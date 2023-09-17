金正恩结束访俄 获赠军用无人机

（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩周日（9月17日）从俄罗斯启程返国。这是自新冠疫情爆发后，金正恩首次正式出访，此行双方主要聚焦于军事事务，这也加剧了西方国家对莫斯科和平壤将无视制裁达成军火交易的担忧。

据俄新社发布了金正恩达乘防弹列车启程的视频称，俄罗斯在阿尔乔姆·普里莫尔斯基-1火车站举行「送别仪式」。塔斯社则报道，金正恩的专列驶向边境约250公里处。

视频画面显示，金正恩在列车上向俄罗斯自然资源部部长柯兹洛夫（Alexander Kozlov）率领的代表团挥手告别，列车离开时播放了俄罗斯进行曲《斯拉夫送行曲》。

俄罗斯媒体此前报道称，金正恩和俄罗斯国防部长讨论了促进军事合作的实际问题，平壤称之为双边关系的「新全盛时期」。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

在访俄期间，金正恩周三（9月13日）会见了俄罗斯总统普京，双方讨论了军事问题、乌克兰战争和深化合作等议题。

据塔斯社报道，周日早些时候，金正恩收到了地区长官赠送的五架爆炸无人机、一架侦察无人机和一件防弹背心。

塔斯社指出，与中国和朝鲜接壤的俄罗斯滨海边疆区（Primorye）长官还向金正恩「提供了一套防弹保护装置」和「热像仪无法检测的服装」。

周六，金正恩在符拉迪沃斯托克会见了俄罗斯国防部长，并在当地视察了包括高超音速导弹系统在内的最先进武器。

金正恩从周二开始对俄罗斯远东地区进行了访问，而且主要聚焦于军事议题，这从他的随行人员以军官为主、与俄罗斯总统普京互赠步枪以及参观阿穆尔河畔共青城的一家战斗机工厂便可见一斑。

据信，莫斯科有意购买朝鲜弹药以继续在乌克兰作战，而平壤则希望俄罗斯帮助其发展受到国际谴责的导弹项目。

克里姆林宫表示没有也不会签署任何协议。

金正恩周日还会见了在符拉迪沃斯托克学习的朝鲜学生。朝鲜中央通讯社用「热烈和温暖 」来形容金正恩访问期间的气氛，并称朝鲜和俄罗斯之间正在开启一个 「友谊、团结与合作的新时代」。

（法新社、路透社）

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



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