 金正恩：美国是朝鲜的“最大敌人” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2021

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时政风云

金正恩：美国是朝鲜的“最大敌人”

这看起来不是好迹象：在距离白宫权力交接仅有数天的时候，朝鲜领导人金正恩对华盛顿示强。

Nordkorea | Pjöngjang | Parteikongress | Kim Jong-un

因其核武计划，金正恩处于国际孤立状态

DW.COM

朝鲜劳动党第八次全国代表大会5日在平壤开幕，金正恩在讲话中罕见地承认政策失败。预计朝鲜将在本次会议上制定新的经济发展目标。

中国外长王毅26日与韩国外长康京和跟韩国总统文在寅会面，双方同意针对新冠疫情与朝鲜半岛议题展开合作。然而，王毅也重申中国反对美国在韩国安装导弹防御系统。

美国一名朝鲜问题专家援引两个日本情报机关消息源声称，中国方面已经向朝鲜领导人金正恩及其家人提供了试验性的新冠疫苗。

（德国之声中文网）据朝鲜中央通讯社报道，在平壤召开的朝鲜劳动党全国大会上，金正恩表示，无论谁掌权，美国的本质和敌视朝鲜的基本政策都永远不会改变。他称，因此，朝鲜外交政策必须以此为方向： "颠覆我们的最大敌人和我们创新发展的最大障碍--美国。"

金正恩宣布，将扩大同"反帝国主义的、独立的力量"之间的关系， 推进本国的核武装。他称，建造一艘核动力核潜艇的计划已经完成，并已进入"审批阶段"。

若朝鲜拥有核潜艇，将改变战略力量对比，因为它将使朝鲜有能力使导弹秘密抵近美国海岸，从而使预警时间大为缩短。

关系冰冻状态

金正恩和即将卸任的美国总统特朗普曾三次会晤。不过，两人2019年在河内举行的最后一次峰会以失败告终。此后，两国政府间有关朝鲜减核的谈判处于冰冻状态。

Vietnam l Hanoi, US-Präsident Donald Trump trifft den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un - Gipfel ohne Einigung beendet

峰会无果而终：将近两年前的河内金特会

2019年底，金正恩在朝鲜劳动党中央委员会会议上宣布，平壤原则上不再接受其暂停核试验和洲际导弹试验自我承诺的束缚。南北朝鲜之间的紧张关系也重新增加。

金正恩过去就抨击过目前的侯任美国总统拜登，称他是一条"疯狗"。拜登则在总统选战中称金正恩是"罪犯"。

凝炼/王凡（德新社、路透社）

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    不过是“放屁”

    放了一堆核臭屁，周围都变得寸草不生了。

    作者: Christoph Hasselbach


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