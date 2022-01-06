 金正恩高调视察导弹试射 欧美紧急应对 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

金正恩高调视察导弹试射 欧美紧急应对

拥有核武的朝鲜在不到一周就二次试射高超音速导弹，且技术不断进步当中。美国西岸机场还因此发出紧急停飞通知。

Nordkorea | Raketentest

朝中社的报道说：「通过最后的试射，高超音速滑翔飞行器的卓越机动性得到了更突出的验证。」图为金正恩现场视察画面。

DW.COM

朝鲜上周才正式试验其所称的「高超音速导弹」，不到一周，日韩再次侦测到飞弹发射。虽然美国及其盟友不断发出谴责，但朝鲜领导人金正恩却没有要后退的迹象。

在日本与韩国1月5日表示侦测到朝鲜疑似发射导弹後，朝中社6日证实，朝鲜成功试射了一枚高超音速导弹。美国也在第一时间公开谴责朝鲜的行为，重申此举违反了多项联合国安理会决议。

日本国防预算连续10年增长，2022年度更达到5.4万亿日元。这笔经费将用于采购、研发新型战斗机和武器，以应对来自中国和朝鲜的压力。

俄总统普京宣布，俄军成功齐射了多枚最先进的高超音速导弹武器。他称，这是加强国家安全的“重要一步”。

（德国之声中文网）朝鲜官媒朝中社（KCNA）周三(1月12日) 报道，朝鲜领导人金正恩亲自监督了一枚高超音速导弹的成功测试。报道说，携带「高超音速滑翔器」的导弹击中了1,000公里外水域的目标。

这是自2020年3月以来，金正恩首次正式出席导弹试验。美国卡内基国际和平基金会的高级研究员安潘达(Ankit Panda)在推特上写道：「他出现在这里，表明他对这一计划特别关注。」

与其他一些最近的测试不同，执政党报纸《劳动新闻》在其头版刊登了金正恩参加发射的照片。根據其官網发布的照片显示，金正恩身穿黑色长皮衣，用双筒望远镜从他的移动观察平台上观看导弹爆炸画面。

监测朝鲜的韩国风险集团首席执行官奥卡罗尔 (Chad O'Carroll)告诉路透社：「虽然金正恩可能在这期间非正式地参加了其他试验，但这次出现以及《劳动新闻》的头版报道很重要。这意味着金正恩并不担心自己与重大新技术的试验有关联。也不关心美国如何看待这个问题。」

这是继2021年9月和上周的一次高超音速滑翔导弹试验之后，朝鲜迄今为止第三次报告的高超音速滑翔导弹试验。朝鲜希望将这种复杂的武器加入其武器库。

Nordkorea | Raketentest

《劳动新闻》12日發布的图片显示，金正恩与穿制服的官员讨论图表。

高超音速有多快?

韩国军方表示，11日的发射达到了高超音速，并显示出与上周的试验相比有明显的 「进步」迹象。导弹的最高速度达到了音速的10倍（每小时12348公里/每小时7673英里），但韩方没有对其可操作性发表评论。

朝中社的报告说，高超音速滑翔飞行器「从600公里的区域进行了滑翔跳跃飞行，然后进行了240公里的开旋。」高超音速导弹以5马赫或更快的速度飞行，并能在飞行过程中进行机动变化，使其更难被追踪和拦截。

俄罗斯、美国和中国都表示已经成功测试高超音速滑翔飞行器，而俄罗斯一般被认为是迄今为止该技术的世界领导者。在金正恩掌权以来的10年里，朝鲜以国际制裁为代价，在军事技术方面取得了快速发展。

高超音速导弹被列为其当前5年计划中战略武器的「最优先」任务之一，并在去年9月宣布了其首次试验华城8型导弹。

首尔庆南大学的朝鲜研究教授林欧哲(Lim Eul-chul)告诉法新社：「金正恩出席导弹试验表明，高超音速导弹的完成度已经达到了令人满意的程度。」      

Nordkorea | Raketentest

《劳动新闻》12日發布的图片显示，导弹在黎明时分在一片火光和烟雾中从陆地发射。

美国西岸机场停飞

欧盟11日谴责朝鲜最新的导弹发射是对「国际和平与安全的威胁」，并呼吁平壤恢复外交对话。美国国务院发言人普莱斯则说，这次发射「违反了联合国安全理事会的多项决议」。

美国负责政治事务的副国务卿努兰德(Victoria Nuland)也称，试射是危险和破坏稳定的。11日她在华盛顿举行的例行简报会上说:「这显然把我们带到了错误的方向。如你所知，自本届政府上任以来，美国一直在说，我们对与朝鲜的对话持开放态度，我们对讨论新冠疫情和人道主义支持持开放态度，而他们却在发射导弹。」

此外，根据多家媒体报道，美国联邦航空管理局（FAA）11日表示，在有报道称朝鲜发射弹道导弹的前后，暂停了西岸一些机场的起飞，并称这是「正常预防措施」。

根据公布的报告和现场空中交通管制通讯，飞机停飞是在太平洋时间下午2:30左右。一位美国官员告诉路透社，FAA暂停了西海岸的一些业务，时间不到15分钟，但没有直接将其与导弹发射联系。

北美航空航天防御司令部（NORAD）的一位发言人说，朝鲜试射导弹后没有发出任何警告。美国印太司令部评估也认为，这次发射没有对美国人员、领土或美国盟友构成直接威胁。

(法新社、路透社)

观看视频 02:39

執政十年 站在十字路口的金正恩

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

N. Korea fires unidentified projectile People watch a TV report at Seoul Station on Jan. 5, 2022, on North Korea's firing of an unidentified projectile toward the East Sea earlier in the day in the North's first show of force this year. It marks the North's first projectile launch since the regime fired off a new submarine-launched ballistic missile in October last year. (Yonhap)/2022-01-05 09:38:53/

朝鲜试射高超音速导弹 美批违反联合国决议 06.01.2022

在日本与韩国1月5日表示侦测到朝鲜疑似发射导弹後，朝中社6日证实，朝鲜成功试射了一枚高超音速导弹。美国也在第一时间公开谴责朝鲜的行为，重申此举违反了多项联合国安理会决议。

Japan's Prime Minister Fumio Kishida speaks to media at the Prime Minister's office in Tokyo on Jan.5, 2022.Japan's Coast Guard reported that North Korea has fired what could be a ballistic missile on the same day morning. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

朝鲜疑再试射飞弹 日本首相：极其遗憾 11.01.2022

朝鲜上周才正式试验其所称的「高超音速导弹」，不到一周，日韩再次侦测到飞弹发射。虽然美国及其盟友不断发出谴责，但朝鲜领导人金正恩却没有要后退的迹象。

執政十年 站在十字路口的金正恩

執政十年 站在十字路口的金正恩 17.12.2021

本周是金正恩接任朝鲜领导人的十周年。十年间金正恩肃清政敌，穷兵黩武发展核武，其核武库令周边国家忌惮。如今迈入执政的第二个十年，金正恩面临着更多挑战。

广告

媒体看中国

《法兰克福评论报》发文称，新冠疫情爆发的两年时间里，中国发生了根本性的变化（资料图片）

德语媒体：疫情下的中国发生了根本改变

德语媒体近日纷纷关注疫情再起、奥密克戎变体跨省传播给中国当局带来的严峻挑战。《法兰克福评论报》发文称，尽管中国在对抗病毒方面可圈可点，但新冠疫情爆发的两年时间里， “这个国家发生了根本性的变化”。  