金正恩称坚守峰会共识　吁美有所行动

（德国之声中文网）在朝鲜国庆阅兵的同一天（9/9），金正恩与代表习近平赴会的中共中央政治局常委栗战书会面，两人讨论了朝鲜半岛局势。

近月来一直有声音质疑朝鲜会否落实去核共识。中国官媒新华社报道，金正恩在会面上表示﹕「朝方坚持朝美首脑新加坡会晤共识，并为此采取了措施，希望美方采取相应行动，共同推动半岛问题政治解决进程。」

美国总统特朗普在推特回应时形容，朝鲜这次阅兵主题是和平和经济发展。他引述Fox新闻报道称专家相信朝鲜没有在阅兵展示核导弹，是为了向特朗普展现去核的承诺。

他向金正恩表达感谢﹕「这是一个非常正面的信息。...我们将会证明所有人都错了！没有甚麽比得上两个互相欣赏的人对话来得好，比我上任之前好多了。」



下周「文金会」冀寻突破

栗战书则向金正恩说，中方高度评价朝鲜所做的努力，希望美朝两国落实首脑会谈的共识，并重申﹕「中方坚持半岛无核化目标、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题。」

两韩订定在9月18至20日举行今年第三次首脑峰会。韩国总统文在寅将与金正恩再碰面，讨论朝鲜半岛去核的「实际措施」，外界期望双方在核问题上找出突破点。

今年6月，金正恩与特朗普在新加坡举行了历史性首脑会谈。不过，随后美朝双方在去核问题上似乎又陷入了僵局。华盛顿要求平壤先要实现完全无核化，而北韩则要求美国先提供安全承诺，并签署正式和平协议终止1953年停火的两韩战争。

美联社解读，北韩没有在国庆阅兵时展示洲际弹道导弹，是为了避免在当前的敏感局势下刺激美国。

中朝关係若即若离？

这次习近平并没有亲赴朝鲜出席阅兵，令外界份外关注中朝关係发展。

中国官媒新华社报道，金正恩与栗战书会面时强调「无论国际风云如何变幻」都会全力发展朝中关係，并会向中国借镜﹕「当前朝鲜正在实施新战略路线，集中精力发展经济，希望学习中方的丰富经验，进一步拓展各领域交流合作，共同推动两国的社会主义事业发展。」

习近平向金正恩致贺电，表示高度重视中朝关係﹕「维护好、巩固好、发展好中朝关系是中国党和政府坚定不移的方针。」他指今年三度与金正恩会晤，进一步明确了两国关係发展方向。习近平也赞赏金正恩带领朝鲜在经济社会发展取得重要成果，令该国「社会主义事业发展进入新的历史时期」，对此感到高兴。

栗战书则向金正恩转交习迎平的亲笔信，信中指两人在今年三次会晤「达成重要共识，掀开了中朝关系发展新篇章」，未来会一同加强中朝关系的规划指引。栗战书说，中国对朝鲜的支持不会改变，他这次代习出访展现中方高度重视，也旨在加强双方高层战略沟通。

在阅兵即将结束时出现惹人注目的一幕，金正恩突然与栗战书一同走向贵宾席的栏杆前，一同举起双手向人群示意。美联社分析，朝方此举旨在向外界强调中朝紧密传统友谊，但习近平本人缺席则说明中国依然对朝鲜有所保留。

李芊/罗法（综合报道）