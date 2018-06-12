金正男刺杀案：被告坚称以为拍摄搞笑节目

（德国之声中文网）29岁的段氏香（Doan Thi Huong，越南籍）和25岁的西蒂艾莎（Siti Aisyah，印尼籍）被控2017年2月13日在吉隆坡机场谋杀金正男。两人被指在金正男面部喷施毒剂，造成其不久后中毒死亡。

段氏香及艾莎一直坚称自己受人指使，并以为当时正参与拍摄恶作剧节目。律师又质疑调查过程粗疏，控方提出的环境证据薄弱，有多处疑点和漏洞。

艾莎的代表律师指，检方未能指出两人的杀人动机。艾莎当时徒手作案，事发后也没有扔弃衣物及逃走，反而在社交网站上吹嘘自己在节目登场，都反映她是无辜。「这些疑问和漏洞明显反映了，当时实际上发生何事仍是个谜。」律师指四名朝鲜人案发后更换衣服及逃走，至今下落不明，质疑他们才是真正凶手。

两名女嫌犯﹕越南籍的段氏香（Doan Thi Huong）印尼籍的西蒂艾莎（Siti Aisyah）

但是马来西亚检察官沙拉鲁丁（Wan Shaharuddin）反驳，从监视器片段所见，两人行凶时不苟言笑，所以此案不具备恶作剧的幽默元素，深信她们当时清楚自己在做甚么。他认为两人是有预谋行刺，更知道当时是处理有毒物，因为她们故意把沾有VX神经毒剂的布掩向金正男的双眼，并于得手后更迅速洗手。

控辩双方完成结案陈词后，预计法官会在一个月内作出裁决，一旦罪成可被判绞刑。美国调查部门早前称，嫌犯作案时使用的VX神经毒剂，属于大规模杀伤性武器材料。

李芊（法新社等）