“金砖之桥”能取代美元吗？

俄乌战争爆发后，西方国家施加的一系列制裁措施几乎将俄罗斯排除出了国际支付体系。俄罗斯企业一方面依靠加密货币支付，另一方面也在试图打造独立于美元的支付体系。莫斯科的计划能够成功吗？

（德国之声中文网）就在8月1日，俄罗斯联邦委员会主席（相当于上院议长）马特维延科(Valentina Matviyenko)在新闻发布会上证实，莫斯科计划在金砖国家的框架下创建一个独立于美元的金融结算平台“金砖之桥”。她说，俄方正在和所有金砖成员国的央行、财政部等职能机构进行对话，“如果一切顺利，它将像炸弹一般爆炸。”她甚至希望，今后上海合作组织的成员国也能使用“金砖之桥”支付体系。

各成员国预计会在今年10月于俄罗斯喀山的金砖峰会上讨论此议题。不过，马特维延科也强调说，“金砖之桥”不太会构建一种统一货币，“也许只是某种现在正在推广的数字货币。”

巴西总统卢拉去年8月在金砖峰会期间提出了共同货币之提议，不过专家认为并不现实。 图像来源: Prime Ministers Office/ZUMA Press/picture alliance

目前仍在畅想阶段

今年初，在X等多个社交平台上一度流传消息称，金砖国家“已经开始打造全新的数字支付平台”，还宣扬称“金砖之桥”有望摧毁美元霸权。不过，该平台至今仍在倡议、讨论、构想阶段。根据俄罗斯财政部今年2月在金砖国家财长与央行行长会议上的说法，一份关于完善跨国货币金融体系的报告要到今年年底才会提交给各成员国领导人，“金砖之桥”只是报告中的倡议之一。

而构建统一货币的说法，则来自于去年8月的金砖国家南非峰会。当时巴西总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)呼吁各成员国为彼此之间的贸易和投资创建共同货币，以降低美元汇率波动的冲击。不过，鉴于金砖组织各成员国间迥异的经济、政治环境以及极其不平衡的贸易关系，共同货币的构想并不现实。

德国《柏林日报》则认为，金砖各国领导人在10月的喀山峰会上是否能在“金砖之桥”问题上取得共识也依然存疑，至于“摧毁美元霸权”之说则更加不靠谱。目前，美国已经成功通过对中资银行施压阻挠中俄之间的本币支付。俄罗斯军工产业的运转十分依赖于同中国的贸易。

（柏林日报等）

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