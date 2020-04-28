 金正恩行踪成谜 韩情报部门倍受诟病 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.04.2020

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时政风云

金正恩行踪成谜 韩情报部门倍受诟病

朝鲜领导人金正恩两周未在公共场合露面，缺席重大活动，引发了诸多有关他本人健康状况和朝鲜局势的传言。那么，这类传言的真实度有多高呢？

BdTD Kim Jong Un auf einem Pferd (Reuters/KCNA)

（德国之声中文网）可以肯定的是，金正恩的健康状况确实很重要，因为他不仅掌控着平壤政权，而且还控制着朝鲜的核武器。毕竟朝鲜是一个多次对邻国和美国发出核打击威胁的国家。

然而外部世界数十年来面对的一个共同难题就是，朝鲜是世界上最神秘的国家，获取该国情报非常困难。而该国最高领导人的健康状况又是该国最高级别的国家机密，只有极少数的几个政治精英能获取相关信息，这其中可能就包括金正恩的胞妹金与正。

有关朝鲜情报的严重缺失，主要原因当然是朝鲜的闭关锁国政策。但是韩国方面确实也没有为获取情报付出足够的努力。

韩国现任自由派政府的支持者主张在更多层面加强同朝鲜的交往，但他们抱怨说，过去十多年来，为了抵制朝鲜的核武野心，韩国的保守派政府对平壤采取强硬路线，中断了政府、外交和经济以及其他领域的一切互动。批评者指出，此举也切断了特工获得尖端情报的途径。

而保守派则指责自由派政府，为了缓和同北方的关系，甚至缩减了特工团队。而重新建立起当年规模的特工网络将非常困难。

有媒体报道称，金正恩接受心脏手术后，目前健康状况极不稳定。但韩国政府则一直对相关报道予以审慎回应。

延伸阅读：韩国总统顾问称金正恩仍健在

韩国官方称，目前并没有发现朝鲜方面有任何异动，也没有迹象显示，朝鲜执政的劳动党、内阁和军方采取了任何不同寻常的措施。韩国总统办公室宣称，他们相信，金正恩目前正在平壤之外的某个地方正常工作。但官方并未进一步说明消息来源。

美国总统特朗普周一对记者表示，他"很清楚"金正恩的健康状况，但他现在不方便透露更多详情。他说，他祝愿金正恩身体健康，"你们可能很快就会得到最新的信息。"

一些专家表示，韩国及其邻国和盟友现在必须为朝鲜出现不稳定局面做好准备。因为，一旦金正恩的健康恶化或死亡，朝鲜很可能出现动荡。

比如，可能会发生大批难民涌入韩国或中国的局面，平壤强硬派甚至有可能会动用核武器。

高丽大学的朝鲜问题专家南胜昱（Nam Sung-wook）形容当前的朝鲜是东北亚国际政治的"阿喀琉斯之踵"。他表示，当务之急是为最糟糕的局面做好准备，因为谁都不知道，局势会如何发展。

南胜昱曾在一家同韩国情报部门有密切关系的智库中担任要职。他说："金正恩的健康也可能没问题，他也可能重新在朝鲜官媒中现身。但是，金正恩的体重是个问题，而随着年龄的增长，与此相关的健康风险会越来越大。"金正恩体态臃肿，据说烟瘾极大，健康方面问题很多。

Nordkorea Kim Jong-un Besuch Luftabwehr Stützpunkt (picture-alliance/Yonhap)

金正恩据说烟瘾极大

4月15日，金正恩缺席其祖父金日成生日"太阳节"庆典活动，从而引发了对其健康状况的猜测。此前，他最后一次公开露面是在4月11日，当时他召集会议商讨预防新冠疫情以及推选其胞妹成为朝鲜劳动党政治局候补委员。此后，朝鲜官方媒体曾报道金正恩向古巴、叙利亚和南非领导人发出贺电的消息。

本周一，朝鲜官方的《劳动新闻》报道了金正恩对元山一个旅游设施建设者表示感谢的消息，有人据此推测金正恩可能正在元山逗留，但相关报道并没有配以金正恩的照片。

首尔峨山政策研究院高级研究员车斗铉（Cha Du-hyeogn）表示，韩国情报部门的信息以及朝鲜官煤的异常表现令人有理由认为，金正恩的健康出了问题，但可能并没有生命危险。车斗铉曾任前总统李明博的情报秘书，他表示，对朝情报工作过于薄弱是韩国的一大问题。"虽然用了几十年的时间，但韩国仍未能建立起一个收集朝鲜信息的、可靠的情报网络。毫无疑问，我们的政府拥有一定水平的涉朝情报，但这些情报却不足以判定金正恩现在何处以及他是否健康等等。"

车斗铉认为，确切掌握金正恩的动向至关重要，否则韩国最高层有可能会在不知情的情况下做出僵化强硬的决策，从而助长去年二月第二次美朝峰会破裂后形成的对朝强硬派势力。在这次峰会上，金正恩建议，朝鲜部分放弃核计划以换取美国大规模放宽对朝经济制裁，特朗普拒绝了这一要求。

观看视频 00:46

金正恩出访途中解“烟瘾”

乌龙事件重演？

韩国最高情报部门"国家情报院"至今无法证实金正恩是否接受了手术治疗。而一旦金正恩以健康的形象重新在朝鲜官媒露面，韩国媒体的相关报道也将不攻自破。韩国媒体误报朝鲜领导人健康状况的乌龙事件以前就曾发生过。

1986年，《朝鲜日报》以头版位置报道"金日成遇刺身亡"的消息，并援引军方声明称，三八线朝鲜一侧高音喇叭已经播报了金日成的死讯。但数小时之后，金日成却在平壤机场现身，迎接到访的蒙古代表团。

韩国前保守派政府总统秘书全相勋(Cheon Seong Whun)表示，过去几十年来，韩国方面一直无法确切掌握朝鲜领导人的动向和健康状况。他认为这是一个很大的问题，"任何人声称他拥有确切信息，都是在讲故事。"

在收集朝鲜信息方面，韩国国家情报院扮演着重要角色，这一依照美国中央情报局模式而建立的情报机构，也负责向美国和日本等盟友提供和分享朝鲜情报。但多年来，这一重要机构却不断爆出丑闻，人员频繁更换，使得对朝情报工作大受影响。2003年，情报院高层官员的"全家福"照片被登在网上，导致多名绝密级特工身份曝光，被迫调离工作岗位。2012年总统大选前夕，情报院指示特工发动心理战，抨击自由派候选人文在寅。多年后，时任国家情报院院长的元世勋等多名情报高官因违反《国家情报院法》和《公职选举法》而锒铛入狱。

  • Kim Il Sung signing truce with South Korea (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    年轻的领袖

    朝鲜的开国领导人金日成1948年在苏联的支持下建立了政权。朝鲜官方的历法“主体历”将金日成出生的1912年定的“主体元年”，是纪年开始。图为1953年金日成41岁时签署朝鲜半岛停战协定。

  • North Korea party congress 1980 (picture-alliance/AP Photo)

    金家王朝的真假神话

    英雄崇拜

    在停战后的数十年，平壤宣传机器为金日成打造了一个领袖神话。因其1930年代抵抗日本军队的“抗战”经历，金日成被描绘成一个军事和政治天才。在1980年的朝鲜劳动党代表大会上，金日成宣布，他的儿子金正日将成为他的接班人。

  • North Korea Kim Il Sung 1992 (Getty Images/AFP/JIJI Press)

    金家王朝的真假神话

    直到最后一刻

    1992年，金日成开始撰写、出版回忆录《与世纪同行》。在讲述童年经历时，他称自己6岁时就参加了抗日，8岁加入独立战争。1994年金日成去世时，回忆录尚未完成。

  • North Korea Kim Jong Il (Getty Images/AFP/KCNA via Korean News Service)

    金家王朝的真假神话

    继承衣钵

    金日成去世后，其子金正日继承权力，此前他已在朝鲜政府高层有过多年的历练。金正日掌权的16年里，已经积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机。然而对现任和已故领导人金正日、金日成的个人崇拜却有增无减。

  • A flag with the picture of Kim Jong Il at a military parade (picture-alliance/AP Photo)

    金家王朝的真假神话

    新星升起

    历史学家普遍认为，金正日1941年出生于位于苏联远东地区的一个军营。但根据朝鲜官方的历史讲述，金正日的出生地是被朝鲜人视为圣地的长白山，生日则是1942年4月15日，即父亲金日成30岁那年。传说他出生那天，天空出现了一颗新星和两道彩虹。

  • Kim Jong Il sitting down with his son and three other family members (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    家庭内幕

    金正日有三个儿子和两个女儿。这张摄于1981年的照片上，金正日身旁是长子金正男，后排为金正男的姨妈成蕙琅和她的一双儿女。2017年金正男在吉隆坡机场离奇死亡，外交普遍认为是被谋杀。

  • Kim Jong Il and Kim Jong Un at a balcony (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    金家王朝的真假神话

    培养接班人

    2009年，西方媒体报道称，金正日已将幼子金正恩选定为自己的接班人。2010年两人首次一同在一次阅兵式上现身。一年后，金正日去世。

  • Bronze statues of Kim Jong Il and Kim Il Sung (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    父与子

    据平壤官方的说法，金正日去世时出现了一系列“神异”现象。朝鲜官媒报道，白头山突降暴风雪，冰封的湖面传出崩裂巨响，岩石上则出现闪光的字迹。金正日死后，平壤在其父金日成22米高的巨型铜像旁，也立起了金正日的塑像。

  • Kim Jong Un and Dennis Rodman in Pyongyang 07.09.2013 (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    神秘的身世

    在突然登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，普遍估计其出生年份在1982到1984年间。有报道称他曾在瑞士接受教育。2013年，金正恩在平壤会见前NBA球星罗德曼，让人们颇感意外。

  • Kim Jong Un surrounded by crying female soldiers (picture alliance/dpa/Kctv)

    金家王朝的真假神话

    新世代偶像

    与父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜政权奉为神圣。2015年韩国媒体报道，朝鲜一份新的教师手册上称，金正恩3岁就会开车。2017年朝鲜官媒宣布，白头山上将建起一座新的领袖纪念像。

  • A propaganda balloon showing a cartoon of Kim Jong Un (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

    金家王朝的真假神话

    氢弹在手

    金正恩上台之时年纪轻轻，之前又未曾像祖父和父亲那样有过“树立形象”的阶段，但他成功地掌控了权力。2017年其同父异母的兄长金正男被刺杀后，在海外，这位“冷血独裁者”的形象愈发得到巩固。金正恩执政后，也大力扩展了朝鲜的核武器库。

    作者: Darko Janjevic


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