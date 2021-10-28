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朝鲜民主主义人民共和国世袭第三代最高领导人，兼任朝鲜劳动党委员长、朝鲜劳动党中央军事委员会委员长、国务委员会委员长、朝鲜人民军最高司令官和朝鲜劳动党中央政治局委员、政治局常委，2012年至2016年间出任朝鲜劳动党第一书记。其军衔为元帅。
金正恩领导的朝鲜政府，在军事上保持积极和强硬的态度，例如声称成功发展核武，又如单方面废除朝鲜停战协定，使东亚地区局势一度紧张。
朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。
朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。
来自韩国的消息称，朝鲜再度进行了导弹试验。专家们表示，这可能是一次潜射弹道导弹试验。
朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党庆祝成立76周年之际，敦促官员们在面对“严峻”经济形势时，专注于改善民众生活。而他西装搭配凉鞋的装扮也颇为吸睛。
近来，朝鲜不断发出和解信号。而平壤当政者金正恩的胞妹金与正显然是这一切重大举措的主要操盘手，她的目的是要促成朝韩峰会。
根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
有专家评估说，最近的卫星图像显示，朝鲜正在扩大其宁边核设施的铀浓缩厂，将会把核武器材料的生产能力提高25%。
朝鲜导弹试验正值中韩高级官员举行会谈之际。韩国军方指出，这是平壤一周内的第二次试射导弹。 随后，韩国方面也以水下弹道导弹试射回应。金正恩妹妹金与正也亲上火线回应。
朝鲜上周末成功测试一枚远程巡航导弹，金正恩并未到场观摩。分析称，这可能是朝鲜第一种具有核能力的武器，背後代表什麽意义？
朝鲜周四举行建政73周年民防阅兵，接受检阅的包括由拖拉机牵引的大炮、消防车以及防疫方队。专家指出，朝鲜正聚焦国内问题，无暇高调秀武器。此外，消息人士透露，多名朝鲜士兵疑似染疫死亡。
最近数月，朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅多次交换信件，同意改善双边关系。现在双方首先重开首尔和平壤之间的紧急热线。
习近平和金正恩在《中朝友好合作互助条约》签署60周年纪念日到来之际互致贺电，对外彰显两国“兄弟般的传统友谊”。然而从金正恩最近的表态来看，朝鲜这个“兄弟”已经陷入重大危机。
一张金正恩率领官员前往太阳宫参拜的照片透露，一名军方领导人在一次高层人士变动中被降职，目前环绕在金正恩身边的皆为文职人员。分析指出，这或许意味着军事策略暂时不是朝鲜优先关注的项目。
朝鲜领导人金正恩的表态显示，在这个与外部世界隔绝的国家爆发了新冠疫情。不过，也有人举出其他解释。
朝鲜领导人金正恩不排除与华盛顿进行对话的可能性，但强调，朝鲜更应准备好对抗拜登行政当局。
朝鲜领导人金正恩警告说，因极端天气、新冠大流行瘟疫及对华贸易脱钩，朝鲜可能再度面临粮食危机。
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