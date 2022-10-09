金正恩視察朝鮮導彈試射 韓國戒慎以待

（德國之聲中文網）朝鮮官媒朝中社週四（10月13日）報導稱，朝鮮領導人金正恩12日親自視察了一項遠程巡航導彈的測試。金正恩稱，朝鮮透過這次測試展現了其軍隊不斷擴大的核打擊能力，並為「實際戰爭」做好準備。

根據朝中社，在週三的測試中，2枚導彈飛行了近3個小時，在其西部海域上空畫出了橢圓形和八字形的圖案，且這些飛彈可以擊中2000公里（1240英里）以外的目標。朝中社表示，這些測試顯示了該武器系統的準確性和作戰效率，該系統已被部署在操作「戰略」戰場核武器的軍隊單位。

報導稱，金正恩在試驗後讚揚了他的核戰鬥部隊的準備情況。他說，這些部隊為實際戰爭做好了充分準備，以使敵人一擊即潰，其各種武器系統也是「機動、精確且強大」。

金正恩說，這些試驗向敵人發出另一個明確的警告，並發誓要進一步擴大朝鮮核武裝力量的作戰領域，以「在任何時候堅決遏制任何關鍵的軍事危機和戰爭危機，並完全掌握其中的主動權」。

朝中社描述的導彈飛行細節和特點，與朝鮮在今年1月展示其遠程巡航導彈系統後報告的內容相似。該系統於去年9月首次曝光。

朝中社12日發布的試驗照片顯示，一枚導彈在射出運載火箭時留下一個橙色的火焰。人們看到金正恩在一個似乎是高速公路隧道的拱形結構內設立的觀察站，微笑著鼓掌。專家說，朝鮮可能打算在發射前利用這種建築結構來隱藏其武器。

專家：朝鮮恐想加速武器發展

朝鮮這次的導彈測試擴大了朝鮮今年武器展示的數量。截至10月9日的兩週內，朝鮮已發射了12枚彈道導彈，對韓國和美國目標進行了模擬核攻擊。這些武器包括一枚新的中程彈道導彈，它飛越了日本上空，同時展示了足以射至關島（美國在太平洋的一個主要軍事樞紐）的潛在射程。

朝鮮表示，這些演習是為了警告首爾和華盛頓在最近幾週舉行的「危險」的聯合海軍演習。美韓表示，這些演習是在面對朝鮮日益增長威嚇的情況下，展示其實力的方式。

除了測試武器外，朝鮮還稱，若他們認為其領導層受到威脅，將對韓國與美國先發制人地使用核武器。分析人士認為，金正恩正追求一個成熟的核武庫，想藉此威脅美國在區域內的盟友以及美國本土，他利用俄烏戰爭讓全球分心之際，來加速朝鮮武器發展。

韓國參謀長聯席會議表示，首爾正在分析這些試驗。韓國官員說，金正恩也可能在未來幾週或幾個月內進行一次核試驗，希望藉此迫使美國接受朝鮮想成為一個擁有核武大國的想法，並讓他們更有實力進行經濟和安全方面的相關談判。

自從朝鮮議會上個月通過一項新法律，授權其在廣泛的情況下，可先發制人地使用核武器，並認為其領導層受到威脅以來，國際社會對金正恩擴大核武庫的擔憂日益增加。此後，韓國軍方警告朝鮮，如果它使用核彈，將引發盟國的「壓倒性」反應，從而「自我毀滅」。

首爾：未考慮要求美國重新部署核武

根據美聯社報導，雖然金正恩以美國本土為目標的洲際彈道導彈吸引了很多國際關注，但他也一直在擴大他的短程武器庫，這些武器旨在壓倒韓國的導彈防御系統。朝鮮將這些武器稱為一種「戰術」，但專家說這是一種威脅，也就是用小型戰場核彈來武裝自己，並在衝突中主動使用這些武器，以削弱韓國和美國更強大的常規部隊。

朝鮮的挑釁性試驗和威脅，促使韓國的保守派呼籲重新部署美國的戰術核武器，這些武器已於20世紀90年代從韓國本土撤離。此外，韓國保守派也呼籲首爾發展自己的核武器能力。

當被問及首爾是否會考慮要求華府重新將其核武器帶回韓國，或與韓國進行類似北約的「核威懾」安排時，韓國總統尹錫悅拒絕給出具體答案。他13日向記者表示：「我國和美國的政府和私營部門對（美國的）延伸威懾力有各種看法，我們正在認真聽取這些意見，並仔細研究各種可能性。」一位韓國國防部發言人同日表示，韓國軍方沒有討論尋求重新部署美國核武器的可能性。

朝鮮今年進行了20多次的試射行動，共發射了超過40枚彈道導彈與巡航導彈。聯合國安理會常任理事國俄羅斯和中國否決了美國發起對平壤實施更嚴格制裁的建議。

專家說，朝鮮的下一次核試驗將是其自2006年以來的第七次核試驗。華盛頓和平壤之間的談判自2019年初便一直停滯不前，原因是在解除美國主導的制裁以及朝鮮的無核化步驟方面存在分歧。

（美聯社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。