金砖国家--纸老虎还是恐惧幽灵？

（德国之声中文网）尽管遭受一个挫折，但金砖国家可以承受：阿根廷2024年1月不会加入该联盟--新政府通过推特宣布了这一消息。但金砖国家还是增加了五个：能源大国沙特、阿联酋和伊朗以及埃及和埃塞俄比亚。扩张后，金砖国家为全球南方发声的角色更稳固，在国际政坛上的分量更重。扩张是在俄罗斯任主席时进行的。等到2024年10月总统普京在俄罗斯喀山铺上红地毯的时候，大合影上的国家元首就将比现在多一倍了。

自2001年高盛银行为一项投资基金提出BRIC这个缩写，2009年巴西、俄罗斯、印度和中国领导人首次会晤，2011年南非作为首个非洲国家加入以来，"金砖国家"的发展令人惊讶。更令人惊讶的是，尽管存在意识形态分野：巴西、印度和南非是民主政体，中国和俄罗斯是专制政体，但仍能合作。即便2020年中印发生血腥边境冲突，仍未让金砖国家的框架崩塌。

求同存异？

新加入的成员也带来潜在的巨大冲突：埃及和埃塞俄比亚争夺尼罗的水资源，沙特和伊朗数十年来争夺波斯湾的主导地位。

尽管如此不同，利益迥异，但汉堡智库GIGA的政治学者普拉格曼（Johannes Plagemann）认为，至少存在一个最低限度的共识："希望国际秩序更少由西方主导。"

这并不意味着与西方敌对。金砖国家仅能一致做出决定。因此，无论是中俄还是未来伊朗都无法完全推行本国的立场。对多数金砖成员来说，恐怕正如印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）9月作出的表态那样："印度既不亲西方，也不反西方。"

摆脱阵营之争 走平衡

政治学者迈霍尔特（Günther Maihold）分析说，金砖成员身份不但增加了在国际政治上的地位，而且也摆脱了中俄与西方之间的阵营对抗。"金砖成员国身份表明，不想进入阵营之争，而是希望保持独立。"

尽管俄罗斯入侵乌克兰，普京受到国际通缉，2023年12月初，未来的金砖国家沙特和阿联酋仍隆重欢迎普京的到访。在阿布扎比，东道主不单派出车队护送克里姆林宫的主人驶过插着俄罗斯国旗的大道。战斗机还在沙漠的天空绘出俄罗斯国旗的颜色。对普京摆出如此迎宾姿态，几乎令人忘记了阿联酋还是美国的盟国，美国在该国有三个军事据点。

担任金砖国家主席 俄罗斯从中获利

GIGA专家普拉格曼认为，对俄罗斯而言，金砖国家主席身份以及随之而来的2024年举行峰会，有多重好处。首先从内政上可以宣扬，俄罗斯并不像西方希望的那样孤立。"然后当然是实质问题，对俄罗斯来说，可以绕过西方的制裁进行经贸往来，销售本国原材料获取利润。"

即便是现在，金砖国家中西方的盟国也几乎不遵守西方对俄罗斯的制裁。在某种程度上，这甚至被视为一种警讯：对俄罗斯和伊朗的惩罚措施，冻结外汇，排除在国际支付体系Swift之外，这些都促使相关国家加快寻找西方主导的金融体系的替代，--以防不备。建立真正的替代体系很困难，需要时间。但比如阿联酋向印度和中国提供的油气就已经收取本地货币而非美元作为支付手段。

金砖国家甚至连秘书处都没设立。但在金融领域却有一个自己的机构：新开发银行。富有的石油国家沙特以及阿联酋加入后，该银行的资本可能提高。柏林政治教授迈霍尔特表示，由此可为国家发展项目提供替代性的资金来源，或者在出现公共债务的时候也可以获取资金，"而无须接受世界银行或国际货币基金组织通常提出的附加条件"。

金砖五国在多极世界中展现实力

价值观？利益！

普拉格曼预计，随着全球南方的崛起、西方相对的权力失去，还将出现其它变化。"国际政治中的许多领域将会更交易化。"这位刚刚出版《我们不是全部--全球南方与西方的无知》一书的作者解释说，这意味着："参与方对意识形态的一致性、民主的推动、人权等不那么重视，而是更多集中精力贯彻自身核心利益。"

"德国外长在世界各地宣扬的基于价值观的伙伴关系合作，不被视为基础"，迈霍尔特强调说。"我们试图推销以规则为基础的秩序，金砖国家则会说：我们并没有制定这些规则，也就没有理由加入或服从这一规则框架。"美国《外交政策》期刊作者巴内斯-达西（Julian Barnes-Dacey）和沙皮罗（Jeremy Shapiro）不久前在文章中指出，对于那些相对较弱的国家而言，"以规则为基础的秩序"更是日益被视为一种虚伪的全球衡量标准。

2023年8月在南非举行的金砖峰会

相互对话

普拉格曼呼吁与金砖国家心平气和地打交道。他建议将其视为一个合作伙伴，--在可以合作的领域。"当国际大型机构如联合国的行动力日渐衰弱之际，其余团体和机构至少须保持合作的可能。制造对手，于事无补。"

迈霍尔特不久前在为柏林智库学术与政治基金会（SWP）撰写的论文中作出具体建议，西方与金砖国家如何相互对话：通过七国集团（G7）和金砖国家首席代表的共同对话论坛。对话不需要公开举行，内容无须过多涉及地缘政治竞争：迈霍尔特提议的是环境和气候问题，或者全球卫生政策。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。