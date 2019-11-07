金砖国家联合声明：谴责保护主义、避谈委内瑞拉

（德国之声中文网）委内瑞拉被认为是拉丁美洲最重要的一个安全议题。委内瑞拉经济低迷、政治动荡，因为人道危机，大约400万难民涌入巴西和其他邻国。然而，峰会上通过的金砖国家最后联合声明中，并没有提到委内瑞拉。

金砖峰会的闭幕仪式上，放眼望去，这些国家在委内瑞拉的问题上，都抱持完全不一样的立场： 俄罗斯和中国支持委内瑞拉左翼总统马杜罗。莫迪总理领导下的印度政府也支持马杜罗。但是东道主巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）却承认委内瑞拉反对派领导人瓜伊多的总统身份。

联合声明发表后，外交部金砖国家事务特使王小龙表示，委内瑞拉问题不在议程之上，并不是这场峰会的重要议题。

在峰会前，巴西曾考虑提高委内瑞拉问题的重要性。一名巴西外交官透露，因为各方"意识形态相异"，最终放弃了这个想法。

巴西，俄罗斯、印度、中国和南非几个金砖国家在联合声明中重申了支持多边主义和自由贸易的立场，他们也对贸易保护主义提出批评。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 震撼的画面 一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 上千万买只鸡 由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 来邻国采购 很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 落脚点哥伦比亚？ 根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 继续向南 还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 连锁反应 在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 空气中的紧张气氛 自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 冲突和袭击 上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。 作者: Jan D. Walter, 王凡



金砖国家强调"规则的、透明、非歧视、开放、自由和包容的国际贸易非常重要。" 声明还指出"我们继续致力于维护和加强以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。单边和保护主义措施与世贸组织的精神和规则相冲突，所有世贸组织成员避免采取这些措施极为重要。"

中美贸易战的背景下，习近平在峰会上指出，保护主义、霸凌主义逆流而动，冲击国际贸易和投资，加剧世界经济下行压力。根据中国官媒人民网，他表示应该以维护世界和平、促进共同发展为目标，以维护公平正义、推动互利共赢为宗旨，以国际法和公认的国际关系基本准则为基础，倡导并践行多边主义。

会议期间，俄罗斯总统普京告诉记者目前没有计划与美国总统特朗普见面，不过他表示希望特朗普能够明年5月9日出席在莫斯科举行的胜利日阅兵仪式。

文木 / 罗法（路透社，美联社，德新社）