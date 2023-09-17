金正恩结束访俄 获赠军用无人机

据俄媒报道，朝鲜领导人周日搭乘防弹列车离开俄罗斯，结束为期6日的访问行程。金正恩此行主要聚焦军事事务，这也加剧了西方国家对俄罗斯和朝鲜可能无视制裁达成军火交易的担忧。
（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩周日（9月17日）从俄罗斯启程返国。这是自新冠疫情爆发后，金正恩首次正式出访，此行双方主要聚焦于军事事务，这也加剧了西方国家对莫斯科和平壤将无视制裁达成军火交易的担忧。
据俄新社发布了金正恩达乘防弹列车启程的视频称，俄罗斯在阿尔乔姆·普里莫尔斯基-1火车站举行「送别仪式」。塔斯社则报道，金正恩的专列驶向边境约250公里处。
视频画面显示，金正恩在列车上向俄罗斯自然资源部部长柯兹洛夫（Alexander Kozlov）率领的代表团挥手告别，列车离开时播放了俄罗斯进行曲《斯拉夫送行曲》。
俄罗斯媒体此前报道称，金正恩和俄罗斯国防部长讨论了促进军事合作的实际问题，平壤称之为双边关系的「新全盛时期」。
在访俄期间，金正恩周三（9月13日）会见了俄罗斯总统普京，双方讨论了军事问题、乌克兰战争和深化合作等议题。
据塔斯社报道，周日早些时候，金正恩收到了地区长官赠送的五架爆炸无人机、一架侦察无人机和一件防弹背心。
塔斯社指出，与中国和朝鲜接壤的俄罗斯滨海边疆区（Primorye）长官还向金正恩「提供了一套防弹保护装置」和「热像仪无法检测的服装」。
周六，金正恩在符拉迪沃斯托克会见了俄罗斯国防部长，并在当地视察了包括高超音速导弹系统在内的最先进武器。
金正恩从周二开始对俄罗斯远东地区进行了访问，而且主要聚焦于军事议题，这从他的随行人员以军官为主、与俄罗斯总统普京互赠步枪以及参观阿穆尔河畔共青城的一家战斗机工厂便可见一斑。
据信，莫斯科有意购买朝鲜弹药以继续在乌克兰作战，而平壤则希望俄罗斯帮助其发展受到国际谴责的导弹项目。
克里姆林宫表示没有也不会签署任何协议。
金正恩周日还会见了在符拉迪沃斯托克学习的朝鲜学生。朝鲜中央通讯社用「热烈和温暖 」来形容金正恩访问期间的气氛，并称朝鲜和俄罗斯之间正在开启一个 「友谊、团结与合作的新时代」。
（法新社、路透社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。