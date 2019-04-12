金正恩给美国设定最后期限

(德国之声中文网) 朝鲜领导人金正恩在最高人民会议上表示，他与美国总统特朗普仍然保持着"极好"的关系。 就在此前的一天，特朗普谈到了迄今他与金正恩的会晤，并表示有举行第三次峰会的可能性。 特朗普说，前两次会晤"非常富有成效"。

特朗普和金正恩去年首次在新加坡会面。今年2月两人又在河内举行了第二次峰会。由于双方无法就减少朝鲜核问题达成一致，导致会谈提前结束。

来自习近平的祝贺

正如预期的一样，周四金正恩再次被推举为朝鲜国务委员会委员长，这是朝鲜的最高领导职位。

来自朝鲜首都平壤的报道称，他的当选是"具有重要历史意义的重大政治事件"。观察员们认为，这进一步巩固了金正恩的权力。

今年是中朝两国建交70周年。据中国外交部消息，对于金正恩再次就任，中国国家主席习近平致电表示祝贺。

习近平说，"我们高兴地看到，近年来，在委员长同志领导下，朝鲜经济社会发展不断取得新成果，社会主义事业进入新的历史阶段"，表示相信朝鲜的明天会更好，强调自己高度重视中朝友谊。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 夜搭火车赴京 这辆绿皮火车于周二（1月8日）抵达北京站，据信朝鲜领导人金正恩乘坐的正是这辆火车。据朝鲜官媒报道，金正恩对中国进行为期四天的访问。根据公开资料，当天正是金正恩的生日。不过具体是他35岁还是36岁生日，则说法不一。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 “叱咤风云的80后” 外界猜测，这次访华可能是“特金会”的前奏，金正恩向美方展示自己拥有中方的支持。在中国网络上，这位朝鲜领导人被称作“一个叱咤风云的80后”。在金正恩访华的同时，美中新一轮贸易谈判正在北京进行。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 第三次访华时的合影照 2018年6月19日金正恩在3个月之内第3次访华。美国宣布暂时停止同韩国的军演后，朝方下一步怎么走？开始销毁哪一块的核武力量？不管走出哪步棋，都必须得到中国的可靠保障。李雪主、金正恩、习近平和彭丽媛4人在人民大会堂合影。以前，金正恩行动诡秘，都是回国后才发消息。这第三次则不同，可以看作几次出国之后与时俱进了。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 “乘机”首次飞北京 脱下神秘的外衣后，金正恩也改换了交通工具。6月这次，他是乘高丽航空公司的专机飞往北京的。回顾一下：初访中国时乘坐专列，再访大连时坐的是飞机，而现在坐飞机也成了金正恩出访的新常态了。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 他们俩有话要说 金正恩同习近平之间有很多事情需要商量。美朝峰会前，他们在大连碰头，被认为或为特金会筹备，而峰会结束一周后，是否又到了总结汇报的时候？虽然中国曾被平壤的核武和导弹试验激怒，但它一直是朝鲜最重要的外交和经济支持者。甚至有人说，习近平一直以来给朝鲜下指导棋。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 之前试飞去大连 第一次乘坐飞机出国，目的地大连，任务：会晤习近平。这时离计划中的特金会还有大约1个月的时间。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 飞去新加坡 为何是国航？ 金正恩乘专机前往新加坡同特朗普会面，同美国平起平坐对等谈判了，这难道不是金家几十年来梦寐以求的吗？或许美中不足的是，金正恩乘中国国航的飞机而来，而不是高丽航空公司。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 神秘装甲列车驶入中国 之前火车是金家的交通工具。今年3月26日，韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。是不是金正恩坐在车上？在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引发了外界格外的好奇以及热烈猜测。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 从轿车上招手 3月中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便，只要边界对方的中国不阻拦就可以了。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 迎送地点：火车站 为尽量保密，金正恩3月26日晚夜黑风高时抵达北京站，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。两天后送行时也是王沪宁领衔中方。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 车厢里会谈 像是退回一百年 在专列上，金正恩与前来迎接的宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。这种车厢会议，自动引发返古之幽情。但对于金正恩这个骨子里据说向往西方生活方式的人，追求的一定是真正的现代化。



李京慧/王凡 (路透社、德新社、法新社、美联社等)