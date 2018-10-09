(德国之声中文网）来自韩国方面的消息称，为了争取更多的国际认可，朝鲜领导人金正恩已经向教宗方济各发出访问平壤的邀请。韩国总统府周二表示，下周韩国总统文在寅出访欧洲期间，将向教皇转交金正恩的邀请信。如果教宗愿意访问平壤，金正恩将"盛情款待"。青瓦台发言人表示，上个月朝韩首脑会晤期间，金正恩向文在寅表达了邀请教宗来访的意愿。朝鲜和梵蒂冈之间没有正式的外交关系。

今年年初以来，金正恩多次向国际社会发出和解信号，并为处于孤立状态的朝鲜寻求更多的国际认可。今年六月，金正恩同美国总统特朗普在新加坡举行了历史性的会晤，这也是美朝双方领导人的首次会晤。美国国务卿彭佩奥本周末访问平壤期间，双方就近期内再度举行美朝高层会晤达成了共识。

同韩国的关系今年年内更是出现了明显缓解。去年还曾剑拔弩张的朝韩双方今年已经举行了三次首脑级会谈。此外，朝鲜还派队参加了韩国举办的冬奥会。

梵蒂冈方面表示，教宗将在10月17日接见来访的韩国总统文在寅。而此前一天，梵蒂冈国务枢机卿帕罗林（Pietro Parolin）将在彼得大教堂为朝鲜半岛民众举行和平弥撒，文在寅也将出席这次弥撒活动。就在上周，教宗方济各曾表达明年访问日本的愿望。

梵蒂冈收到来自平壤的邀请并非首次。金正恩的父亲金正日就曾在2000年向当时的教宗约翰保罗二世发出过访问平壤的邀请，但最终不了了之。

朝鲜被认为是世界上人权记录最恶劣的国家之一。尽管官方宣称该国民众享有宗教自由，但除了在为数不多的几个官方控制下的教堂之外，在其他地方举行宗教活动却被严厉禁止。一般认为，朝鲜境内大约有八百到三千名天主教徒，而韩国的天主教徒人数则超过五百万人。