金砖国家扩员！六国将加入这个新兴国家俱乐部

（德國之聲中文網）据法新社报道，南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）周四（8月24日）宣布，金砖国家合作机制将于明年初接纳阿根廷、沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗和埃塞俄比亚六个新成员。

他在约翰内斯堡的峰会上说：“正式成员资格将从2024年1月1日起生效。”

拉马福萨说，该集团以协商一致的方式做出决定，已就“金砖国家扩员进程的指导原则、标准、准则和程序”达成一致。

目前，有二十几个国家正式申请加入这个代表全球四分之一经济和三十多亿人口的俱乐部。

南非金砖峰会首日看点 习近平缺席峰会首秀 8月22日的金砖国家工商论坛上，南非总统拉马福萨、巴西总统卢拉和印度总理莫迪亲自出席，但习近平却未现身，由中国商务部长王文涛（右）代替宣读发言。习近平当天早些时候才与东道主拉马福萨会面，为何之后缺席峰会的首场活动，引发议论纷纷。中国官媒在报道时则完全没有提及王文涛代替习近平发言。

南非金砖峰会首日看点 会晤南非总统 习近平当地时间21日晚抵达约翰内斯堡，这是他自访问俄罗斯后，今年第二次迈出国门。次日习近平在比勒陀利亚总统府同南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa，前右)举行了会谈。双方签署了两国关于共建“一带一路”、新能源电力、农产品、蓝色经济、科技创新、高等教育等领域多项双边合作文件。

南非金砖峰会首日看点 获颁勋章 习近平在会谈中盛赞两国之间“同志加兄弟的深厚友谊”。会后，拉马福萨向习近平授予“南非勋章”，据中国官媒报道，这是南非授予重要友好国家元首的最高级别勋章和最高荣誉。

南非金砖峰会首日看点 普京线上与会 俄罗斯总统普京因面临国际逮捕令通缉而放弃参加峰会，由外交部长拉夫罗夫代表。普京通过视讯参与了22日晚的金砖国家工商论坛。他指责西方对俄罗斯的制裁“违反了自由贸易和经济生活的所有基本准则和规则......严重影响了全球经济形势”。

南非金砖峰会首日看点 抗议声援乌克兰 在约翰内斯堡峰会举办场地附近，有南非民众举牌抗议俄罗斯代表参与此次峰会。标语牌上写着“对普京的帝国主义说不”、“拉夫罗夫回家去”。

南非金砖峰会首日看点 金砖国家与非洲 第十五次金砖国家领导人峰会的主题是“金砖国家与非洲”。8月23日的正式峰会前，巴西总统卢拉、中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨、印度总理，莫迪和俄罗斯外长拉夫罗夫（从左至右）一同亮相。

南非金砖峰会首日看点 打开大门？ 金砖国家的扩容是本次峰会上引人关注的一个话题。南非官员表示，已有 40 多个国家表示有兴趣加入金砖国家，近20个已正式申请加入，其中一些国家还将派了代表团前往约翰内斯堡。南非总统拉马福萨表示：“这表明金砖国家大家庭的重要性、地位和影响力正在不断增强。”



此前已达成初步协议

金磚國家（BRICS）峰會主辦國南非的外長潘多爾（Naledi Pandor）週三（8月23日）向南非官媒表示，金磚各國領袖已針對開放新成員國加入的初步規劃，達成初步協議。

「我們已就擴大成員問題達成一致。」潘多爾指出，金磚國家通過了一份文件，設置了指導方針、原則和程序，用以審議有意成為新成員的國家如何加入。她補充道，在本屆峰會結束前，將提供更多相關細節。

不過，路透社指出，相關協議似乎一度陷入僵局。據一位知情的金磚國家官員說法，該組織的成員國領袖尚未簽署最後底定的方案；週三稍早本來要通過一項協議，但印度總理莫迪（Narendra Modi）提出了新的加入標準，議案因而推遲。該官員稱，莫迪提議應要求加入國達到一定的人均國內生產總值（GDP）標準，且加入的成員國不應是國際制裁的對象。這意味著，伊朗、委內瑞拉等國可能被排除在外。

金砖峰会 南非迎接习近平、卢拉等领导人

中俄支持擴員

金磚國家現由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等國組成，22日起在南非約翰尼斯堡舉行為期3日的峰會。現階段有40幾個國家有意加入，其中伊朗、委內瑞拉、阿爾及利亞等22國已提出加入的正式請求。

擴員問題是本屆會議重要議題；路透社指出，雖然所有成員國都公開表示支持擴大組織，但各國對擴大的步調與程度存在分歧。法新社分析道，巴西、印度和南非等國得在跟中俄維持友好、但可能疏遠美國的狀況下，找到適當平衡；至於美國，則是淡化了金磚集團可能發展為其地緣政治對手的可能性，並指出該集團的組成非常多樣化，有朋友也有對手。

據中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平23日在峰會上演說時主張，金磚國家是「獨立自主外交政策的倡導者、踐行者」，要實踐「真正的多邊主義」，且反對「把自己的『家法幫規』包裝成國際規則」。習近平表示，應「加速擴員進程，讓更多國家加入到金磚大家庭，集眾智、匯群力，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」。

俄羅斯亦希望擴大金磚集團。根據俄國官媒塔斯社，俄國總統普京表示將全力實行本屆峰會的所有決議，包含擴員相關措施。南非國際事務研究所學者狄卡瓦略（Gustavo de Carvalho）認為，俄國「急需朋友和夥伴」，如此熱衷於金磚擴員並不令人意外。

印度總理莫迪同樣在峰會上表示，他支持向新成員敞開大門，並「歡迎在協商一致的基礎上向前邁進」；南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）則說：「我們正處於擴大金磚國家大家庭的風口浪尖。」

金砖五国在多极世界中展现实力

習近平缺席金磚工商論壇

習近平原定22日與其他與會領袖共同出席金磚國家工商論壇活動，但後來並未現身，改由中國商務部長王文濤代讀發言。中方並未解釋他缺席該論壇的原因；而儘管習近平稍晚現身參加當日的晚宴，但罕見情況仍引發揣測。

英國《衛報》報導，美國媒體人、中國問題專家利明璋（Bill Bishop）指出，這個月習近平很少公開露面，看起來「有點怪」，如今又「臨時決定不參加工商論壇，看起來更加奇怪」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國馬歇爾基金會的中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，一個中國領導人出國參加多邊會議，且此一會議受到中國高度重視，卻又沒有出席活動，這件事「極為不尋常」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員哈特（Brian Hart）同樣形容這很不尋常，因為中國領袖很少在這樣的高規格活動中脫稿演出。他說：「似乎有什麼事情讓習近平離開了會議。可能是健康問題，也可能是有急事需要他處理……也有可能是在回應峰會的事態發展。」

CNN指出，有記者在中國外交部23日的例行記者會上問及此事，但發言人汪文斌迴避了問題，相關提問也未列入中國外交部官網發布的文字紀錄。

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