巨大的挑战："我们没有很多年的时间来证明，欧洲愿意成为一个可信、可靠和公平的合作伙伴，为贫穷国家和发展中国家提供帮助。如果做不到，对于许多国家来说，金砖国家可能会成为他们的选择。"

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