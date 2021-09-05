普京邀请特朗普来莫斯科作客

两星期前，美国总统与俄罗斯总统在芬兰首都赫尔辛基举行了会晤。虽然白宫在近期表示，暂时收回对普京的访问华盛顿邀请，但这位俄罗斯总统似乎并不在意。在南非参加金砖国家峰会的普京隔空向特朗普发出了盛情邀请。