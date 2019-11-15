（德国之声中文网）中国国务委员兼外交部长王毅新近有言：金砖五国（巴西、俄罗斯，印度、中国、南非）之间的合作树立了新型国际关系的典范。

金砖国家领导人会议本周在巴西举行。会议主题是"经济增长打造创新未来"，聚焦于强化科技和创新领域的合作、推进数字经济合作、扩大在打击跨国界刑事犯罪、洗钱和毒品交易方面的合作。

王毅外长表示，金砖国家已成为国际乱局中的稳定器、新型国际关系的典范。他称，"金砖国家要继续倡导多边主义，带头维护以联合国为核心的国际体系，维护《联合国宪章》的宗旨和原则。"

寄予厚望

金砖集团最初取名（BRIC），为巴西、俄罗斯、印度和中国这4个新兴发展国家（当时还不包括南非）名字首个字母之组合，为高盛分析家奥奈尔（Jim O'Neill）2001年所取。他相信，21世纪时，这4国将与美国并驾齐驱，成为全球前5大经济体。之后不久，诺贝尔奖得主斯宾塞（Michael Spence）预测，金砖国家将取代美国和欧洲，成为世界经济最大引擎。他预期，10年内，金砖国家在全球 GDP中的占比将达50%。

鉴于在国际金融和开发机构中不占居领导人职务，2014年，金砖国家组建起新开发银行，用于发展中世界基础设施的融资。该机构有意挑战由美欧主导的国际货币基金组织及世界银行，旨在打破西方人在国际金融和开发事务上的主导地位。该行拥有初始资本1000亿美元（910亿欧元），面向所有联合国成员国。

问世4年后，该行借贷102亿美元，成为全球最大的多边开发银行之一。从那以来，该行共为21个项目提供了贷款，总额超50亿美元。同时，该行设立了应急储备安排机制（Contingency Reserve Arrangement），供成员国急需之用。

各不相同

然而，今年十月下旬，国际评级公司标准普尔在一份电子信中表示，金砖集团目前并无太多影响力。标准普尔指出，鉴于其经济长期发展上的不平衡，金砖国家重要性减少：过去20年来，中印两国的经济表现和巴西、俄罗斯、南非的糟糕结果形成鲜明对照，从2000年以来，其在全球产出中的占比萎缩。世纪交替以来，评级公司将中印两国的主权信用级别定位于展望积极；俄罗斯和南非则自2005年起、巴西从2010年起年起未能得到这一评定。

奥奈尔新近写道，这5国长期经济发展上的不一致弱化了将金砖国家视为对等经济集团的分析价值。他称，自2011年以来，鉴于与至2050年的预期发展目标相比，巴西和俄罗斯的经济发展

双双明显低于预值，他有时会自开玩笑说，或许该改称金砖（BRICS）为"IC"（印中）啦。

与其主权信用级别一样，这5国的经济模式和政策也大相径庭。根据标准普尔的评级，中国目前为"A+"，升了4级；其余国家曾从未有过这么高的级别：俄罗斯和印度要低5级；南非和巴西则分别要低7级和8级。

事实和数字

南非最后加入该集团，并是该集团中的最小成员国，--人口5000万，对比俄罗斯的1.43亿、印度的12亿、中国的13.4亿和巴西的2.1亿。

金砖国家人口占全球人口总数的42%、GDP的23%、疆域的30%、贸易的18%。尽管中国增长速度大幅放缓，金砖国家经济之总合大于欧元区，并将很快与美国并驾齐驱。过去数十年里，金砖国家GDP总和增长179%，贸易总和增长94%。2008年至2017年，全球经济年均增长1%，金砖国家年均增长率则为8%。

目标何在？

南非大学资深研究员奈杜（Sanusha Naidu）今年曾提到过："一个关键问题是：在国际秩序游戏中寻求领导地位和方向的金砖国家在强调其角色的过程中将如何及跨出多大步伐。"

据金砖研究集团（BRICS Research Group）提供的数据，金砖国家首次峰会2009年在俄罗斯的叶卡捷琳娜举行，会议发表了一份简短宣言，内含15项承诺。该研究集团分析家指出，承诺的实现率之高令人惊讶。据《经济学家》周刊报道，根据该刊计算的结果，平均实现率为77%，其中，中国最守信用；南非的实现率最低。

金砖国家保持了某种"中等力量"的主权信用水平，但在2019年，随着巴西总统博尔索纳罗新的右倾议程成为人们的关注焦点，局面似乎显得模糊了。今年4月，巴西财长格德斯（Paulo Guedes）被选举为新开发银行理事会主席。

然而， 还有一点，人们也得注意到：5国领导人中有3人领导的是威权国家，其中一些人致力于成为美国在全球主导地位的另一种选项：习近平、普京、博尔索纳罗、莫迪。