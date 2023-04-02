 金砖国家能否打造新的世界秩序？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.04.2023

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时政风云

金砖国家能否打造新的世界秩序？

关于金砖国家是增长最快经济体的预言并没有完全实现。取而代之的是，这个集团现在成了外交和为开发建设融资的平台，存在于西方主流国家之外。

在五个成员中，只有中国经济实现了持续和大范围的增长

在五个成员中，只有中国经济实现了持续和大范围的增长

（德国之声中文网）这个缩写开始是一个有点乐观的术语，用来描述当时世界上增长最快的经济体。但现在，金砖国家--巴西、俄罗斯、印度、中国、南非正在将自己打造成现有国际金融和政治论坛的替代者。

柏林科学与政治基金会（SWP)的副所长迈伊候德（Günther Maihold）分析称："新兴经济体的创始神话已经褪色。"金砖国家正在经历它们的"地缘政治时代"。

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非正试图将自己定位为全球南部国家的代表，提供"G7的替代模式"。

七国集团是世界上最发达经济体国家元首的"非正式论坛"，成立于1975年。德国、法国、英国、意大利、日本、加拿大和美国是成员，欧盟也是。

BRIC这个缩写，最初代表巴西、俄罗斯、印度和中国，是英国人奥尼尔（Jim O'Neill）在2001年发明的，当时他是跨国投资银行高盛公司的首席经济学家。那时，这四个国家有持续的高经济增长率，金砖四国的说法代表了对这些国家未来经济的乐观情绪。反对者说，这些国家太不一样了，不能这样组合在一起，这实际上只是高盛的一个营销策略。

但是，最初可能是为了鼓励投资者的营销策略，现在已经发展成为一个类似于七国集团的政府间合作平台。2009年，这四个国家在俄罗斯的叶卡捷琳堡举行了他们的第一次峰会。2010年，南非被邀请加入该集团，在金砖国家中加入了 "S"。

金砖国家成立的新开发银行总部设在上海

金砖国家成立的新开发银行总部设在上海

对世界银行模式的挑战

2014年，用500亿美元（约460亿欧元）的种子资金，金砖国家推出了新的开发银行，作为世界银行和国际货币基金组织之外的一种替代。此外，他们创建了一个名为"应急储备安排"（CRA）的流动性机制，以支持在支付方面有困难的成员国。

这些倡议不仅对金砖国家本身有吸引力，而且对许多其他发展中经济体和新兴经济体也有吸引力，这些国家在国际货币基金组织的结构调整计划和紧缩措施方面有着痛苦的经历。这就是为什么许多国家说他们可能有兴趣加入金砖国家集团。

金砖国家成立的新开发银行总部设在上海，它向新成员开放。2021年，埃及、阿拉伯联合酋长国、乌拉圭和孟加拉国相继参股。然而，它们投入的资金远远低于该银行创始成员当时各自拿出的100亿美元。

金砖仍会扩大

南非外交部长潘多尔（Naledi Pandor）说，全世界对金砖国家集团的兴趣是"巨大的"。3月初，她在接受电视采访时表示，自己的桌子上有12封信函便是来自感兴趣加入的国家。

她说："沙特阿拉伯是其中之一"，还包括阿拉伯联合酋长国、埃及、阿尔及利亚和阿根廷，以及墨西哥和尼日利亚。

"一旦我们确定了贷款的标准，就会做出决定，"她说。并指出该议题将被列入即将于8月在南非举行的峰会议程。

金砖国家成员国最近的经济发展与该集团成立之初的神话没有什么关系。在五个成员中，只有中国自那时起实现了持续和大范围的增长。

当中国的国内生产总值从2010年的6万亿美元增长到2021年的近18万亿美元时，巴西、南非和俄罗斯的经济停滞不前。印度的国内生产总值从1.7万亿美元增长到3.1万亿美元，但仍不及中国的增长。

没有对俄罗斯的制裁

自从俄罗斯在乌克兰发起战争后，金砖国家更是进一步疏远了所谓的西方。印度、巴西、南非和中国都没有参与对俄罗斯的制裁。无论是从印度和俄罗斯之间近乎创历史纪录的贸易水平，或是从巴西对俄罗斯化肥的依赖中来说，这一点都变得越来越明显。

英国谢菲尔德大学的政治学家毕晓普(Matthew Bishop)去年年底为英国"经济观察站"（Economics Observatory）写道："在外交上，乌克兰的战争似乎在东方支持的俄罗斯和西方之间划出了一条明显的分界线。"因此，一些欧洲和美国的政策制定者担心，金砖国家可能不再是一个寻求影响全球增长和发展的新兴大国经济俱乐部，而是一个由其专制民族主义定义的政治俱乐部。"

柏林科学与政治基金会（SWP)的副所长迈伊候德同意这个观点。他说，金砖国家联盟与其说是对抗西方，不如说是一个主权和自主思想不断高涨的论坛。在一个两极世界中，他认为南非、印度和巴西只是在"争夺更优厚的条件"。

另一方面，中国正在利用这个平台实现其全球政治野心，迈尔候德补充说。他特别提及了北京在俄乌战争中的调解努力以及与俄罗斯在南非举行的联合军事演习。

迈伊候德认为，西方已经注意到了这一变化，并正试图加以遏制。"他们正在密切关注......2022年在德国举行的七国集团峰会上，他们特意邀请了南非和印度，以防止出现七国集团站在金砖国家对立面的局面。"

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