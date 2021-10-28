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金正恩

朝鲜民主主义人民共和国世袭第三代最高领导人，兼任朝鲜劳动党委员长、朝鲜劳动党中央军事委员会委员长、国务委员会委员长、朝鲜人民军最高司令官和朝鲜劳动党中央政治局委员、政治局常委，2012年至2016年间出任朝鲜劳动党第一书记。其军衔为元帅。

金正恩领导的朝鲜政府，在军事上保持积极和强硬的态度，例如声称成功发展核武，又如单方面废除朝鲜停战协定，使东亚地区局势一度紧张。

In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un speaks during an exhibition of weapons systems in Pyongyang, North Korea, Monday, Oct. 11, 2021. Kim reviewed the rare exhibition and vowed to build an “invincible” military, as he accused the United States of creating regional tensions and lacking action to prove it has no hostile intent toward the North, state media reported Tuesday. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

金正恩减重成功  甩掉20公斤但身体无恙 28.10.2021

朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。
N. Korea confirms test-launch of new SLBM In this photo released Oct. 20, 2021, by North Korea's official Korean Central News Agency, a new type of a submarine-launched ballistic missile (SLBM) is test-fired from waters the previous day. The South Korean military said on Oct. 19 that North Korea fired what appears to be an SLBM toward the East Sea from waters east of Sinpo, a city on the North's east coast. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-10-20 07:36:12/

朝鲜证实试射新型弹道导弹 美呼吁对话 20.10.2021

朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。
A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

韩国称朝鲜试射疑似潜射弹道导弹 19.10.2021

来自韩国的消息称，朝鲜再度进行了导弹试验。专家们表示，这可能是一次潜射弹道导弹试验。

金正恩吁改善民众生活 西装配凉鞋引关注 12.10.2021

朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党庆祝成立76周年之际，敦促官员们在面对“严峻”经济形势时，专注于改善民众生活。而他西装搭配凉鞋的装扮也颇为吸睛。

PYEONGCHANG-GUN, SOUTH KOREA - FEBRUARY 09: (EDITORS NOTE: Alternate crop of #916122914) Kim Yo Jong, sister of North Korean leader Kim Jong Un, arrives at the opening ceremony of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at PyeongChang Olympic Stadium on February 9, 2018 in Pyeongchang-gun, South Korea. (Photo by Patrick Semansky - Pool /Getty Images)

朝韩恢复通话 金与正是“和平使者”？ 04.10.2021

近来，朝鲜不断发出和解信号。而平壤当政者金正恩的胞妹金与正显然是这一切重大举措的主要操盘手，她的目的是要促成朝韩峰会。
N. Korea says it tested newly developed hypersonic missile This photo, released by North Korea's official Korean Central News Agency on Sept. 29, 2021, shows what the North claims to be a new hypersonic missile being launched from Toyang-ri, Ryongrim County of Jagang Province the previous day. The report came after South Korea's Joint Chiefs of Staff said on Sept. 28 North Korea fired one short-range missile into the East Sea. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-09-29 07:27:16/

朝鲜称发射「超高音速导弹」 刺激联合国 29.09.2021

根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
This Tuesday, March 2, 2021 satellite image provided by Maxar Technologies shows a steam plant, left, and North Korea’s main atomic complex, right, in Yongbyon, North Korea. Smoke was observed emanating from the plant’s smokestack at various times from late February and early March. North Korea may be trying to extract plutonium to make more nuclear weapons at the complex, recent satellite photos indicated, weeks after leader Kim Jong Un vowed to expand his nuclear arsenal. (Satellite image ©2021 Maxar Technologies via AP)

专家报告：朝鲜正在扩建宁边核设施基地  18.09.2021

有专家评估说，最近的卫星图像显示，朝鲜正在扩大其宁边核设施的铀浓缩厂，将会把核武器材料的生产能力提高25%。 
N.K. leader's sister slams S. Korea for military drills with U.S. Kim Yo-jong, North Korean leader Kim Jong-un's sister and currently vice department director of the ruling Workers' Party's Central Committee, is pictured as she visits Ho Chi Minh mausoleum in Hanoi, in this file photo dated March 2, 2019. Kim threatened on March 16, 2021, to scrap a military peace agreement with South Korea and break up a Workers' Party organ tasked with inter-Korean dialogue as she lambasted the South for conducting military exercises with the United States. (Yonhap)/2021-03-16 09:41:42/

朝鲜半岛紧张加剧 金与正威胁摧毁双边关系 16.09.2021

朝鲜导弹试验正值中韩高级官员举行会谈之际。韩国军方指出，这是平壤一周内的第二次试射导弹。 随后，韩国方面也以水下弹道导弹试射回应。金正恩妹妹金与正也亲上火线回应。
N. Korea's long-range cruise missile test This combined photo, released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on Sept. 13, 2021, shows a long-range cruise missile being fired from a launcher and flying in the sky, as Pyongyang test-fired new long-range cruise missiles on Sept. 11 and 12. The missiles traveled for 7,580 seconds along an oval and pattern-8 flight orbits in the air above the territorial land and waters in North Korea and hit targets 1,500 km away, according to the KCNA. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-09-13 07:33:17/

朝鲜官媒：试射远程巡航导弹 精准命中目标 13.09.2021

朝鲜上周末成功测试一枚远程巡航导弹，金正恩并未到场观摩。分析称，这可能是朝鲜第一种具有核能力的武器，背後代表什麽意义？
N. Korea's military parade to celebrate founding anniv. North Korean leader Kim Jong-un (front) acknowledges the crowd during a military parade at Kim Il-sung Square in Pyongyang on Sept. 9, 2021, to celebrate the 73rd anniversary of the country's founding, in this photo released by the North's official Korean Central News Agency.

朝鲜阅兵未秀新武器 拖拉机拉大炮亮相 09.09.2021

朝鲜周四举行建政73周年民防阅兵，接受检阅的包括由拖拉机牵引的大炮、消防车以及防疫方队。专家指出，朝鲜正聚焦国内问题，无暇高调秀武器。此外，消息人士透露，多名朝鲜士兵疑似染疫死亡。
03.01.2018 *** N. Korea reopens communication channel with S. Korea A South Korean official checks out a cross-border hotline with North Korea at the liaison office in the Joint Security Area, a small strip of land at the truce village of Panmunjom, on Jan. 3, 2018. North Korea said the same day that it will reopen the suspended inter-Korean communication line at the shared border village of Panmunjom at 3:00 p.m. (Pyongyang time). (Yonhap)/2018-01-03 16:31:40/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

“恢复互信迈出一大步” 朝韩全面恢复紧急热线 27.07.2021

最近数月，朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅多次交换信件，同意改善双边关系。现在双方首先重开首尔和平壤之间的紧急热线。 
Kombobild Xi Jinping & Kim Jon-un links: Chinese President Xi Jinping attends a meeting with the press at the Great Hall of the People in Beijing, China October 25, 2017. REUTERS/Jason Lee rechts: FILE PHOTO - North Korean leader Kim Jong Un speaks during the Second Plenum of the 7th Central Committee of the Workers' Party of Korea (WPK) at the Kumsusan Palace of the Sun, in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang October 8, 2017. KCNA/via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. - ©

中朝高调“秀恩爱” 互贺友好条约签署60周年 11.07.2021

习近平和金正恩在《中朝友好合作互助条约》签署60周年纪念日到来之际互致贺电，对外彰显两国“兄弟般的传统友谊”。然而从金正恩最近的表态来看，朝鲜这个“兄弟”已经陷入重大危机。
08.07.21 *** N.K. founder's death anniversary North Korean leader Kim Jong-un (2nd from L, front row) visits the Kumsusan Palace of the Sun in Pyongyang on July 8, 2021, to pay tribute to his grandfather and North Korea's founder, Kim Il-sung, on the occasion of the 27th anniversary of the former leader's death, in this photo released by the North's official Korean Central News Agency. The mausoleum enshrines the mummified bodies of Kim Il-sung and Kim Jong-il, the current leader's father. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-07-08 07:26:52/

朝鲜人事改组 军方高层被降职 08.07.2021

一张金正恩率领官员前往太阳宫参拜的照片透露，一名军方领导人在一次高层人士变动中被降职，目前环绕在金正恩身边的皆为文职人员。分析指出，这或许意味着军事策略暂时不是朝鲜优先关注的项目。

In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un, center, speaks during a Workers' Party meeting in Pyongyang, North Korea, Tuesday, June 15, 2021. Kim warned about possible food shortages and called for his people to brace for extended COVID-19 restrictions as he opened a major political conference to discuss national efforts to salvage a broken economy. the North’s official Korean Central News Agency said Wednesday, June 16, 2021. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

金正恩：朝鲜面临 “重大危机”  03.07.2021

朝鲜领导人金正恩的表态显示，在这个与外部世界隔绝的国家爆发了新冠疫情。不过，也有人举出其他解释。 
Links: In this photo provided by the North Korean government, Kim Jong Un speaks in a conference with chief secretaries of the city and county party committees in Pyongyang, North Korea, Saturday, March 6, 2020. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) Rechts: President Joe Biden speaks about the American Rescue Plan, a coronavirus relief package, in the Rose Garden of the White House, Friday, March 12, 2021, in Washington. Senate Majority Leader Chuck Schumer of N.Y., left, and House Speaker Nancy Pelosi of Calif., listen. (AP Photo/Alex Brandon)

金正恩：“应尤其准备好对抗美国”   18.06.2021

朝鲜领导人金正恩不排除与华盛顿进行对话的可能性，但强调，朝鲜更应准备好对抗拜登行政当局。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** North Korean leader Kim Jong Un at a meeting with senior officials from the Workers' Party of Korea (WPK) Central Committee and Provincial Party Committees in Pyongyang, North Korea, in this undated photo released on June 8, 2021 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA/via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

金正恩警告：朝鲜粮食短缺    16.06.2021

朝鲜领导人金正恩警告说，因极端天气、新冠大流行瘟疫及对华贸易脱钩，朝鲜可能再度面临粮食危机。 
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