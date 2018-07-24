”金砖五国具有重塑世界贸易的战略潜力“

（德国之声中文网）为期三天的"金砖五国"峰会周三在南非的约翰内斯堡召开。来自五个新兴经济国家的领导人讨论的重点议题之一，是如何应对美国全球贸易战可能带来的威胁。

美国总统特朗普在贸易问题上的强硬立场，使得对贸易战全面爆发的担忧与日俱增。此前，特朗普宣布对中国价值数百亿美元的进口产品征收惩罚性关税，其他一些国家的对美出口也被增加了关税。

参加本次金砖五国年度峰会的包括中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、巴西总统特梅尔和东道主南非总统拉马福萨。一些非洲国家的领导人也应邀出席了峰会。

中国领导人习近平在峰会前夕同南非总统拉马福萨举行了会谈，习近平称："约翰内斯堡峰会对金砖国家在新形势下的合作具有特殊意义"。

特朗普指责中国为增加出口优势而操控汇率，中国本周对此予以严厉驳斥，并称华盛顿是在蓄意挑起贸易战。

此前，特朗普曾表示，他随时准备对全部5000亿美元的中国对美出口产品征收惩罚性关税。特朗普表示，中国对美贸易的巨额顺差源于北京对汇率的操控。

金砖五国的人口占世界人口的40%以上，囊括了所有重要的新兴经济体。但金砖五国一直难以发出共同的声音，各国经济发展水准也相差甚远。不过，观察家们表示，美国的贸易政策有可能会促进金砖国家间的团结。

印度金达尔国际事务学院（Jindal School of International Affairs）的斯利拉姆·朝里亚（Sreeram Chaulia）对法新社表示，金砖各国领导人可能会"认同美国正在发起一场惩罚性的贸易战，而这场贸易战会伤害到所有金砖国家。因此，促进金砖国家间的贸易符合他们的共同利益，而且迫切程度也超过以往。"

俄罗斯经济部长马克西姆·奥雷什金（Maxim Oreshkin）上周表示，本次约翰内斯堡峰会召开的大背景是，"美国和中国几乎每周都会宣布新的制裁措施。"他表示，"这无疑是一场贸易战，有鉴于此，各国领导人展开讨论协调相互立场，就显得尤为重要。"

习近平抵达南非之前，对塞内加尔和卢旺达进行了短暂访问，以巩固和非洲盟友的关系。在扩大对非洲大陆影响力的外交角逐中，印度总理莫迪也在对非洲展开为期五天的访问行程。参加金砖峰会前，莫迪还访问了卢旺达和乌干达。

印度总理莫迪峰会前访问了卢旺达和乌干达

金砖五国峰会当地时间周三下午开幕，首先举行经济论坛，各国领导人的会谈则将于周四开始。

一些非洲国家领导人将参加周五举行的"金砖拓展"项目会议，其中包括卢旺达总统卡加梅，安哥拉总统洛伦索，塞内加尔总统萨勒以及乌干达总统穆塞韦尼。

约翰内斯堡金山大学经济学家肯尼迪·克莱姆（Kenneth Creamer）对媒体表示："增加对中国和印度这类经济快速发展国家的出口，将能给南非乃至整个非洲大陆带来益处。金砖国家具有重塑世界贸易秩序的战略潜力。"

土耳其总统埃尔多安也将以伊斯兰国家组织轮值主席身份参加峰会，并在会议期间同俄罗斯总统普京举行会谈。

达扬 / 石涛 （法新社，路透社）