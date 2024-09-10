金正恩誓言要和美国打核战争

朝鲜领导人在国庆日活动上宣布要大幅提升核军备，从而准备好和美国打核战争。金正恩称，此举旨在应对美韩方面的威胁。分析人士指出，朝鲜的导弹已经能够打击日本、韩国的目标，但是尚不足以打击美国本土。

（德国之声中文网）朝鲜中央通讯社9月10日报道称，该国领导人金正恩前一天表示要“指数级”扩大其核武库，从而做好和美国及其盟国的核战争准备。

金正恩是在朝鲜国庆日的活动上做出这一表述的。他说，朝鲜必须准备好“核军力”，并且随时准备好妥善动用，从而保卫国家的安全。这位现年40岁的领导人称，为了应对美国及其“跟班”的威胁，强大的军力是不可或缺的；而朝鲜提升核力量的主要原因就是美韩新防御策略正在将美国核武器与韩国常规武器结合起来。

朝鲜近年来明显加快了导弹研发进度。图为今年5月17日朝鲜试射一枚战术弹道导弹 图像来源: KCNA/EPA

可能再进行武器试验

金正恩以往也发出过类似的威胁。不过分析人士认为，此番表态意味着朝鲜有可能在11月美国大选前进行挑衅性的武器试验。朝鲜从2022年起就大幅加快了武器研发计划，导弹试射次数不断增多。一些专家指出，平壤目前已经掌握了能够打击韩国和日本关键目标的中短程导弹技术，但还需要克服一些技术障碍才能生产能够打击美国本土的洲际导弹。

9月10日，韩国与联合国军司令部各成员国代表举行防务会议，商讨应对朝鲜的军事威胁。德国也在8月加入了由驻韩美军领导的联合国军司令部。平壤方面则对德国的举动表示恼火。在朝鲜眼中，承诺在半岛开战时保卫韩国的联合国军司令部就是一个“非法战争组织”。

（路透社、美联社）

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