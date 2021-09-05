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金砖国家

金砖国家(BRICS)，指巴西、俄罗斯、印度、中国、南非这五个新兴市场国家。“金砖五国”国土面积占世界领土总面积的26%，人口占世界总人口的42%。

由于金砖国家人口和国土面积在全球占有重要份额，并且是世界经济增长的主要动力之一，其国际影响力与日俱增。

South Africa's President Cyril Ramaphosa, China's President Xi Jinping, India's Prime Minister Narendra Modi, Russia's President Vladimir Putin and Brazil's President Jair Bolsonaro pose for a photo at the BRICS summit in Brasilia, Brazil November 14, 2019. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

新兴国家——从推动者到被推动者 05.09.2021

中国外交部宣布，习近平将于9月9日以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤。去年在新冠危机下，"金砖国家"中除中国经济增长外，其他四国经济都遭受严重打击。
From left to right, China's President Xi Jinping, Russia's President Vladimir Putin, Brazil's President Jair Bolsonaro, India's Prime Minister Narendra Modi and South Africa's President Cyril Ramaphosa pose for a photo at the BRICS emerging economies meeting at the Itamaraty palace in Brasilia, Brazil, November 14, 2019. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

与欧美别苗头 金砖国家推疫苗合作 18.11.2020

金砖国家集团由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成。在最新的峰会中，五国领导人虽然都表示要继续合作，不过在疫苗和反恐等议题上，大家各有盘算。
TOPSHOT - (LtoR) India's Prime Minister Narendra Modi, China's President Xi Jinping, South Africa's President Cyril Ramaphosa, Russia's President Vladimir Putin and Brazil's President Michel Temer pose for a group picture during the 10th BRICS (acronym for the grouping of the world's leading emerging economies, namely Brazil, Russia, India, China and South Africa) summit on July 26, 2018 at the Sandton Convention Centre in Johannesburg, South Africa. (Photo by MIKE HUTCHINGS / POOL / AFP) (Photo credit should read MIKE HUTCHINGS/AFP/Getty Images)

金砖国家现况如何？ 15.11.2019

中国是全球第二大经济体，但正受到与美贸易战的严重掣肘；俄罗斯嘛，依旧还是俄罗斯。本周，金砖集团国家峰会在巴西举行。我们不禁要问，该如何看待其成员国情况不尽相同的这个集团？
South Africa's President Cyril Ramaphosa (2-L), China's President Xi Jinping(L1), Brazil's President Jair Bolsonaro (C) and Russia's President Vladimir Putin (R), attend the BRICS Business Council prior to the 11th edition of the BRICS Summit, in Brasilia, on November 13, 2019. - Bolsonaro walked a diplomatic tightrope, as he seeks to boost ties with Beijing and avoid upsetting key ally Donald Trump, on the eve of a summit with their BRICS counterparts from Russia, India and South Africa. (Photo by Sergio LIMA / AFP) (Photo by SERGIO LIMA/AFP via Getty Images)

金砖国家联合声明:谴责保护主义、避谈委内瑞拉 15.11.2019

金砖国家领导人都齐聚巴西召开峰会，希望加强安全和经济关系。在联合声明中，他们重申了支持多边主义和自由贸易的立场，并且对贸易保护主义提出批评。但对陷入经济和政治动荡的委内瑞拉却只字未提。

A delegate walks past a BRICS logo ahead of the 10th BRICS Summit, in Sandton, South Africa, July 24, 2018. REUTERS/Siphiwe Sibeko

金砖：非洲、核电、自贸 28.07.2018

第十届金砖国家峰会在周五结束。中国、巴西、俄罗斯、印度和南非这五个世界最重要的新兴国家强调了团结、力挺自贸。观察家们预期，鉴于美国总统特朗普的保护主义政策，这五国将更加靠拢。
27.07.2018 +++ Russia's President Vladimir Putin speaks during a news conference following the BRICS summit in Johannesburg, South Africa July 27, 2018. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

普京邀请特朗普来莫斯科作客 28.07.2018

两星期前，美国总统与俄罗斯总统在芬兰首都赫尔辛基举行了会晤。虽然白宫在近期表示，暂时收回对普京的访问华盛顿邀请，但这位俄罗斯总统似乎并不在意。在南非参加金砖国家峰会的普京隔空向特朗普发出了盛情邀请。
TOPSHOT - (LtoR) India's Prime Minister Narendra Modi, China's President Xi Jinping, South Africa's President Cyril Ramaphosa, Russia's President Vladimir Putin and Brazil's President Michel Temer pose for a group picture during the 10th BRICS (acronym for the grouping of the world's leading emerging economies, namely Brazil, Russia, India, China and South Africa) summit on July 26, 2018 at the Sandton Convention Centre in Johannesburg, South Africa. (Photo by MIKE HUTCHINGS / POOL / AFP) (Photo credit should read MIKE HUTCHINGS/AFP/Getty Images)

中国拉拢金砖抗美 各国锁定非洲市场 27.07.2018

金砖峰会迈入第十年。这个联盟不断挑战过去由欧美主导的国际金融体系，并且用持续成长的经济实力换取地缘政治影响力。
The Brazilian flag is seen at the base of the statue of the Christ the Redeemer on top of Corcovado hill in Rio de Janeiro, Brazil, on June 12, 2014, the day of the start of the 2014 FIFA World Cup in Brazil. AFP PHOTO/BEN STANSALL (Photo credit should read BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

中美贸易争端不止 北京放眼巴西市场 24.07.2018

中国和美国这两个世界上最大经济体在贸易上争执不下。于此同时，北京开始将市场转向南美洲的巴西，将资金投入到多元化的投资组合中。
September 4, 2017 - Xiamen, Fujian province, China - Leaders attending the BRICS Summit stand together for a family photo September 5, 2017 in Xiamen, China. Left to right are: Brazilian President Michel Temer, Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Jacob Zuma and Indian Prime Minister Narendra Modi |

金砖峰会在即 南非欲重振旗鼓 24.07.2018

本周三（7月25日）起，金砖国家领导人在约翰内斯堡举行第十次峰会。南非总统拉马福萨有意利用本届峰会，改善本国受创的声誉。
27.08.2017+++Xiamen, China+++ XIAMEN, Aug. 27, 2017 Photo taken on Aug. 26, 2017 shows the scenery of Xiamen International Conference and Exhibition Center in Xiamen, a scenic city in southeast China's Fujian Province. The 9th BRICS summit will be held in Xiamen from Sept. 3 to 5, 2017. wyl |

德语媒体：中国很强，金砖很弱 07.09.2017

对刚刚落下帷幕的金砖国家领导人会议，以及朝鲜周末进行了最新一次核试爆后美国在安理会再推制裁草案，而中国怎样表态，德国媒体都进行了关注和评论。
September 4, 2017 - Xiamen, China - September 4, 2017. - China, Xiamen. - Russian President Vladimir Putin seen during the photo session of the BRICS leaders and heads of the invited states with their wives |

你放你的氢弹 我开我的峰会 04.09.2017

金砖峰会在中国厦门开幕之际，朝鲜试爆氢弹。虽然被因此蒙上阴影，但是从金砖国家领导人发表的宣言来看，朝鲜问题并未“喧宾夺主”。
27.08.2017+++Xiamen, China+++ XIAMEN, Aug. 27, 2017 Photo taken on Aug. 26, 2017 shows the scenery of Xiamen International Conference and Exhibition Center in Xiamen, a scenic city in southeast China's Fujian Province. The 9th BRICS summit will be held in Xiamen from Sept. 3 to 5, 2017. wyl |

评论：为什么印度不该把大舞台全部让与中国? 02.09.2017

为不让在中国厦门举行的金砖国家会议仅仅成为一场昨日之星的聚会，印度不应该把这个大舞台拱手让给中国。
15.10.2016 Indian Prime Minister Narendra Modi (L) and Chinese President Xi Jinping arrive for a photo opportunity ahead of BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) Summit in Benaulim, in the western state of Goa, India, October 15, 2016. REUTERS/Danish Siddiqui

德语媒体：金砖国家组织是否还有存在的必要？ 17.10.2016

周一的德语报刊，关注了刚刚结束的金砖国家峰会，以及中国雄心勃勃的航天规划。
15.10.2016 (L-R) Brazil's President Michel Temer, Chinese President Xi Jinping, Indian Prime Minister Narendra Modi, Russian President Vladimir Putin and South African President Jacob Zuma pose infront of a sand sculpture ahead of BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) Summit in Benaulim, in the western state of Goa, India, October 15, 2016. REUTERS/Danish Siddiqui

“金砖”下的“刀光剑影” 15.10.2016

金砖国家峰会周六在印度度假胜地果阿召开，东道主莫迪总理在峰会召开之余会见了习近平谈印中合作，还与普京签署了军售合作协议。在印巴对峙加剧的背景下，这次峰会也成为了印度孤立宿敌巴基斯坦的利器。
August 31, 2016+++++++++Brazil's former Dilma Rousseff speaks at the Alvorada presidential palace in Brasilia after she was stripped of the country's presidency in a Senate impeachment vote on August 31, 2016. Rousseff was stripped of the country's presidency Wednesday in a Senate impeachment vote ending 13 years of leftist rule in Latin America's biggest economy. Rousseff, 68, was convicted by 61 of the 81 senators of illegally manipulating the national budget. The vote, passing the needed two-thirds majority, meant she was immediately removed from office. / AFP / EVARISTO SA (c) Getty Images/AFP/E. Sa

巴西总统罗塞夫正式被罢免 31.08.2016

当地时间周三中午，巴西参议院以超过2/3的绝对多数通过了对总统罗塞夫的弹劾案，由此也让这场政治拉锯战告一段落。副总统特梅尔将接任总统职务至2018年。
K.V. Kamath, fifth left, president of the New Development Bank, Chinese Finance Minister Lou Jiwei, fifth right, Shanghai Mayor Yang Xiong, fourth right, and other officials attend the opening ceremony of the New Development Bank in Shanghai, China, 21 July 2015. A new $100 billion international bank dedicated to the emerging BRICS countries opened in China's commercial hub Shanghai on Tuesday (21 July 2015), officials said, as an alternative to other multilateral lenders. The New Development Bank, backed by the so-called emerging BRICS nations Brazil, Russia, India, China and South Africa, has been viewed as a challenge to Washington-based institutions. The NDB's website explicitly describes it as an alternative to the existing US-dominated World Bank and International Monetary Fund which will address needs for infrastructure and sustainable development.

令人产生疑问的金砖银行 08.04.2016

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，简称 BRICS的金砖国家通过成立自己的开发银行释放出一个信号：今后将不再长期依赖世界银行和国际货币基金组织。现在，金砖银行开始实施首批项目。
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