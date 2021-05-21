 金正恩警告：朝鲜粮食短缺    | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2021

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时政风云

金正恩警告：朝鲜粮食短缺   

朝鲜领导人金正恩警告说，因极端天气、新冠大流行瘟疫及对华贸易脱钩，朝鲜可能再度面临粮食危机。 

Weltspiegel 08.06.2021 | Nordkorea Pjöngjang | Kim Yong-un

金正恩在与劳动党高官们谈话时对粮食供应状况表示忧虑

（德国之声中文网）据朝鲜官媒朝中社周三（６月１６日）报道。 朝鲜领导人金正恩日前在劳动党８届３中会议上称，由于颱风引发洪灾，国家面临 "严峻 "粮食形势 

说了什么？  

  金正恩在劳动党中央委员会会议上说："当前面对的障碍和困难导致国家计划、政策课题的执行过程中出现一系列偏差，特别是去年台风灾害导致粮食减产，形势紧张。“　他呼吁各级官员找到促进农业生产的方法。   

1990年代，一场大饥荒曾导致成千上万朝鲜人死亡。  

延长停摆期   

新冠大流行瘟疫也是加剧朝鲜粮食危机的重要原因。为遏阻染疫，朝鲜关闭了与最大贸易伙伴中国的边界。  

 报道称，金正恩在会议上表示，考虑到瘟疫本有的 "长期性"，他将延长停摆期。   

朝鲜领导层曾称该国无一例新冠染疫病例。境外专家们对此强烈质疑。    

朝鲜医疗基础设施薄弱，药品短缺，分析家们指出，疫情爆发必定会重创该国。   

去年在平壤举行的一次大型阅兵式上，金正日为未能有效应对新冠瘟疫等对国家的挑战而向国民致歉。   

工业增长　制裁依旧   

有关朝鲜经济，朝中社报道说，今年以来，该国工业总产值同比增长了25%。  

不过，朝鲜仍继续受国际制裁。因其有争议的核计划和弹道导弹计划，美国和联合国均对该国实施制裁。   

金正恩呼吁官员们在全体会议上讨论国家应如何应对 "当前国际形势"。   

在美国前总统特朗普执政期间，朝、美两国代表曾谈判解除制裁以换取无核化问题。 2018、2019年，特朗普和金正恩曾分别在新加坡和越南举行峰会，但未达成具体协议。  

现任美国总统拜登表示，他的政府希望朝鲜走无核化道路，但他补充说，他不会与金正恩无条件会谈 

观看视频 01:13

是什么让金正恩在阅兵式上哽咽致辞？

  

美联社，路透社 

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