金正恩：美国是朝鲜的“最大敌人”

（德国之声中文网）据朝鲜中央通讯社报道，在平壤召开的朝鲜劳动党全国大会上，金正恩表示，无论谁掌权，美国的本质和敌视朝鲜的基本政策都永远不会改变。他称，因此，朝鲜外交政策必须以此为方向： "颠覆我们的最大敌人和我们创新发展的最大障碍--美国。"

金正恩宣布，将扩大同"反帝国主义的、独立的力量"之间的关系， 推进本国的核武装。他称，建造一艘核动力核潜艇的计划已经完成，并已进入"审批阶段"。

若朝鲜拥有核潜艇，将改变战略力量对比，因为它将使朝鲜有能力使导弹秘密抵近美国海岸，从而使预警时间大为缩短。

关系冰冻状态

金正恩和即将卸任的美国总统特朗普曾三次会晤。不过，两人2019年在河内举行的最后一次峰会以失败告终。此后，两国政府间有关朝鲜减核的谈判处于冰冻状态。

2019年底，金正恩在朝鲜劳动党中央委员会会议上宣布，平壤原则上不再接受其暂停核试验和洲际导弹试验自我承诺的束缚。南北朝鲜之间的紧张关系也重新增加。

金正恩过去就抨击过目前的侯任美国总统拜登，称他是一条"疯狗"。拜登则在总统选战中称金正恩是"罪犯"。

凝炼/王凡（德新社、路透社）

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