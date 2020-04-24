金正恩继续隐身 接班人猜测不断

（德国之声中文网）鱼子酱、大龙虾、鹅肝、五花肉、五成熟牛排--2019年的特金会后，外界对金正恩的饮食喜好有了更多了解，似乎也为他掌权几年后体重约摸增加40公斤找到了答案。金正恩不仅爱美食，也嗜烟酒。有报道说，20几岁时，金正恩就患有高血脂、糖尿病等，且呼吸道状况不佳。2014年发表新年演说时他几度气喘吁吁，当年10月还拄着拐杖出现在朝鲜官方发布的照片中。金正恩还被指受家族病史影响。其祖父金日成、父亲金正日皆死于急性心肌梗塞。

最近有传言称，金正恩去年年底骑白马登上白头山顶后健康状况出现恶化，不久前接受了心血管治疗。有媒体报道称其手术后病重。

尽管上述传言无法得到证实，但相关报道以及金正恩10余天来为公开露面的事实仍引起外界的联想：如果金正恩遭遇不测，朝鲜会出面什么样的局面？

金正恩并没有公开的接班人。但西方的朝鲜问题专家认为，朝鲜已经有计划处理这样的状况，以保证朝鲜的安全和稳定。

金家第四代尚年幼

金正恩和夫人李雪主据称有3个孩子。据信分别出生于2010年，2013年和2017年。第二个孩子据前NBA球星丹尼斯‧罗德曼（Dennis Rodman）透露是女孩。其他两个孩子性别不详。有传言称金正恩还有一名私生子，年约7岁。

金与正成过渡人物或集体过渡领导？

由于金正恩的下一代尚处幼年，如果金家王朝不倒，金正恩之后其胞妹金与正（Kim Yo-jong）是很有希望的过渡人选。据信32岁的金与正最近几年地位上升很快，不仅是朝鲜劳动党中央委员会第一副部长，同时担任金正恩幕僚长，并复任朝鲜劳动党中央政治局候补委员。最近首度以自己的名义发表公开声明，谴责韩国。

金与正是金氏家族中的重要人物

不过，朝鲜父权社会的传统以及金与正的年龄与资历注定她最多成为一个过渡人物，而难以牢牢掌握权力。

另一种可能性是由朝鲜最高人民会议常任委员会委员长崔龙海（Choe Ryong-hae）、现任朝鲜劳动党中央政治局常务委员会委员朴凤柱（Pak Bong Ju）为首，在金家的许可下组成过渡性集体领导，直到金家第四代接管权力。其间也有金与正摄政的可能性。也有媒体猜测，不排除过渡性集体领导导致金家王朝终结的可能性。

金正恩同父同母的哥哥，金正日次子金正哲则被指为人低调，甚至"性格懦弱，像个女生"，也曾在瑞士伯尔尼读书，回国后接受了军事教育，但很早就在权力竞争中败下阵。据信金正哲喜欢弹吉它，沉迷电玩，且身体素质不佳，不被看好能成为接班人。