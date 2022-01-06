金正恩高调视察导弹试射 欧美紧急应对

（德国之声中文网）朝鲜官媒朝中社（KCNA）周三(1月12日) 报道，朝鲜领导人金正恩亲自监督了一枚高超音速导弹的成功测试。报道说，携带「高超音速滑翔器」的导弹击中了1,000公里外水域的目标。

这是自2020年3月以来，金正恩首次正式出席导弹试验。美国卡内基国际和平基金会的高级研究员安潘达(Ankit Panda)在推特上写道：「他出现在这里，表明他对这一计划特别关注。」

与其他一些最近的测试不同，执政党报纸《劳动新闻》在其头版刊登了金正恩参加发射的照片。根據其官網发布的照片显示，金正恩身穿黑色长皮衣，用双筒望远镜从他的移动观察平台上观看导弹爆炸画面。

监测朝鲜的韩国风险集团首席执行官奥卡罗尔 (Chad O'Carroll)告诉路透社：「虽然金正恩可能在这期间非正式地参加了其他试验，但这次出现以及《劳动新闻》的头版报道很重要。这意味着金正恩并不担心自己与重大新技术的试验有关联。也不关心美国如何看待这个问题。」

这是继2021年9月和上周的一次高超音速滑翔导弹试验之后，朝鲜迄今为止第三次报告的高超音速滑翔导弹试验。朝鲜希望将这种复杂的武器加入其武器库。

高超音速有多快?

韩国军方表示，11日的发射达到了高超音速，并显示出与上周的试验相比有明显的 「进步」迹象。导弹的最高速度达到了音速的10倍（每小时12348公里/每小时7673英里），但韩方没有对其可操作性发表评论。

朝中社的报告说，高超音速滑翔飞行器「从600公里的区域进行了滑翔跳跃飞行，然后进行了240公里的开旋。」高超音速导弹以5马赫或更快的速度飞行，并能在飞行过程中进行机动变化，使其更难被追踪和拦截。

俄罗斯、美国和中国都表示已经成功测试高超音速滑翔飞行器，而俄罗斯一般被认为是迄今为止该技术的世界领导者。在金正恩掌权以来的10年里，朝鲜以国际制裁为代价，在军事技术方面取得了快速发展。

高超音速导弹被列为其当前5年计划中战略武器的「最优先」任务之一，并在去年9月宣布了其首次试验华城8型导弹。

首尔庆南大学的朝鲜研究教授林欧哲(Lim Eul-chul)告诉法新社：「金正恩出席导弹试验表明，高超音速导弹的完成度已经达到了令人满意的程度。」

美国西岸机场停飞

欧盟11日谴责朝鲜最新的导弹发射是对「国际和平与安全的威胁」，并呼吁平壤恢复外交对话。美国国务院发言人普莱斯则说，这次发射「违反了联合国安全理事会的多项决议」。

美国负责政治事务的副国务卿努兰德(Victoria Nuland)也称，试射是危险和破坏稳定的。11日她在华盛顿举行的例行简报会上说:「这显然把我们带到了错误的方向。如你所知，自本届政府上任以来，美国一直在说，我们对与朝鲜的对话持开放态度，我们对讨论新冠疫情和人道主义支持持开放态度，而他们却在发射导弹。」

此外，根据多家媒体报道，美国联邦航空管理局（FAA）11日表示，在有报道称朝鲜发射弹道导弹的前后，暂停了西岸一些机场的起飞，并称这是「正常预防措施」。

根据公布的报告和现场空中交通管制通讯，飞机停飞是在太平洋时间下午2:30左右。一位美国官员告诉路透社，FAA暂停了西海岸的一些业务，时间不到15分钟，但没有直接将其与导弹发射联系。

北美航空航天防御司令部（NORAD）的一位发言人说，朝鲜试射导弹后没有发出任何警告。美国印太司令部评估也认为，这次发射没有对美国人员、领土或美国盟友构成直接威胁。

(法新社、路透社)

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