金砖峰会后 俄罗斯空袭基辅、第聂伯罗



（德国之声中文网）就在各国领导人敦促普京结束侵略战争不到48小时内，俄罗斯再度发动空袭。



乌克兰夜间遭到俄罗斯导弹和无人机袭击，据当局及目击者称，空袭持续了近8个小时。俄罗斯军队袭击了乌克兰首都基辅、中部城市第聂伯罗（Dnipro）和赫尔松地区的一个村庄。造成至少六人死亡，其中包括妇女和儿童，另有数十人受伤。



乌克兰总统泽连斯基在社交媒体X平台（原推特）上发布了燃烧着的和被炸毁的建筑物照片，提及普京刚主持完金砖峰会并气愤地写道：“刚在喀山发表完言论，俄罗斯杀手们又恢复了其惯常行径。”



泽连斯基继续写道：“位于第聂伯罗，乌克兰最重要的医院之一梅奇尼科夫医院被炸损，普通居民楼也遭到破坏。不幸的是，死亡三人中还包括一名儿童。”



“这场战争已经持续了三年，”泽连斯基补充道，“唯一的罪魁祸首就是莫斯科。”

救援人员在第聂伯罗展开救援活动 图像来源: State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout/REUTERS

七国集团：俄罗斯冻结资产将用于向乌克兰提供500亿美元贷款

七国集团领导人本周五（10月25日）达成一致，未来三年内将基于被冻结的俄罗斯主权资产，向乌克兰提供500亿美元（460亿欧元）双边贷款。这笔援助预计最早将于12月1日开始，并持续到2027年底。



七国集团财长在一份声明中表示：“俄罗斯被冻结主权资产未来产生的收益将用于贷款的本息偿还。”声明还指出，“贷款收益将通过多种渠道发放，以对乌克兰的预算、军事及重建提供援助。”



美国本周承诺将向基辅提供200亿美元贷款，作为该援助计划的一部分。作出承诺的时机似乎是旨在防止若特朗普当选总统可能撤销对乌克兰的援助。



特朗普被视为俄罗斯总统普京的朋友，他曾多次威胁称，如果连任，将停止对乌克兰的所有援助。



即将卸任的美国拜登总统表示，这些贷款将通过俄罗斯冻结资产产生的收益进行偿还。他称该计划将使美国能够在“不增加纳税人负担”的情况下支持乌克兰。



（法新社、美联社、路透社、德新社）



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