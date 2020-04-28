金正恩神隐数周后首度现身

（德国之声中文网）朝鲜官方媒体朝中社周六（5月2日）报道，其最高领导人金正恩周五前往顺川市磷肥厂参加竣工剪彩仪式。一群高层官员陪同在金正恩身侧，其中包括金正恩胞妹金与正。此前各界曾猜测，若金正恩猝逝，金与正可能接掌朝鲜政权。

朝鲜官媒公布了金正恩的视频及多张照片。画面中，身着黑色中山装的金正恩不时露出笑容，他在工厂中巡视、鼓掌、接过金与正递给他的尖刀剪彩，以及在建筑物内外吸烟并与官员交谈。

画面中还可看到数千名工厂员工在庞大的厂区中列队，欢呼并释放手中的气球。台上的看板写着"顺天磷肥工厂竣工仪式，2020年5月1日"。金正恩看上去并无身体不适的迹象。

这是20天来金正恩首次公开露面。金正恩上一次出现在公众视野中是在4月11日。当时他出席了朝鲜劳动党有关新冠病毒的会议。其胞妹金与正在会议中再次被选为中央政治局候补委员，证实她在朝鲜政坛的重要地位。

特朗普不愿置评

自金正恩"神隐"甚至缺席4月15日其祖父金日成的诞辰纪念活动后，这位朝鲜当权者可能已死或重病的传言便甚嚣尘上。美国及韩国则坚持没有任何证据显示外界推测属实。

韩国统一部周六证实金正恩确实造访肥料厂，并称此举是为了凸显朝鲜经济发展。韩统一部还表示，"毫无根据"的传言已经造成韩国社会及金融市场"不必要的恐慌"，呼吁未来谨慎对待有关朝鲜的消息。

美国总统特朗普本周稍早前曾表示相信金正恩仍在世。特朗普周六在白宫召开记者会时，拒绝对金正恩再次露面发表评论，但他表示"在适当时机"会作出回应。

尽管有关朝鲜核武的谈判长期以来停滞不前而且没有重启迹象，特朗普和金正恩仍曾三度会晤。

朝鲜媒体报道金正恩在未露面时都在从事例行活动，例如向叙利亚、古巴和南非领导人发出问候，并向在元山沿海小镇建设旅游设施的工人表达感谢。此前曾有猜测认为金正恩失踪期间停留在元山。

朝鲜官媒报道称，磷肥厂工人在金正恩现身时爆出热烈欢呼，并形容金正恩在"敌对势力"的环视下"顶着劲风"率领国家建立一个自力更生的经济。报道中并未对美国或韩国发表任何直接评论。

金正恩的健康问题

执政近10年的金正恩若突然死亡，将使朝鲜首度面临没有指定接班人的情况。朝鲜政权一直掌握在金氏家族手中，但金正恩的三名子女如今仍年幼，迄今没有确定继任者。

分析家指出，金正恩有肥胖、吸烟、饮酒等健康问题，而且家族中存在心脏病史。若金正恩猝逝，其胞妹金与正被认为是最有可能接班的人选。但朝鲜是高度父权社会，而金正恩的核心班底多数都已年逾60或70，可能不会接受一个年轻、缺乏军事经验的女性领导人。一些猜测甚至认为，朝鲜或将进入集体执政或陷入暴力的权力争夺中。

分析家指出，金正恩未来几天内可能会再次露面并被朝鲜官媒报道。但韩国首尔梨花女子大学国际关系教授伊斯礼（Leif-Eric Easley）认为，鉴于必须对领导人的健康状况及形成保密，平壤应该不会对金正恩日前的失踪做出解释。

金正恩不止一次突然消失在公众视野中，每次都引起外界对其健康状况的揣测。朝鲜在金正恩父亲金正日的死讯是在他死后两日才传出。

2014年，金正恩曾一度消失近六周，再次露面时拄着拐杖。几天后，韩国情报机构称金正恩是左脚接受手术，切除脚踝囊肿。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



张筠青/王凡（美联社、法新社）