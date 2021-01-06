金正恩获新头衔 誓言研发更多核武

（德国之声中文网）据朝鲜中央通讯社报道，朝鲜劳动党第八次代表大会上周日（1月10日）一致推举金正恩为党总书记，对其角色做了轻微修正。

鉴于金正恩已是党主席，总书记这一新头衔主要具象征意义。在面对某些经济挑战的背景下，此举似乎意在巩固他的权威。朝中社报道称，“一致通过推举金正恩为朝鲜劳动党总书记的决定，反映了全体代表和其他党员、全体人民及人民军队的一致意愿和愿望。……所有代表都表达了全力支持，热烈的掌声和极大的兴奋。”

在2016年以来举行的首次党代会上，金正恩还许诺制造更多先进核武器。朝中社发表的一份声明称，金正恩“光荣地实现了完成国家核武器计划的历史使命”。

一般认为，这一许诺意在对美国当选总统拜登施压，在他下周就任后重启外交接触，并对朝鲜做出妥协。曾抨击大肆炒作的金特峰会的拜登是否会这么做，尚不清楚。

本月初，金正恩曾许诺将国防能力提升至更高水平，但未说明是否指核计划。

许诺振兴经济

在平壤召开的这次党代会上，金正恩提出了经济发展目标，重新安排了党内人事。

他承认，上一个五年计划失利，但提出了新的经济计划，聚焦于建设一个更强大、更自立的经济，减少对进口的依赖程度。

不过，观察家们怀疑这些措施是否能为处于困境中的朝鲜提供实质性解决办法。构成这一困境的包括自我实施的新冠隔绝状态和因其核武和弹道导弹计划而实施的以美国为首的国际制裁。

一些外交问题专家对金正恩随着其父2011年去世接班后继续扩权发出疑问。不论怎么看，本周五将满37岁的金正恩一直经由处决和惩罚清除潜在对手，以巩固自己的地位。

在接班后，金正恩很快被推举为军队、党和国家的最高领导人。

金正恩的妹妹金与正未进入拥有权力的劳动党政治局，引起外界诸多猜测。金与正近年来在朝鲜政坛上多有影响。不过，韩国庆南大学（Kyungnam University）朝鲜研究所教授林乙出（Lim Eul-chul）对路透社表示，现在为时过早，不要对此做过多解读，因为，她有可能会担任其它重要角色。

金正恩被赋予执政党劳动党“总书记”的新头衔后，中国立即对其发出强烈支持信号。据新华社 1月11日报道，中共中央总书记习近平致电金正恩，以中国共产党中央委员会及个人名义“热烈祝贺”金正恩被推举为朝鲜劳动党总书记。贺电称，“总书记同志再次被推举为朝鲜劳动党最高领导人，充分体现了朝鲜劳动党全体党员和朝鲜人民对总书记同志的信任、拥护和期待”。习近平还强调维护、巩固好、发展中朝关系，是中国党和政府坚定不移的方针，并称“在世界进入动荡变革期的形势下，我愿同总书记同志加强对中朝两党两国关系的战略引领”，“推动两国社会主义事业发展”以及“坚持半岛问题政治解决方向”。

凝炼／苗子（路透社）

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