朝鲜民主主义人民共和国世袭第三代最高领导人，兼任朝鲜劳动党委员长、朝鲜劳动党中央军事委员会委员长、国务委员会委员长、朝鲜人民军最高司令官和朝鲜劳动党中央政治局委员、政治局常委，2012年至2016年间出任朝鲜劳动党第一书记。其军衔为元帅。

金正恩领导的朝鲜政府，在军事上保持积极和强硬的态度，例如声称成功发展核武，又如单方面废除朝鲜停战协定，使东亚地区局势一度紧张。