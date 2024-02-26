金砖国家在中东冲突问题上各持什么立场？

（德国之声中文网）构建与西方主导的国际秩序相抗衡的力量一直是金砖国家巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的核心关切之一，而在以色列和哈马斯冲突的问题上，批评以色列的立场也占主导地位。

“可以清楚地看到全球南方和西方国家之间存在一条明确的分界线。”来自法兰克福和平研究所的政治学家斯特凡·克罗尔（Stefan Kroll）在接受德国之声采访时解释说。以色列被警告应遵守国际人道主义法也表明了这一点。

人们很难在金砖国家那里听到有关支持捍卫以色列自卫权的表态。“然而，金砖国家之间并没有一个正式的共同立场。” 克罗尔说。在国家立场之间存在一些细微差别以及地区性的斡旋尝试。

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巴西：总统卢拉将以色列在加沙地带的军事行动与犹太大屠杀作比

巴西和以色列之间的关系目前尤其紧张。巴西总统卢拉在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行的一场新闻发布会上将以色列在加沙地带的行动称为“种族灭绝”，并将其与大屠杀相提并论。以色列随即宣布巴西总统为“不受欢迎的人”，直到他道歉为止。

卢拉曾谴责哈马斯在去年十月对以色列发动的恐怖袭击，要求停止暴力，并呼吁提出两国方案。欧盟，以及美国、德国等国家都将哈马斯列为恐怖组织。

如今巴西已明确站在巴勒斯坦一边。该国还支持在海牙国际人权法院（ICJ）针对以色列提起的诉讼。

南非：在联合国国际法院对以色列提出指控

南非对以色列提出了种族灭绝指控，并请求紧急审理以阻止以色列对加沙的报复性袭击。这个非洲国家指控以色列在加沙地带对巴勒斯坦人进行“种族灭绝”。

南非外交部长潘多尔和大使卢马东塞拉在海牙国际法庭宣布对加沙战争的判决会上

以色列坚决否认该指控，并指责哈马斯发动的恐怖袭击造成约1200人丧生，250多人被劫为人质。

俄罗斯：在中东冲突中与西方对立

本世纪初，以色列620万居民中约有100万来自前苏联。他们中的许多人以俄语为主要语言。

根据美国智库布鲁金斯学会的分析，俄罗斯总统普京长期以来一直将此视为以色列和俄罗斯关系的有效纽带。普京与以色列总理内塔尼亚胡的关系也一度相当亲密。

然而，普京的反犹太主义言论以及与哈马斯代表会面等一系列行为不断给两国关系蒙上阴影。克里姆林宫还与伊朗保持着密切的双边关系，伊朗的无人机被用于俄罗斯对乌克兰的侵略战中。

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俄罗斯现在公开支持巴勒斯坦也与乌克兰战争有关。克罗尔说：“俄罗斯一开始也得益于中东冲突分散了人们对俄乌战争的注意力。”“此外，俄罗斯还可以继续利用这一冲突来展示其对西方的制衡作用。”

印度：为加沙提供援助，但也声援以色列

欧洲政策分析中心（CEPA）高级研究员本·杜博（Ben Dubow）表示：“在金砖国家中，印度是一个明显的例外。”尤其是在以色列和哈马斯开战之初，印度总理莫迪表达了对以色列的声援。

新德里与以色列保持着密切的经济关系。印度是以色列军火业的重要客户。但与此同时印度政府也认为自己对致力于解决巴勒斯坦人民的关切负有责任。它在加沙提供人道主义援助，并坚定支持两国解决方案。

中国对以哈战争的立场：微妙但不明确

哈马斯于10月7日发动袭击后，中国将自己的立场定位为和平倡导者，并呼吁加沙地带立即停火。此外，北京主张建立独立的巴勒斯坦国家。不论真主党还是哈马斯都没有被北京列为恐怖组织。



中国国家主席习近平主要将以色列视为美国盟友

这一立场即使在10月7日袭击爆发后也没有改变。北京谴责了所有形式的暴力行为。杜博表示：“中国以微妙的方式站在巴勒斯坦一边。”与此同时，中国利用这一冲突批评美国及其对以色列的支持，并将自己塑造为美国的对立面。

金砖国家新成员：有潜在冲突的可能性

据专家称，新加入的金砖成员国埃塞俄比亚由于自身国内的冲突或很难在金砖联盟中发挥更大的政治作用。相反的，新成员之间存在发生冲突的可能性。

政治学家杜博认为：“沙特阿拉伯和伊朗之间可能会发生冲突，伊朗在传统上将以色列视为该地区的头号敌人，并将哈马斯视为盟友。”

沙特阿拉伯、阿联酋以及埃及政府领导人都明确站在反对哈马斯的立场上。杜博说：“他们均将伊斯兰主义视为对其统治的威胁。”

在过去几十年中，这三个国家也与以色列走得更近。克罗尔解释说：“这三个金砖新成员国家代表了一种独特的模式。”“他们更倾向于支持巴勒斯坦人，但出于对自身利益的维护，他们在冲突中愿意扮演积极的调停者和斡旋者。”



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