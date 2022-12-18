金正日逝世纪念日次日 朝鲜试射中程弹道导弹

（德国之声中文网）韩国和日本方面表示，朝鲜周日（12月18日）向朝鲜半岛东部海域发射了两枚中程弹道导弹，距离上次平壤发射洲际弹道导弹仅时隔一个月。

据韩联社援引韩国联合参谋本部报道，朝鲜从当天上午11时13分许到12时5分许在平安北道东仓里一带向韩半岛东部海域发射2枚中程弹道导弹，导弹飞行约500公里。此次试射行动前一天（12月17日），是朝鲜前领导人金正日逝世11周年纪念日。

日本防卫副大臣井野俊郎（Toshiro Ino）表示，按照推断这两枚导弹落在了日本专属经济区之外，目前尚未接到有关飞机或船舶损坏的报告。

据共同社报道，井野俊郎还强调，绝对不能容许朝鲜一再发射弹道导弹，并表示已通过北京大使馆渠道向朝鲜提出抗议。

韩国联合参谋本部在一份声明中称，韩国和美国情报部门正在进行全面的分析，并且将近期朝鲜导弹项目的发展趋势纳入考量因素。

韩联社还报道称，美日韩三方的主管官员在周日召开了电话会议，联合谴责朝鲜发射弹道导弹的行为。三方再次强调，朝鲜的挑衅行径公然违背联合国安理会的相关决议，并呼吁国际社会一道予以坚决应对。

路透社指出，数日前朝鲜刚刚完成了高功率固体火箭发动机地面试验，该国最高领导人金正恩也亲临现场。朝方表示，此次试验旨在验证采用推力矢量控制技术的大功率固体燃料发动机的可靠性和安全性。

尽管国际制裁和禁运措施持续，在2022年，朝鲜试射导弹数量仍然达到了历史最高水平，其中包括射程可以抵达美国本土的洲际弹道导弹。

今年11月，朝鲜试射了一枚洲际弹道导弹。据日本官员说，朝鲜发射的洲际弹道导弹飞行了一个多小时后落入日本的专属经济区，即日本北部北海道以西约200公里的水域。

本周五，日本政府刚刚公布了二战结束以来最高的国防预算（约合3200亿美元），计划斥巨资购买有能力对中国实施打击的导弹，并且为持续性冲突做好准备。

（路透社、韩联社、共同社）

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