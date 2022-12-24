金正恩秀父爱，权位传女不传男？

（德国之声中文网）俨然一位骄傲的父亲，朝鲜独裁领导人金正恩最近几个月通过官方媒体晒出他的大女儿金朱爱的照片。去年11 月，他和她手牵手出现在一个导弹发射现场。随后，她的手放在父亲的肩膀上，站在一群忠诚的军人前面。

据信，金朱爱出生于 2013 年，在金正恩的三个孩子中位列第二。这三个孩子包括一个儿子和两个女儿。

韩国情报部门认为，这些照片表明金正恩打算让金家血脉世世代代控制这个与世隔绝的国家。

但分析人士表示，金朱爱继任父亲的权位尚不确定。这需要男性主导的朝鲜社会发生前所未有的观念转变，而且几乎肯定会引起该国政界和军界绝大多数男性高官的抵制。

金正恩重女轻男？

分析人士承认，是否让女儿金朱爱继承大位，只有金正恩本人知道。

朝鲜媒体刊发了高层官员向金朱爱鞠躬的照片，并称她是金正恩"最心爱"的孩子。 她身穿白色风衣和带毛领的黑色长外套，显示出她母亲李雪主的时尚品味。"第一夫人"李雪主是朝鲜的时尚偶像。

关于金朱爱或她的兄弟姐妹，我们所知甚少。

但在 1 月初的一次简报中，韩国国家情报局告诉政界高层人士，通过将女儿金朱爱带到公共场所，金正恩已经为平壤的第三次世袭权力打下了基础。

2011 年 12 月，朝鲜独裁领导人金正日突然去世，其子金正恩接管权位。金正日的权位也来自他的父亲金日成。

在此之前很多年内，金正恩未被视为其父亲选定的继任者。这突显了朝鲜领导权的继承方面存在的复杂性。

这一权位原本属于他同父异母的哥哥金正男。 2001 年，金正男因持伪造的多米尼加共和国护照旅行在东京机场被捕。据传他此行的目的是带家人前往迪斯尼乐园游玩。此一事件可能激怒了他的父亲，给长期以来权位纷争画上句号。

尽管金正恩击败他的同父异母兄弟登上最高权位，他仍然将后者视为对其统治合法性的威胁。2017年2月，金正男在吉隆坡机场被人用VX神经毒剂暗杀。据称袭击者策划者迅速逃往朝鲜。

金正恩贵体有恙？

有人认为金正恩龙体欠安。新闻照片显示，他身材肥胖，明显具有抽烟的习惯。他被认为可能患者痛风和糖尿病，就像他的父亲一样。

这位独裁者大约只有39岁，但权位继承问题可能已经成为平壤权力圈内的话题。

不过，确认谁是继位者目前可能还为时过早。

"我很难相信这个女孩能够接替她父亲的位置，主要是因为她是女性。"东京早稻田大学教授、多本关于金氏王朝著作的作者重村敏充（Toshimitsu Shigemura）说。

"朝鲜仍然是一个非常保守的儒家社会，这意味着金朱爱不可能成为她父亲的继任者。"他告诉德国之声。

他说："我认为我们必须假设他会选择在时机成熟时将控制权移交给他的儿子，但他肯定希望权位在家族内传承，以遵循朝鲜所说的'白头血统' 。"

白头山（中国称为"长白山"）横跨朝鲜与中国的边界。朝鲜的宣传声称，开国领袖也就是金正恩的祖父金日成 1940 年代曾在此领导抗日游击战争。其他材料则显示，他早年大部分时间都在俄罗斯的难民营度过，二战结束时被莫斯科任命为朝鲜的傀儡统治者。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



父女同框另有用意？

重村敏充说："我相信，金正恩让他的女儿金朱爱和他一起出现在北韩媒体，而且是在这些极具象征意义的地点，其用意在于表明他继续前进的决心，尽管朝鲜因为遭受经济制裁和疫情封锁而困难重重。"

这位朝鲜专家还说："他试图转移人们的注意力，炫耀他幸福的家庭，甚至鼓励人们称颂他作为父亲和领导者的形象。"

重村敏充认为，虽然越来越多的外国电视节目和电影走私到朝鲜，削弱了年轻人对金家王朝的支持，但朝鲜老一辈人仍然普遍尊重甚至崇拜金氏家族。

重村敏充补充说，金正恩也可能试图通过表明权位家族传承的意愿来阻止异议。

韩国公州国立大学国际关系副教授林恩贞（Eunjung Lim，音）表示，考虑到金正恩的孩子们年纪尚幼，现在猜测谁可能继承权位为时过早。

她说："他看起来确实不太健康，但我认为还不能预测未来，因为金朱爱太年轻了。"

"我认为这些新闻照片更有可能用来向朝鲜公众发出信号，创造一个为年轻一代带来光明未来的领袖形象。"她说，"这可能有点戏剧化，但金正恩在这些活动中与女儿金朱爱而不是儿子一起出场，可以说看起来更'高级'。"

她认为，"但现在要做更多解读还为时过早，也太困难了。"

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