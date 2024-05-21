金沙江上游修建水库有何风险？

今年2月藏人在甘孜县举行抗议反对政府修建岗托大坝曾引起人们的关注。周二，一个调查网站发表西藏河流成为水电战场的文章，再次将中国在藏区的水利工程推上前台。

（德国之声中文网）在中国开发水电的建设中，金沙江扮演了重要角色，全国13个水电基地中，金沙江的规模排位第一。计划中的岗托水电站位于金沙江的上游，属于重要的“龙头”水库。

2023年9月，中国电建集团首席技术专家冯树荣接受《中国能源报》采访时介绍道，龙头水库是指控制流域面积大，调节库容大，一般具有年调节或者多年调节能力。岗托水电站目前仍处于可研阶段，设计装机容量为110万千瓦。中国尚有20多座已被国家核准的龙头水库待建。

岗托水库大坝的坝址位于中国四川省甘孜藏族自治州德格县。据旅居德国的水利专家王维洛的分析，岗托也是南水北调西线工程从金沙江向黄河调水的项目，目前尚未动工，但已完成了许多投资，做好了铺垫。

专家认为，在金沙江上游修筑大型水坝，除了面临当地地质特征蕴含的风险以外，政府遇到的最大难题是征地移民以及淹没问题。王维洛今年曾在《阿波罗评论》网站发文指出，岗托水库将直接淹没6座寺庙以及大量宗教设施。其中有些寺院的历史可以上溯至14世纪，里面的壁画更是稀世珍品。

王维洛在文中问道，寺庙被淹没之后，是否需要重建？在哪里重建？如何重建？是寺庙随着移民走？还是移民随着寺庙走？对于这些问题，当地人还在等待答案。

当地藏人反抗造坝

据在印度达兰萨拉发行的《西藏时报》报道，今年2月20日，为修建岗托水电站，当地政府要求搬迁一个寺庙，僧人和民众跪地恳求干部停止执行搬迁命令。在此一周前，2月14日，藏人在甘孜县政府总部外举行和平集会，呼吁停止修建大坝。至今墙外网上流传着相当数量的有关短片，一个视频显示，一座寺庙的住持和藏族老人跪在地上哭诉；另一短片则看到僧侣被警察包围着。

周二（5月21日），调查网站Turquoise Roof发表题为“占领西藏河流：中国在西藏的水电战场”一文，指出今年2月藏人罕见的抗议活动遭到政府的暴力镇压。随着推动大坝工程的脚步加快，当地干部以及一些环保人士遭到噤声。

该文还指出，在西藏修建水电站大坝会对世界上海拔最高、面积最大的高原造成灾难性影响。因为它将是一个梯级工程，由若干人工湖组成，将一条奔腾的大河变成一连串的湖泊，最坏的情况下，如果一处大坝垮塌，会导致下一个大坝也垮塌，从而形成连锁反应。

此外，大坝提高了河流的水位，增加了河水对地面的压力，这反过来又增加了发生地质灾难的可能，特别是因为喜马拉雅山的山谷的地质非常活跃。

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