金正恩罕见承认上任以来第一个5年计划执行失败

（德国之声中文网）朝鲜劳动党承认，由于持续的内外交困，朝鲜经济并未得到改善。美国对朝鲜采取的制裁、新冠疫情以及之后严重的洪涝灾害，接连不断地给朝鲜经济造成打击。“发展计划严重拖延，人民生活水平也未见明显改善”。

2016年朝鲜劳动党召开党代表大会， 金正恩宣布了他的第一个五年发展计划，着力于改善朝鲜的电力、农业和工业生产。这是36年来，朝鲜首次制定5年发展计划。



朝鲜中央通讯社周四（8月20日）对外报道称，在前一天朝鲜劳动党中央委员会召开的会议上，“由于国内外严峻形势不断持续并且遇到意想不到的挑战 ”造成了朝鲜经济的“短板”。



专家们认为，新冠疫情造成金正恩制定的几个重要经济发展目标无法实现。因为在朝鲜采取了隔离政策之后，朝鲜同其最重要的盟友和援助国中国之间的往来受到严重限制，这同时也降低了朝鲜动员其劳动力的能力。



韩国国会周四召开的一场闭门听证会上，韩国情报部门人员表示，管理国家事务的压力令金正恩将权力下放给一组经过挑选的高级官员，这其中就包括他的妹妹金与正。



韩国保守派反对党未来统合党的议员河泰庆说，金正恩将权力下放并不会削弱他的绝对权威，也不意味着金与正已经被选为他的继任者。



另一位名叫金炳基的议员说，韩国情报部分认为，朝鲜的外汇储备正在快速耗尽。因为防疫措施加强了边境管制，朝鲜建筑工人和其他劳工无法出去赚取外汇。



韩国情报部门没有对这一说法做出评论。



上周，在对内阁的经济政策表现进行了评估后，金正恩对内阁总理一职再次做出人事调整。由金德勋接替自2019年4月起担任该职的金才龙。



金正恩表示，朝鲜正在承受新冠疫情和暴雨洪水带来的双重挑战。暴雨洪灾已经造成大量房屋损毁，近10万亩田地被淹。但是金正恩关闭边境，不接受任何外部援助。



韩国世宗研究院(Sejong Institute)资深研究员郑相昌分析表示，朝鲜预定明年1月举行劳动党党代会，这可能反映出当局希望届时疫情将会有所缓解。但是特别是朝鲜脆弱的医疗体系可能让该国无法充分恢复跨境贸易。



朝中社报道称，明年1月将举行的党代会将对上一个五年计划实施评估，同时确定新的发展路线和战略。

2018年，在新加坡举行的美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的历史性会晤中，双方曾提出实现朝鲜半岛无核化计划。但是，在去年的双边河内峰会上，朝美关系明显受挫：美方拒绝朝鲜关于国际社会取消制裁换取朝鲜部分核裁军的要求。

专家们相信，美国大选后，在明年举行的党代会上，金正恩很可能提出一项新外交政策。

首尔梨花女子大学朝鲜问题专家李雷夫（Leif-Eric Easley）说：“明年1月，金正恩就知道新一任美国总统是谁。到时候他可以在朝鲜半岛无核化谈判问题上拿出新的态度。”



洪沙/叶宣 （美联社）



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