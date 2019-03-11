金正男命案：越籍被告出獄 真兇依舊成謎？

（德国之声中文网）5月3日早上七時多，越南籍的段氏香從馬來西亞首都的監獄獲釋。辯護律師鄭寶德（Hisyam Teh Poh Teik，音譯）表示，段氏香會到出入境部門辦理手續，並於同日傍晚飛回越南河內。

迄今，所有因為金正男命案而被捕的人士都已獲釋，但這起案件仍充满谜团。四名涉嫌参与案件的朝鲜人于案发后逃离马来西亚。雖然當事人的案子告一段落，但鄭寶德認為那四名朝鮮人才是真兇。他說﹕「真正的刺客仍然逍遙法外。」

韩国指控平壤当局是这起谋杀案的责任者，而朝鲜则对此予以驳斥。而很久以前，金正男就失去了朝鲜领导层的信任。

迷雾重重的谋杀案

法庭上月判處段氏香入獄40個月，主审法官将刑期缩短了三分之一，并将她從2017年2月起被拘押的时间計算入刑期，她最終因行為良好而提早獲釋。

30歲的她原本被控告謀殺，但馬來西亞檢方上個月突然改控較輕的傷人罪，从而为其轻判铺平了道路。上個月法庭宣判后，段氏香表示：「这是一个公正的判决，我很高兴。」

从2017年十月起，段氏香和印尼籍女子艾沙（Siti Aisyah）一直在就金正男遇刺案接受法庭审理。两人被控于2017年2月，对朝鲜当权者金正恩的同父异母兄弟金正男实施毒气袭击，并造成后者死亡。

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3月中旬马来西亚检方出人意料地取消针对印尼籍女子艾沙的控罪

「电视真人秀」

两名女子一再宣称，她们落入了朝鲜特工精心设置的陷阱，因为她们原本以为她们是在参与一台电视搞笑节目的拍摄。

三月中旬，马来西亚检方出人意料地宣布取消对印尼籍女嫌的控罪，稍后现年27岁的艾沙获释回国。但随后检方却拒绝取消对越南籍段氏香的控罪。

三月底，检方弱化了对段氏香的控罪：原来的谋杀罪名变成了以「危险物质」致伤金正男的罪名。依照马来西亚法律，这项罪名的最高刑期为10年。而如果谋杀罪名成立，段氏香将面临死刑判决。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



达扬/苗子/李芊（美聯社、法新社、德新社）