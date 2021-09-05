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金砖国家(BRICS)，指巴西、俄罗斯、印度、中国、南非这五个新兴市场国家。“金砖五国”国土面积占世界领土总面积的26%，人口占世界总人口的42%。
由于金砖国家人口和国土面积在全球占有重要份额，并且是世界经济增长的主要动力之一，其国际影响力与日俱增。
中国外交部宣布，习近平将于9月9日以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤。去年在新冠危机下，"金砖国家"中除中国经济增长外，其他四国经济都遭受严重打击。
金砖国家集团由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成。在最新的峰会中，五国领导人虽然都表示要继续合作，不过在疫苗和反恐等议题上，大家各有盘算。
中国是全球第二大经济体，但正受到与美贸易战的严重掣肘；俄罗斯嘛，依旧还是俄罗斯。本周，金砖集团国家峰会在巴西举行。我们不禁要问，该如何看待其成员国情况不尽相同的这个集团？
金砖国家领导人都齐聚巴西召开峰会，希望加强安全和经济关系。在联合声明中，他们重申了支持多边主义和自由贸易的立场，并且对贸易保护主义提出批评。但对陷入经济和政治动荡的委内瑞拉却只字未提。
第十届金砖国家峰会在周五结束。中国、巴西、俄罗斯、印度和南非这五个世界最重要的新兴国家强调了团结、力挺自贸。观察家们预期，鉴于美国总统特朗普的保护主义政策，这五国将更加靠拢。
两星期前，美国总统与俄罗斯总统在芬兰首都赫尔辛基举行了会晤。虽然白宫在近期表示，暂时收回对普京的访问华盛顿邀请，但这位俄罗斯总统似乎并不在意。在南非参加金砖国家峰会的普京隔空向特朗普发出了盛情邀请。
金砖峰会迈入第十年。这个联盟不断挑战过去由欧美主导的国际金融体系，并且用持续成长的经济实力换取地缘政治影响力。
中国和美国这两个世界上最大经济体在贸易上争执不下。于此同时，北京开始将市场转向南美洲的巴西，将资金投入到多元化的投资组合中。
本周三（7月25日）起，金砖国家领导人在约翰内斯堡举行第十次峰会。南非总统拉马福萨有意利用本届峰会，改善本国受创的声誉。
对刚刚落下帷幕的金砖国家领导人会议，以及朝鲜周末进行了最新一次核试爆后美国在安理会再推制裁草案，而中国怎样表态，德国媒体都进行了关注和评论。
金砖峰会在中国厦门开幕之际，朝鲜试爆氢弹。虽然被因此蒙上阴影，但是从金砖国家领导人发表的宣言来看，朝鲜问题并未“喧宾夺主”。
为不让在中国厦门举行的金砖国家会议仅仅成为一场昨日之星的聚会，印度不应该把这个大舞台拱手让给中国。
周一的德语报刊，关注了刚刚结束的金砖国家峰会，以及中国雄心勃勃的航天规划。
金砖国家峰会周六在印度度假胜地果阿召开，东道主莫迪总理在峰会召开之余会见了习近平谈印中合作，还与普京签署了军售合作协议。在印巴对峙加剧的背景下，这次峰会也成为了印度孤立宿敌巴基斯坦的利器。
当地时间周三中午，巴西参议院以超过2/3的绝对多数通过了对总统罗塞夫的弹劾案，由此也让这场政治拉锯战告一段落。副总统特梅尔将接任总统职务至2018年。
巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，简称 BRICS的金砖国家通过成立自己的开发银行释放出一个信号：今后将不再长期依赖世界银行和国际货币基金组织。现在，金砖银行开始实施首批项目。
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