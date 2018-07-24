金砖峰会在即 南非欲重振旗鼓

（德国之声中文网）南非政府对本届金砖国家峰会期待巨大。峰会定于7月25日至27日召开。地点是约翰内斯堡桑顿（Sandton）商务区。那里，高楼大厦鳞次栉比，玻璃幕墙闪闪发光。巴西、俄罗斯、印度、中国和南非5国首脑是第10次会晤。这些新兴国家的元首们将磋商一系列颇具雄心的计划。今年，作为轮值主席国，南非希望通过与各伙伴国的更好合作，促进本国经济发展。

拉马福萨致力于重建信任感

对南非新总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）而言，峰会也是向世界展示他雄心勃勃改革计划的一次机会。在其前任祖马治下，尽管潜力巨大，南非却失去了非洲经济一强地位，并因大量腐败和滥用权力丑闻陷入政治危机。拉马福萨意欲利用约翰内斯堡峰会，增强境外投资人对南非的信任感，展示政治路线改革决心。俄罗斯总统普京、印度总理莫迪和中国主席习近平都将与会。

南非智库-全球对话研究所长姆坦布（Philani Mthembu）在接受德国之声采访时指出，几年来，南非在外交上失去地盘，国内经济亦不景气，新总统拉马福萨现在可以展示自己在内政外交上的优先项目了。他相信，拉马福萨将强调金砖集团在金融、基础设施、制造业等领域对南非的重要意义。不过，这并不意味着，南非会与欧盟和美国这样的传统伙伴渐行渐远。他说，"南非意识到，为解决本国问题，必须更好地利用对外关系；因此，通过投资和贸易推进经济发展最为重要"。

拿出更多动议

金砖集团正该为此作出贡献。这5个新兴国家希望有自己的机构，因为，在它们眼里，传统的国际机构均被西方过度掌控。2014年建立的新开发银行便要使新兴国家更独立于国际货币基金组织和世界银行。该行设址上海，向峰会上讨论的新项目供贷。巴西已显示了兴趣，愿加强该行，资助更多项目。

然而，峰会不会只讨论经济议题。南非金砖事务专家西塔斯（Ari Sitas）表示，良政、以及经济和教育领域项目的共同原则问题也将成为峰会议题。他指出，南非希望以此对早前关于该国鲜少动议的批评作出回应。

研发新疫苗

据西塔斯称，南非对本届金砖峰会的动议中也包括在非洲设置健康中心，研发防治疟疾、艾滋、肺结核等疾病的疫苗。能源、环境问题- 比如减少化石燃料- 亦被列入峰会议事日程。女性要得到更多资助。

金砖集团中的权力分配状况呈反向关系。南非的经济规模相当弱小，中国则是推动力。姆坦布指出，"中国扮演着大角色，过去10年里，在基本设施方面做了很多事情" 。目前，中国在金砖集团经济力中的占比就达三分之二。他表示，倘中国不配合，就会对其它国家产生重大影响，"不过，重要的是，所有决定都须全体一致作出，多少平衡了悬殊的力量对比关系"。

对金砖集团的考验

不过，南非安全问题研究所专家西耶尔（Jakkie Cilliers）认为，这一点也恰恰构成继续合作的意愿何以方兴未艾的原因之一。他指出，所有人都试图从对华特殊关系中获益，因此，尤其对南非而言，金砖集团便特别重要："我们对金砖集团经济力的贡献只有3%，却被我们的伙伴们视为非洲的引领者"。

然而，联盟在远景上将如何发展，尚不清楚。下届峰会明年在巴西举行。该国从2016年起有了一位新总统。西塔斯强调，对金砖集团的考验是，是否能度过在各国最高领导层面发生的政治变化，"金砖尚处于起步阶段，正试图找出合作的真切意义"。