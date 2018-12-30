金正恩祝世界各国人民新年快乐

（德国之声中文网）朝鲜统治者金正恩威胁美国说，如果华盛顿继续对朝鲜实施制裁，平壤将停止最近以来的缓和政策。金正恩在发表新年讲话时强调，在这种情况下，他的国家就"不得不考虑采取一种新的途径来保护我们的主权和利益"。同时他还强调，随时准备好与美国总统特朗普再次会面。

特朗普和金正恩去年6月在新加坡举行的峰会曾备受关注。在此次会晤中，这名朝鲜统治者表示同意实现朝鲜的 "无核化", 但没有作出具有约束力的承诺。朝鲜拒绝无条件地全面核裁军, 并威胁, 如果华盛顿不能取消经济制裁, 朝鲜将恢复其核计划。

按照计划双方有可能在2019年年初举行第二次首脑会晤。然而, 几个月来的筹备工作一再陷入僵局。2018年随着金正恩发表新年致辞，朝鲜开始对外实施缓和政策。

在30分钟的新年致词中, 金正恩花费了20多分钟的时间强调自主发展经济，以求打破西方的"严厉封锁"。

为了解决长期电力短缺问题，金正恩强调朝鲜对发展核能的需求。据首尔国防部的报道，朝鲜至少已经拥有3座核电站，其中包括一个5兆瓦的核反应堆。朝鲜最重要的宁边核设施拥有的这个5兆瓦核反应堆一直在生产可以用来制作核武器的浓缩铀。

李京慧/李鱼 (德新社、法新社)