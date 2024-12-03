金砖国家货币：特朗普的关税威胁合理吗？

美国候任总统特朗普警告金砖国家称，如果金砖国家创建一种新货币取代美元，将对这些国家的进口商品征收100%的关税。为什么增长最快的经济体要挑战世界储备货币美元呢？

（德国之声中文网）

金砖集团为什么想挑战美元？

以创始成员国巴西、俄罗斯、印度、中国和南非命名的金砖集团（BRICS）是21世纪增长最快的经济体之一。这些国家渴望减少对美元的依赖。美元是世界储备货币，全球近80%的贸易都以美元结算。

大多数经济学家认为，以美元为主导的金融体系为美国带来了重大经济优势，包括较低的借贷成本、承受较大财政赤字的能力和汇率稳定等。

美元是石油和黄金等大宗商品定价的主要货币，美元的稳定性意味着资金在不确定时期往往会涌向美元。

华盛顿还从所谓的美元化中获得了巨大的地缘政治影响力，包括可以对其他国家实施制裁，限制其贸易和资本准入。

金砖集团的成员国现已扩大到埃及、埃塞俄比亚、伊朗和阿联酋。该集团指责华盛顿将美元"武器化"，利用美元让竞争对手必须在以美国利益来定义的框架内运作。

在美国和欧盟因俄罗斯2022年全面入侵乌克兰而对其实施制裁后，出于对其他金砖国家在与西方闹翻后也可能会成为制裁目标的担心，有关创建新联合货币的讨论得到更多关注。

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金砖国家的货币计划如何发展起来的？

创造金砖国家货币的提议最早是在2008/9年的金融危机后不久提出的，当时美国房地产繁荣和监管不力几乎导致整个全球银行体系崩溃。

在去年南非举行的金砖国家峰会上，金砖集团同意研究创建共同货币的可能性，以最大限度地降低与美元相关的风险。但金砖国家领导人也指出，这可能需要很多年才能实现。

在今年10月的喀山金砖国家峰会上，俄罗斯总统普京更进一步，提议建立一个基于区块链的国际支付系统，旨在规避西方制裁。

尽管人们对普京的计划并没表示出很大热情，但金砖国家领导人同意促进更多以当地货币进行的贸易，减少对美元的依赖。

普京和巴西总统卢拉是新货币的最强烈支持者。尽管中国尚未明确表达观点，但北京支持减少对美元依赖的举措。与此同时，印度对此的想法更加谨慎。

2018年7月16日，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在芬兰首都赫尔辛基会晤 图像来源: Newscom World/IMAGO

共同货币的可行性如何？

对于金砖国家来说，建立一种新的联合货币将是一项艰巨的任务，由于目前九个成员国的政治和经济体系不同，这一任务将充满复杂性。金砖国家处于不同的经济发展阶段，增长率也大不相同。

例如，中国是一个威权国家，但其国内生产总值 (GDP) 却占金砖国家总产值的70% 左右，达到 17.8万亿美元（17万亿欧元）。中国有贸易顺差，持有大量美元以支持其作为主要出口国的竞争力。另一方面，印度是世界上最大的民主国家，存在贸易逆差，经济规模为3.7万亿美元。

中国在金砖国家的主导地位将造成巨大的不平衡，令新德里很难去接受一个不利于其国家利益的新货币框架。其他金砖国家成员国之间的差异也可能引发对共同货币的抵制。

金砖国家成员国也不太可能最终走向一种像美元或欧元那样的完全交易的货币。从1959年首次提出欧元概念到2002年欧元在12个欧盟国家（后来为20个欧盟国家）成为法定货币用了40多年的时间。

最有可能的选择是创建一种纯粹用于贸易的联合货币，其价值基于一篮子货币以及/或者黄金或石油等大宗商品。

金砖国家货币的运作方式可能与国际货币基金组织 (IMF) 的特别提款权 (SDR) 类似。SDR是一种国际金融资产，以美元、欧元、人民币、日元和英镑的每日汇率计价。一些支持者认为，金砖国家的任何替代方案都可能是数字货币。

特朗普的100%关税威胁是否为时过早？

特朗普上周六（11月30日）在其社交网络"真相社交"（Truth Social） 上撰文称，当他明年1 月返回白宫时，他将"要求金砖国家承诺既不创建新的金砖国家货币，也不支持任何其他货币来取代强大的美元，否则它们将面临100%的关税"。

然而，这位当选总统可能有些操之过急，因为尽管金砖国家领导人发表了许多言论，但货币提案几乎没有取得进展。

事实上，12月2日，南非政府坚称没有创建金砖国家货币的计划，并指责"最近的误报"散布了虚假言论。南非国际关系与合作部 (DIRCO) 发言人克里斯平·菲里 (Chrispin Phiri) 在X（前 推特）上发表声明表示，到目前为止，讨论的重点是使用国家货币促进集团内部的贸易。

特朗普的威胁现在可能会使美国与这些世界增长最快的经济体的关系紧张，而这些经济体是美国的一些主要贸易伙伴。这也可能引发报复措施的威胁。

除了特朗普目前要对包括中国在内的美国竞争对手征收额外关税的威胁之外，特朗普政府的任何举动都可能进一步加剧全球和国内通胀，从而有可能减缓经济增长。

优先考虑美元的决定也标志着特朗普与其第一任期在政策上的转变，当时他倾向于贬值美元以促进美国出口。特朗普的威胁导致美元本周一（12月2日）走强，黄金、人民币、卢比和南非兰特也随之贬值。

俄罗斯政府发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov） 表示，反对美元作为储备货币的趋势正在加速，他说，越来越多的国家在国际贸易和对外经济活动中转向使用本国货币。

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