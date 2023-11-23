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朝鲜民主主义人民共和国世袭第三代最高领导人，兼任朝鲜劳动党委员长、朝鲜劳动党中央军事委员会委员长、国务委员会委员长、朝鲜人民军最高司令官和朝鲜劳动党中央政治局委员、政治局常委，2012年至2016年间出任朝鲜劳动党第一书记。其军衔为元帅。
金正恩领导的朝鲜政府，在军事上保持积极和强硬的态度，例如声称成功发展核武，又如单方面废除朝鲜停战协定，使东亚地区局势一度紧张。
北韓11月23日宣佈終止與韓國的《九一九軍事協議》，將立即重啓「三八線」附近的軍事設施。此前一天，韓國方面宣佈停止履行該協議部分條款，重啟軍事偵察活動，以回應北韓違反制裁決議發射偵察衛星。
朝鲜知会日本，该国将于11月22日和12月1日之间发射卫星。与此同时，美国航母卡尔文森号抵达韩国釜山进行访问。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫访问朝鲜，拜会了朝鲜领导人金正恩，批评了美国。这次访问被认为是为普京的访问打前站。卫星图像显示，自8月下旬以来，朝俄两国之间至少有六次海上运输。
《时代周报》发表评论分析认为，中国不想被贴标签，但是正在拉贴着标签的朋友圈，“中国的外交政策似乎正在迷失方向”。《南德意志报》认为，中国和菲律宾双方都应该通过一切外交手段努力缓和局势，否则，被视为世界贸易生命线的海域就有可能发生军事冲突。
据俄媒报道，朝鲜领导人周日搭乘防弹列车离开俄罗斯，结束为期6日的访问行程。金正恩此行主要聚焦军事事务，这也加剧了西方国家对俄罗斯和朝鲜可能无视制裁达成军火交易的担忧。
亚运会组委会宣布，朝鲜有191名运动员已报名参加下周在杭州举行的亚运会。种种迹象显示，朝鲜即将结束过去三年与国际体坛的隔绝状态。
正在俄罗斯访问的朝鲜领导人金正恩参观了俄海军太平洋舰队的一艘先进战舰，还视察了战略轰炸机以及高超音速导弹。西方分析人士担心，俄罗斯会以提供先进武器为条件，换取朝鲜为其侵略乌克兰提供紧缺的弹药。
本周五正在访问俄罗斯的朝鲜最高领导人金正恩参观了阿穆尔河畔共青城尤里∙加加林飞机制造厂。俄方向他展示了苏-35战斗机。外界越来越担心莫斯科和平壤之间加强军事合作。
俄乌战争陷入胶着被动，俄罗斯总统普京奔赴远东会晤来访的朝鲜领导人金正恩。朝俄"兄弟友谊"迅速升温之际，德语媒体也很关心北京对这一事态发展的反应和影响。
俄罗斯总统普京和朝鲜最高领导人金正恩周三在俄罗斯东方航天发射场举行了会谈。双方没有对外公布会谈的内容和达成的协议。但是外界推测朝鲜会使用火炮弹药与俄罗斯交换粮食及高端军事技术。
朝鲜官媒周四指出，俄罗斯总统普京已接受邀请，将会造访朝鲜。周三他与访俄的朝鲜领导人金正恩在俄罗斯东方航天发射场举行了会晤；克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄朝两国“正在不宜对外公布的敏感领域开展合作”。
《新苏黎世报》发表两名中国问题专家的客座评论，指出迹象显示新疆正在回归正常；《柏林日报》关注了金正恩访问俄罗斯之行，认为其背后隐藏着对中国影响力的担心。
俄罗斯总统普京与朝鲜领导人金正恩9月13日在俄罗斯远东地区的东方航天发射场举行了约2小时的会谈。金正恩说，从现在起，朝鲜会把与俄罗斯的双边关系置于“外交政策的最前沿”。
普京和金正恩会面之前，除了会谈的内容之外，外界也纷纷猜测两人会在哪里见面。而今答案揭晓，会面地点选在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场。这个安排有何深意？这个发射场又有怎样的故事？
9月13日，就在金正恩与普京会晤前一小时，朝鲜向半岛以东海域发射了两枚短程弹道导弹。值得注意的是，这是罕见的金正恩外访期间的朝鲜导弹试射。
金正恩千里迢迢前往俄罗斯赴普京之约，这是两位领导人的第二次会晤。不过，过去俄罗斯与朝鲜的交情并非一直这么密切，俄罗斯甚至曾疏远朝鲜改向韩国示好。
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