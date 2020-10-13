（德国之声中文网）按朝鲜官方的说法，无一名朝鲜人感染新冠病毒。但是，新冠疫情和多重自然灾害的显然使领导人金正恩回归到了常人的尺度。上周五至周六夜间的庆祝朝鲜劳动党成立75周年庆典讲话中，金正恩在赞扬了军队在台风和洪水灾害中出色表现后，流下眼泪。据韩国《朝鲜时报》报道，现年可能是36岁的这位“领袖”在讲话中也承认，自己辜负了人民寄予的“比天高、比海深的信任”，“我深感内疚”。

金正恩如此动情、如此歉疚，同夜间阅兵式上两种新型弹道导弹的展示不期形成鲜明对照，并由此缓和了对外的军事示强。然而，一些专业的朝鲜事务观察家指出，这不过是一次精心设计的出场，反映了朝鲜宣传机器的一种总体转变。与其父和祖父不同，金正恩不再以与神齐肩的政治家示人，而是显示与人民同呼吸共命运。朝鲜问题专家李敏英（Expertin Lee Min Young Rachel）认为，“金的这一讲话巩固了他是一位有人情味儿、有能力的魅力型领袖的形象。”

新瓶装旧酒？

目前在京都外交政策大学任教的宣传问题专家斯诺（Nancy Snow）看来，朝鲜领导层显示这一新风格的目标如旧：“不论是经由核武器，还是借助2018年的平昌冬奥会，朝鲜寻求国威，捍卫国家荣誉。……战术改变在于，显示出开放性，让人们以为，比我们还更开放。”但她强调，朝鲜只是要表明，它在国际舞台上应有一席之地。

若干时间以来，宣传部门的确依照金的愿望，对内对外展示朝鲜国家和金本人是现代的、向世界开放的。9年前，接掌权力后不久，这位年轻的领导人就在国家电视台的一次牡丹峰乐队演出会上露面，在那次演出中，乐队演奏的不是领袖颂歌，而是好莱坞影片《洛奇》的主题歌，伴舞的是米老鼠一类形象。金本人不穿毛制服，而是西装革履，并从办公室的一张座椅上发表新年致辞。

高层住宅楼、医院、娱乐园、水族馆和滑雪场等面子工程意在满足由党和军队成员构成的中上层过上像中国和韩国一样的生活的愿望。也因此，他的政权容忍提供外国名牌商品的市场，资助国家购物中心和超市以及半私营饭馆。作为新时代的象征，很多朝鲜人拥有智能手机，尽管手机不与全球互联网相连。

Youtube视频取代国家电视

宣传机器强化朝鲜的这一新自我形象，对新式模范项目的报道之热烈不亚于从前对大坝、钢铁厂和高速公路的报道。一段时间以来，宣传机器也使用了社交媒体。惯于身穿传统服装、感情夸张的著名电视新闻主播李春姬（Ri Chun Hee）的出镜率越来越少，衣着随意的Youtube女博主恩雅（Un A）则频繁出没于商品充实的超市，并通过对顾客的采访显示，联合国的制裁并未导致物价攀升、食品匮乏。

对这一新的对外宣传做法，朝鲜问题专家们看法不一。 宣传事务专家斯诺女士指出，“西方被朝鲜的这一魅力攻势征服，为此，金正恩妹妹的一个微笑就够了。”史汀生中心（Stimson Center）的朝鲜观察家威廉斯（Martyn Williams）称这一新风格“值得重视”，但他仍持怀疑态度。他指出，“实际上，我们看到的只是平壤富人们的生活，他们不愁吃喝。”华盛顿“朝鲜人权委员会”的帕克（Rosa Park）也持批评态度。她认为，“这些视频里可看到不少文化的东西，但它们依然还是宣传。”

新冠之年拿什么庆祝？

无论如何，政权机器仍继续面对想方设法掩饰国家领导人的失误的这一艰难任务，与此同时，外国信息越来越多地渗入国内。平壤一座新建医院工程便在上周六的75周年党庆前夕成为显示这一挑战的例子。今年年初，金正恩公开要求，在200天内完建该医院，作为对10月10日庆典的献礼。国家媒体也开足马力报道工程的进展情况。

但是最后，竣工的只是外墙。“北纬38度”网站的朝鲜观察家报称，迄今未能看到内部装饰图片。相反，官方宣传越来越集中于党和军队如何消除自然灾害损失所作的努力。

韩国联合通讯社指出，领导层意图以此在庆典到来之前保全面子。金正恩在其讲话中也强调了消除自然灾害后果的重要意义，但只字未提医院。

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