金正恩行踪成谜 韩情报部门倍受诟病

（德国之声中文网）可以肯定的是，金正恩的健康状况确实很重要，因为他不仅掌控着平壤政权，而且还控制着朝鲜的核武器。毕竟朝鲜是一个多次对邻国和美国发出核打击威胁的国家。

然而外部世界数十年来面对的一个共同难题就是，朝鲜是世界上最神秘的国家，获取该国情报非常困难。而该国最高领导人的健康状况又是该国最高级别的国家机密，只有极少数的几个政治精英能获取相关信息，这其中可能就包括金正恩的胞妹金与正。

有关朝鲜情报的严重缺失，主要原因当然是朝鲜的闭关锁国政策。但是韩国方面确实也没有为获取情报付出足够的努力。

韩国现任自由派政府的支持者主张在更多层面加强同朝鲜的交往，但他们抱怨说，过去十多年来，为了抵制朝鲜的核武野心，韩国的保守派政府对平壤采取强硬路线，中断了政府、外交和经济以及其他领域的一切互动。批评者指出，此举也切断了特工获得尖端情报的途径。

而保守派则指责自由派政府，为了缓和同北方的关系，甚至缩减了特工团队。而重新建立起当年规模的特工网络将非常困难。

有媒体报道称，金正恩接受心脏手术后，目前健康状况极不稳定。但韩国政府则一直对相关报道予以审慎回应。

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韩国官方称，目前并没有发现朝鲜方面有任何异动，也没有迹象显示，朝鲜执政的劳动党、内阁和军方采取了任何不同寻常的措施。韩国总统办公室宣称，他们相信，金正恩目前正在平壤之外的某个地方正常工作。但官方并未进一步说明消息来源。

美国总统特朗普周一对记者表示，他"很清楚"金正恩的健康状况，但他现在不方便透露更多详情。他说，他祝愿金正恩身体健康，"你们可能很快就会得到最新的信息。"

一些专家表示，韩国及其邻国和盟友现在必须为朝鲜出现不稳定局面做好准备。因为，一旦金正恩的健康恶化或死亡，朝鲜很可能出现动荡。

比如，可能会发生大批难民涌入韩国或中国的局面，平壤强硬派甚至有可能会动用核武器。

高丽大学的朝鲜问题专家南胜昱（Nam Sung-wook）形容当前的朝鲜是东北亚国际政治的"阿喀琉斯之踵"。他表示，当务之急是为最糟糕的局面做好准备，因为谁都不知道，局势会如何发展。

南胜昱曾在一家同韩国情报部门有密切关系的智库中担任要职。他说："金正恩的健康也可能没问题，他也可能重新在朝鲜官媒中现身。但是，金正恩的体重是个问题，而随着年龄的增长，与此相关的健康风险会越来越大。"金正恩体态臃肿，据说烟瘾极大，健康方面问题很多。

金正恩据说烟瘾极大

4月15日，金正恩缺席其祖父金日成生日"太阳节"庆典活动，从而引发了对其健康状况的猜测。此前，他最后一次公开露面是在4月11日，当时他召集会议商讨预防新冠疫情以及推选其胞妹成为朝鲜劳动党政治局候补委员。此后，朝鲜官方媒体曾报道金正恩向古巴、叙利亚和南非领导人发出贺电的消息。

本周一，朝鲜官方的《劳动新闻》报道了金正恩对元山一个旅游设施建设者表示感谢的消息，有人据此推测金正恩可能正在元山逗留，但相关报道并没有配以金正恩的照片。

首尔峨山政策研究院高级研究员车斗铉（Cha Du-hyeogn）表示，韩国情报部门的信息以及朝鲜官煤的异常表现令人有理由认为，金正恩的健康出了问题，但可能并没有生命危险。车斗铉曾任前总统李明博的情报秘书，他表示，对朝情报工作过于薄弱是韩国的一大问题。"虽然用了几十年的时间，但韩国仍未能建立起一个收集朝鲜信息的、可靠的情报网络。毫无疑问，我们的政府拥有一定水平的涉朝情报，但这些情报却不足以判定金正恩现在何处以及他是否健康等等。"

车斗铉认为，确切掌握金正恩的动向至关重要，否则韩国最高层有可能会在不知情的情况下做出僵化强硬的决策，从而助长去年二月第二次美朝峰会破裂后形成的对朝强硬派势力。在这次峰会上，金正恩建议，朝鲜部分放弃核计划以换取美国大规模放宽对朝经济制裁，特朗普拒绝了这一要求。

观看视频 00:46 金正恩出访途中解“烟瘾”

乌龙事件重演？

韩国最高情报部门"国家情报院"至今无法证实金正恩是否接受了手术治疗。而一旦金正恩以健康的形象重新在朝鲜官媒露面，韩国媒体的相关报道也将不攻自破。韩国媒体误报朝鲜领导人健康状况的乌龙事件以前就曾发生过。

1986年，《朝鲜日报》以头版位置报道"金日成遇刺身亡"的消息，并援引军方声明称，三八线朝鲜一侧高音喇叭已经播报了金日成的死讯。但数小时之后，金日成却在平壤机场现身，迎接到访的蒙古代表团。

韩国前保守派政府总统秘书全相勋(Cheon Seong Whun)表示，过去几十年来，韩国方面一直无法确切掌握朝鲜领导人的动向和健康状况。他认为这是一个很大的问题，"任何人声称他拥有确切信息，都是在讲故事。"

在收集朝鲜信息方面，韩国国家情报院扮演着重要角色，这一依照美国中央情报局模式而建立的情报机构，也负责向美国和日本等盟友提供和分享朝鲜情报。但多年来，这一重要机构却不断爆出丑闻，人员频繁更换，使得对朝情报工作大受影响。2003年，情报院高层官员的"全家福"照片被登在网上，导致多名绝密级特工身份曝光，被迫调离工作岗位。2012年总统大选前夕，情报院指示特工发动心理战，抨击自由派候选人文在寅。多年后，时任国家情报院院长的元世勋等多名情报高官因违反《国家情报院法》和《公职选举法》而锒铛入狱。