金正恩称韩国不再是"同族" 分析：欲越过首尔与华盛顿谈判

（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩1月16日在该国"橡皮图章"的最高人民会议上表示，应明确禁止居民使用"三千里锦绣江山"、"八千万同胞"等误导韩朝为同族的词汇，并加强相关教育，将大韩民国视为朝鲜的"头号敌对国家、永远的主敌"。

据韩联社报道，金正恩表示，作为南北交流合作象征的京义铁路线，其朝方区段应完全切断至不可恢复的水平。应当拆除位于平壤南部关口的"祖国统一三大宪章纪念塔"，从朝鲜民族历史中彻底摒弃"统一、和解、同族"概念。

韩国总统尹锡悦表示，朝鲜政权此举自认其为反民族、反历史的集团。

有分析认为，金正恩此举可能旨在越过韩国直接与美国进行核谈判。

近来，朝鲜加强与俄、中的关系，加入一个反对华盛顿的联合阵线。卡内基国际和平基金会专家潘达（Ankit Panda）表示，随着朝鲜核与导弹能力的提升，再加上俄、中的支持，金正恩感到足够的自信，宣布这一改变。

"朝鲜视首尔为障碍"

韩国国家统一研究所洪敏（Hong Min，音译）分析认为，朝鲜不再视首尔为有用的中间人，而是朝鲜增加国际分量的障碍。

洪敏认为，宣布韩国为永远的敌人，也可能是金正恩希望增加其核威胁的可信度。此外，也可能是希望借此加强金氏家族的世袭统治。

"朝鲜是希望彻底摧毁民众对于统一、朝韩交流合作的幻想"，首尔庆南大学教授林义哲（Lim Eui-chul，音译）表示。

这与金正恩2018年的态度正相反：当时他发起与韩国自由派前总统文在寅的外交接触，之后以首尔为桥梁与特朗普互动，以核威胁作杠杆换取经济好处。

河内峰会失败后，朝鲜停止了与韩国的所有合作，并于2020年炸毁了空置的开城朝韩联络办公室，以示对首尔的不满。

近来数月，金正恩利用俄罗斯对乌克兰战争带来的国际视线转移，频频试射导弹。朝俄之间的靠近也引起对两国军事合作的忧虑。

担忧被中国遣返的朝鲜人

金正恩可能希望与美国新总统谈判

首尔梨花女子大学教授朴元坤（Park Won Gon，音译）表示，金正恩的长期焦点是，迫使华盛顿接受朝鲜为拥核国家。金正恩可能希望在美国大选加剧紧张关系，以促成11月大选结束后与美国新总统进行谈判，无论谁获胜。

而韩国4月也面临关键的国会选举。

1月16日，俄罗斯总统普京会晤了来访的朝鲜外务相崔善姬。克里姆林宫发言人皮斯科夫（Dmitry Peskov）17日表示，俄罗斯正与朝鲜在各个领域发展关系，包括"敏感"领域。

与此同时，美、韩、日三国自15日起举行为期三天的海军联合军演。据韩联社报道， 在济州岛以南公海的此次演习中，美国核动力航空母舰"卡尔·文森"号前来参演。韩国海军出动宙斯盾驱逐舰，美国海军派出第一航母战斗群旗下5艘军舰，日本自卫队金刚级驱逐舰参演，参演规模之大近年罕见。

（美联社、路透社、韩联社）

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