金正恩走避元山躲新冠？

（德国之声中文网）据路透社报道， 美国总统特朗普本周四（4月23日）在白宫每日例行简报会上表示，他认为有关金正恩病重的报道是不正确的。他听说这是以"旧文件"为依据。特朗普还借机讽刺CNN："我认为这就是CNN的假新闻。"

特朗普周二曾表示，可能会与朝鲜官员接触询问金正恩的情况，但周四并未透露是否已经这么做。特朗普说："我们和朝鲜有着良好的关系，我和金正恩关系良好，希望他没事。"

元山避疫，以策安全？

韩媒《中央日报》日前引述日本东京新闻社称，日本高官和多名对朝消息人士表示，已确定金正恩上周从平壤搭乘私人专列前往元山市，住元山的"特阁"別墅，相信是自我隔离避疫。韩国新闻网站Ichannela称，金正恩在几名随扈疑似感染新冠病毒后，决定前往位元山海边的私人度假地点。

病重还是无异常？

本周一（4月20日），位于首尔、主要由脱北者经营的线上媒体《每日朝鲜》引述朝鲜消息人士说，金正恩4月12日接受了心血管治疗，并在平安北道的别墅休养。

次日，美国有线电视新闻网（CNN）引述美国官员的话称，他们从美国情报机构得到的消息指出，金正恩情况危急。

朝鲜官媒没有立即出面驳斥或否定外界报道，也没有透露金正恩身在何处。不过，朝中社4月20日报道金正恩向古巴国家主席迪亚斯－卡内尔发去贺电，祝贺其60岁生日；4月21日报道，金正恩向金日成勋章受勋者、平壤市农村经济委员会前顾问李信子和金正日奖获奖者、金策工业综合大学研究员李时洽送去了80岁寿筵。4月23日，朝中社又报道金正恩22日向叙利亚总统阿萨德发去回电，感谢其发来"诚挚的电文"，表达对金日成的敬仰之情。

中国外交部发言人耿爽在4月21日的例行记者会上对记者有关金正恩身体健康状况的提问回应称，"我看到了一些新闻报道，但我不知道他们的消息源何在。"路透社21日引述一位中共中央对外联络部官员称，金正恩沒有病危。

韩联社报道，韩国青瓦台发言人姜珉硕表示，尚未发现朝鲜内部有异常动静。韩国统一部官员称，从元首之间互通书信来看，可以认为金正恩在进行日常工作。

多次神秘隐身

金正恩最后一次公开露面是4月11日主持劳动党政治局会议，并前往西部地区视察军队。4月15日，金正恩罕见缺席朝鲜最重要、规模最大的"太阳节"纪念活动，令外界对背后原因做出猜测，包括其健康状况出了问题。4月15日是朝鲜民主主义人民共和国第一任最高领导人金日成的诞辰。朝鲜最高人民大会常任委员长崔龙海、朝鲜国务委员会副委员长、朝鲜内阁总理金在龙等朝鲜高层干部均前往安置金日成遗体的锦绣山太阳宫进行参拜活动，但朝中社发出的太阳宫謁陵的照片中，却不见金正恩的身影，仅出现以他名义敬献的花园，其胞妹金与正也没有有亮相。

朝鲜官媒4月12日发布的金正恩照片

金正恩2014年9到10月间曾有过41天未公开露面的历史。其间缺席最高人民会议、劳动党创建69周年等重要活动，引起外界猜测。当时可信度最高的说法是金正恩动了脚踝关节手术。而金正恩再次现身时，确实拄着拐杖。韩国情报机构掌握的情报显示，金正恩动手术是为了摘除脚踝上的囊肿。

金正恩今年已是第3次超过10天沒有公开露面，第一次是1月25日出席新年紀念公演后"神隐"約20天，第二次是在2月16日参拜太阳宫后11天未露面。

金正恩被推测身高170公分、体重现为130公斤以上。有推测称，他患有坐骨神经痛、痛风、高血脂、糖尿病、高血压等疾病。