金正男据称曾是CIA线人

（德国之声中文网）根据美国时间周二（6月11日）出版的一本金正恩传记和在《华盛顿邮报》上发表的一篇文章，金正恩的同父异母长兄金正男在遭谋杀前曾与美国特工碰头。

2017年2月，曾长期被视为其父金正日可能的接班人的金正恩在吉隆坡机场受到VX神经毒气攻击，导致死亡。记者法菲尔德（Anna Fifield）在其金正恩传记《伟大后继者》（The Great Successor）中称，金正男死前曾同中情局联系人员接头。

曾为《华盛顿邮报》报道朝鲜事务的这名女记者在书中称，一监控摄像机的视频显示，遇害前不久，金正南在一家旅馆电梯内与一名亚洲面孔男子在一起，而这名男子是美国情报人员。书中称，金正男后来出现在机场，身上的背包里有12万美元现钞。

法菲尔德写道，这笔钱有可能是金正男提供情报的酬金，也可能来自他每天都到场的赌场。

对所谓的金正男线人身份报道，特朗普总统称，他对此毫不知情。他说，他与平壤政府维持一种关系，只要他当总统，"此类事情就不会发生"。他同时再度称赞他同朝鲜掌权者有着"很好的关系"，已举行过两次朝鲜去核化峰会，尽管未获具体结果。

不过， 特朗普和金正恩相互走近始于去年，即金正男遭谋杀事件发生之后。而在缓和进程启动前，特朗普还曾威胁毁灭朝鲜。

对金正男的谋杀事件背景迄今不明。韩国称朝鲜要对此事件负责，平壤断然否认。

事件发生后，两名分别来自越南和印尼的女性被逮捕并被送上法庭。两名被告均坚称，自己是上了朝鲜特工的当，当时还以为是在参加一个电视作弄游戏节目。后来，马来西亚检方取消了对她们的谋杀指控，俩人先后重获自由。

2001年，金正男使用假护照前往日本，计划去东京的迪斯尼乐园一游，但在机场被扣。他可能因而在朝鲜领导人那里失宠。从那时起，他大多居住在海外，主要是在中国特别经济区和赌城澳门。

根据法菲尔德书中所述，金正男经营赌博网站，生活在"玩家、黑帮和间谍之间的阴影底下"，同时保持着与朝鲜领导层之间的某些联系。书中写道，他始终害怕，金正恩会指令结果他性命。

《华盛顿邮报》援引多名前美国政府官员报道说，金正男生前可能并无能力向中情局提供有关朝鲜"内部运作"的细节，原因是，他在国外居住了太久，可能在朝鲜国内没有任何"权力基础"。

凝炼/达扬（法新社）